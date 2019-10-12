 Элладская церковь признала автокефалию ПЦУ

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен моему брату во Христе, Главе Священного Синода Церкви Греции Блаженнейшему Архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании Собора Иерархов поддержали позицию и последовали каноническому и историческому решению Вселенского Патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими Поместными Автокефальными церквями во всех сферах", - написал он.
"Установление полного евхаристического единения и официальных отношений между Поместными Церквями Греции и Украины - еще одна страница, которая навеки будет вписана в нашу историю и наши сердца!" - добавил Епифаний.
Как ни странно массовое христианство на Московию занесли монголы, верхушка которых начиная с Батыя исповедовала несторианство центр которого находился в Ктесифоне (современный Ирак) а каноническая территория была от Палестины до Дальнего Востока...
Вот поэтому мокши и другие угро-финны крестились до 17 века двумя пальцами...
А в православие ордынцам захотелось после того как мусульмане захватили почти всю Азию извели под корень несторианство, таким образом смешавшиеся потомки угро-финнов и монголов остались без духовного центра... вот и начали за бабки примазываться к Константинополю... но тамошние попы не признавали их до тех пор пока в Московии не провели церковную реформу и не отказались крестится двумя пальцами и прочих несторианских обрядов...
но не доделал малость
Пепа лише поставив останню крапку й то вже його внесок дуже сумнівний , якщо не рахувати , що вселенський патріархат дуже коррумпованний .
Той хто каже , що це зробив Пепа , той автоматично натякає , що вселенський патріарх узяв гроши за це , або інший хабар (бакшиш) в інший формі , що стверждують за лаштунками різні *********** пропогандони .
А я кажу й стверджую, що з Пепою , або без його українська церква отримала б цей статус ...
Бо українці своєю кроввю довели усьому світу , що Україна не в якій формі : хоч секулярній , хоч релігійній бути часткою Мацьковскої структури .
Це 14 тисяч вбитих зробили це , а не один коррумпованний лідер-барига !
Что это за ЗАРЕВО над Залескими болотами???))))
Очень здорово.
Особенно на фоне сьогодення маланского Зебила.
Все будет Украина!
Спасибо Пете, хоть он и изрядное лайно.
Адже навіть в Україні цю новостворену церкву визнає менше половини населення.
Ще б не мішало всім у світі визнати, що українська мова сама милозвучна.
Порівняння: 1. Ось премєра жовтня місяця української пісні https://www.youtube.com/watch?v=uB4GP2QjrMc&fbclid=IwAR0TpQNaWmRwQWJfSRAuFjKMcHj73fPbrMavo5p80rR0FPoWwDRwBMaSZAA
2. А ось премєра жовтня місяця арабської пісні https://www.youtube.com/watch?v=oUGtyug1IJ0
Ей редактори "книги Гіннеса" А-У-У!!!
Сдулась Мацковское коммерческое ООО по одурманиванию масс .
В Украине это необратимый процесс !