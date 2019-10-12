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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Итоговый документ встречи в нормандском формате еще обсуждается, - Пристайко

Сообщения российских СМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе "нормандского" саммита нет пункта о передаче Киеву контроля над границей до выборов, является манипуляцией.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласована только та часть, которая касается формулы Штайнмайера. Я не знаю, каким будет окончательный документ, но согласованный в настоящее время советниками самом деле очень короткий и фактически отмечает лишь достигнутый прогресс. Например, там написано, что стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел, условно говоря, работать дальше. Это позволяет россиянам сказать, что там нет контроля над границей, но там вообще ничего", - сказал Пристайко.

Он отметил, что подобных вбросов со стороны России, чтобы создать еще большее напряжение в Украине, очень много, и они происходят постоянно.

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"Вы посмотрите, в Минске согласовывают формулу Штайнмайера, а затем выходят "руководители ЛНР/ДНР" и заявляют, что в Киеве наконец поняли, что никогда не будут иметь над нами власти. Несомненно, это делается для подстрекательства населения против миротворческой политики президента Зеленского", - убежден глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3153640
 
 
 Топ комментарии
 
яременко заявив, що після домовленостей в нормандському форматі в парламент України будуть подані законопроекти про особливий статус даунбасу ПОГОДЖЕНІ з рашкою !
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до речі, штайнмаєр приїздив в 2008 році в Грузію, переконував, що вони все контролюють і грузинам нема чого боятися війни, а через 20 днів кацапи бомбардували Тбілісі.
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😀Зебобика уже нагнули...а на самите в Париже вставят...
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яременко заявив, що після домовленостей в нормандському форматі в парламент України будуть подані законопроекти про особливий статус даунбасу ПОГОДЖЕНІ з рашкою !
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А нинішній закон про "статус Домбаса" не погоджений з Рашкою? Не в ньому "мирні шахтьори" прописані, як "народная міліція Домбаса"?
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Напевно , ще й оплачений з рашки. Бо їм дешевше купити кого треба, ніж мати ганьбу, виплачувати 100 лярдів і мати збитки постійні від санкцій, навіть краще дати хабара в 100 лярдів і не мати ганьби. Ну за Крим теж вигідно викупитися, це вони розглядають як капітальне будівництво імперії, а спитай будь-якого росіянського імперець він чи ні, то він аж розцвітає
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до речі, штайнмаєр приїздив в 2008 році в Грузію, переконував, що вони все контролюють і грузинам нема чого боятися війни, а через 20 днів кацапи бомбардували Тбілісі.
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ти ж не вважає що чучма сам підписував "трахенмахера" він це робив з подачі самого ампиратора ...ЗЕплесень "ФСЁ" контролює ...
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а учора кацапський самолет розбився у Конго))
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В итоге мы итоги заложили,
Чтобы подытожить сей итог,
Ещё мы много наложили,
Чтобы итог итогом стал бы смог...
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Зебобики в очередной раз обосрались...но говорят что это павидло...и зеленое стадо верит...
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Боятся кремляди реально , на саммите в Париже их собрались нагнуть , похоже .
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😀Зебобика уже нагнули...а на самите в Париже вставят...
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Со всех сторон примет,как актриса из фильмов для взрослых.
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дебил) вас с пуйлом уже ЕС, которые в отличии от зешоблы правильно поняли риск от наших протестов, на место поставили -так что попытки, не выглядеть обосрантами, выглядят совсем по идиотски
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ЕС может поставить только себя, да и то помощи попросят - приглянись и поймешь, что там сплошные импотенты, которые не могут ни дать ни взять!
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Как это "не обсуждаются", если даже самый последний соевый идиот сайта "Цензор, " знает итог - зрада зрадная и капитуляция. В общем, фсе прапала!!!
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Все чего юлят, чего то мечутся, все хотят как то выкрутиться - так лошадь вчера в Ашхабаде прямым текстом сказал, что пересмотра минский соглашений не будет и новых форматов тоже не будет, так что вешай лапшу зелебобикам, они хоть и ничего не поймут, зато проникнутся. Нет в минских соглашениях передачи границы до выборов - читать все умеют!
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Сколько еще раз нужно Путину, Пескову, руковдству ДНР/ЛНР говорить Украине что - "МЫ НЕ ПОЗВОЛИМ ПЕРЕДАТЬ УКРАИНЕ КОНТРОЛЬ ВНУТРИ ДНР/ЛНР И НЕ ДАДИМ КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦЕЙ!!!
Но Украинская власть продолжает что-то бормотать про переговоры и передачу ей контроля над границей с РФ.
Путин наверное уже охрип повторять что он НЕ пойдет ни на какие условия Украины!!!
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Почему так уважительно Лугандонию и педофила ***** называешь, случайно не самка ватника?
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Ну женщина, пансионат благородных девиц Підсумковий документ зустрічі в "нормандському форматі" ще обговорюється, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6368. Ничего пару раз на "ЦН" с Франческой пообщается, научиться пить, курить и сносно матюкаться
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Результат нормандского формата будет один - сомнительное рукопожатие руки Путину. За которое он требует отказ от унитарного статуса Украины и официальную потерю контроля над Донбассом. Запад радостно хлопает в ладоши и снимает санкции.
Зеленский сможет теперь не мыть правую руку. Это все, что он получит, кроме совместного фото.
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Я таки дико извиняюс но имею таки спросить за оте условия и ото текст отого итогового документа. Мини до боли таки хочется знать шо таки решала эта мишпуха и не стоит ли заранее и не на минуточку уже идти на Майдан с бутербродами, термосом и соуирою. Шоб не делали мини за то нервы своими сюрпрызами и шоб мы не сделали сюзприз им за их деятельность хотя уак по мне то им уже надо делать нервы.
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Кремль формулой «Штайнмайера» фактически разделил общество на два лагеря, теперь этих два лагеря пытается столкнуть и перевести в горячую фазу, чем показать всему миру, что Украина -страна, где царит «разгул и беспредел со стороны вооруженных радикалов и националистов» (с)
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игорь монахов, а каком разделе вы тут пишите!? есть большая часть УКРАИНЫ против формулы, и есть малая часть во главе с паяцом! ты конечно же за шута, так проще думать не надо! уже в европе с этого дурня смеются, только до вас ёще не дошло! думаю и не дойдёт! вся эта правительственная гниль чухнет за поребрик, ты куда побежишь!?
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Инна , я НИКОГДА не был ни за шута ни за петю --- я всю дорогу был за Украину и здравый смысл, и убегать с Украины я никуда не собираюсь - разве что гнать до границы с кацапстаном всю эту гниль(Зе, Порохоботов вместе с петей и русню с сепарами)..вы меня поняли?!
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Итоговый документ встречи в нормандском формате еще обсуждается, - Пристайко

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встречи не было, а Итоговый документ обсуждается, - Предатель в позе раком
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Очевидно шо господа малоросы ссутся 14-го. Потому и выгнали жабу на мороз, на пресс-марафон, потому и заявления со всех сторон шо все будет хорошо. И если 14-го будет мало людей они со спокойной совестью продолжат сливать.
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