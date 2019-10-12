 Итоговый документ встречи в нормандском формате еще обсуждается, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для подстрекательства населения против миротворческой политики президента Зеленского", - убежден глава МИД.