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Все про:автокефалия (414) Епифаний (192) ПЦУ (460)

 Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Священный Синод Церкви Греции признал решение Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии Поместной церкви Украины.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными церквями во всех сферах", - написал он.

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"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" - добавил Епифаний.

Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153638
 
   
 Топ комментарии
 
У разного рода мордвы,мокши,эрзи и остальной "ватной" чухони-сейчас разрыв пердаков приключится.
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Ну ось. Потяг потихеньку рухається.
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У разного рода мордвы,мокши,эрзи и остальной "ватной" чухони-сейчас разрыв пердаков приключится.
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Свежо предание, мне уже сегодня в одном ответе написали, что "АрмияМоваВера" это, мол, херня, которой занимался Порошенко, предоставляя это, как что-то незначительное...
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...на Московии вообще до 17 века не было православия... хотя первые христианские церкви воявились в то время когда Залесье было колонией Киевской Руси, но их было катастрофически мало так как ходили туда в основном присланные из Киева дружинники, а местная мокша была в основном язычниками...
Как ни странно массовое христианство на Московию занесли монголы, верхушка которых начиная с Батыя исповедовала несторианство центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак) а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока...
Вот поэтому мокши и другие угро-финны крестились до 17 века двумя пальцами...
А в православие ордынцам захотелось после того как мусульмане захватили почти всю Азию извели под корень несторианство, таким образом смешавшиеся потомки угро-финнов и монголов остались без духовного центра... вот и начали за бабки примазываться к Константинополю... но тамошние попы не признавали их до тех пор пока в Московии не провели церковную реформу и не отказались крестится двумя пальцами и прочих несторианских обрядов...
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142 года Московская православная церковь вообще не признавалась христианской...
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поменьше слушай дебилов,их везде хватает,в том числе и в Украине
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порошенко очень много делал на своём государственном посту
но не доделал малость
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99% зробив на цьому шляху Філарет, коли йще Пепа молився мацьковским попам й ходив туди сповідуватися .
Пепа лише поставив останню крапку й то вже його внесок дуже сумнівний , якщо не рахувати , що вселенський патріархат дуже коррумпованний .
Той хто каже , що це зробив Пепа , той автоматично натякає , що вселенський патріарх узяв гроши за це , або інший хабар (бакшиш) в інший формі , що стверждують за лаштунками різні *********** пропогандони .
А я кажу й стверджую, що з Пепою , або без його українська церква отримала б цей статус ...
Бо українці своєю кроввю довели усьому світу , що Україна не в якій формі : хоч секулярній , хоч релігійній бути часткою Мацьковскої структури .
Це 14 тисяч вбитих зробили це , а не один коррумпованний лідер-барига !
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так у мокши пер@аки и так всегда взрываются от новостей)
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Ну ось. Потяг потихеньку рухається.
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Це вже не потихеньку. Всі інші канонічні церкви чекали саме цього. Хто з надією,хто з острахом, але чекали всі...І це, нарешті сталося. Те, що було закладено Варфоломеєм рік тому і підтримане Порохом, нарешті дало результат. Шлюз визнання відкритий і це орієнтир для інших помісних церков.
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Я все таки дождался решения , озвученное представителями ЭПУ, а не наших попов. Ибо у нас часто выдают желаемое за действительное.
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Оля Полякова хотела пройти депутатом в Раду ,но не знала что кроме красивых ног ,нужно еще иметь ум Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ - Цензор.НЕТ 1728
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Т. е. поп Филарет, который ездил везде с Порошенком за тем самым Томосом - агент крымля? Вот это поворот событий...
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смотрю с балкона на Север....
Что это за ЗАРЕВО над Залескими болотами???))))
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Ура-а-а-а-а-а-а!!!
Очень здорово.
Особенно на фоне сьогодення маланского Зебила.
Все будет Украина!
Спасибо Пете, хоть он и изрядное лайно.
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Ты избрал "Зебила" потому, что он тебе внушил, что Петя - "изрядное говно"? Логично!
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Опять этот дурачок прискакал... Зебилоиды, найдите креативных ботов!
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А у ВАТЫ и ЗЕленых малоросов от этой новости.....
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Генерала КГБ Кирюшу по ходу отстранят от Кремлевской кормушки за этот про...б!!!)))
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Это историческое событие в истории Киевской митрополии после получения самого Томоса. Теперь можно смело утверждать, что ПЦУ это единственный и канонический правопреемник Киевской митрополии и ПЦУ уже официально ведет свою историю с 988 года, а вот РПЦ потеряла 6 украденных веков истории и намного младше ПЦУ
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Після заяв Філарета вся ця церковна тема вже мало кого цікавить.
Адже навіть в Україні цю новостворену церкву визнає менше половини населення.
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Правильно зробили.
Ще б не мішало всім у світі визнати, що українська мова сама милозвучна.
Порівняння: 1. Ось премєра жовтня місяця української пісні https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc&fbclid=IwAR0TpQNaWmRwQWJfSRAuFjKMcHj73fPbrMavo5p80rR0FPoWwDRwBMaSZAA
2. А ось премєра жовтня місяця арабської пісні https://www.youtube.com/watch?v=oUGtyug1IJ0
Ей редактори "книги Гіннеса" А-У-У!!!
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Молодь від цієї пісні в ульоті! Вона на всіх диско-майданчиках!!!
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Ну шо ********* , сектанты табачного короля Киррюши ?!

Сдулась Мацковское коммерческое ООО по одурманиванию масс .
В Украине это необратимый процесс !
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Ну наконец то. а то процесс явно затянулся. Конечно в Украине сейчас это как то отошло на третий план, Но это ничего не меняет, религиозные вопросы это дело длительное. Теперь надежда, что "когда лет тронулся" греки не останутся в одиночестве. Например наши братья по несчастью грузины или скажем румынская православная церковь. Это хорошая новость, а то новости о Д-ру-жулиани и Дохлой Белке уже честно достали.
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