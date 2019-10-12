 Оккупанты с начала суток 6 раз обстреливали защитников Украины, - Минобороны

Об этом заявил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.
"Сегодня, 12 октября, в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано шесть вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Все они произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил ... По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня со стороны российско-оккупационных войск среди наших украинских героев нет", - сказал он.
Отмечается, что в частности, что после 03:10 ночи под минометным обстрелом оказались украинские защитники Водяного. Со стороны села Пикузы оккупанты выпустили по украинским воинам 12 мин калибра 120 мм.
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Во время других обстрелов враг применял преимущественно противотанковые и автоматические станковые гранатометы, изредка - стрелковое вооружение. Противник открывал огонь вблизи н.п. Пищевик, Новоигнатьевки и Широкино. Трижды вражескую вооруженную активность зафиксировано сегодня вблизи Водяного.
По информации пресс-службы, подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия при помощи дежурных огневых средств.
В Минобороны отметили, что украинские воины неуклонно придерживаются Минских соглашений на линии боевого соприкосновения.
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Проблема постоянных перестрелок простая - как валенок.
Когда наступает ночь, бойцы по обе стороны фронта сидят в окопе и бояться что враг (ДРГ) подкрадется к окопам и забросает гранатами блиндаж где спят бойцы.
Поэтому бойцы в окопе периодически постреливают чтобы показать врагу что - "мы не спим! мы начеку!!"
Приборы ночного виденья у нас есть. Но не везде ими можно все осмотреть перед позициями (много "мертвых зон"). Часто ночью перед позициями может пробежать собака или лиса и слышен хруст веток и пр. подозрительный шум. Солдат в окопе в темноте не имеет возможности пойти и проверить это собака или это враг подкрался.
Приходится на всякий случай пострелять на шум.
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А еще есть случаи когда солдаты видят вдали движение врага в "мертвой зоне" и опасаясь что враг обойдет позицию вынуждены стрельнуть пару раз миной. В ответ сепары тоже стреляют минами, чтобы дать своим ДРГ отойти назад.
...Это вкратце.
За мою идею исполнения его желания я прошу небольшую сумму в 10000 баксов. Для Зеленского это сущие копейки.
Итак излагаю идею быстрого и успешного разведения:
Если нам нужно развести войска на участке в 3 км по фронту, то выбираем на разных участках всей линии фронта кусочки по 50-100 м где в течении 7 суток не было перестрелки и отводим на этих кусочках своих солдат. Так чтобы в сумме получилось 3 км (100м тут + 50м там + 70м еще вот здесь и т.д.).
Условия отвода войск выполнено? - Выполнено.
Есть 3 км отведения по фронту? - Есть.
Фронт при отводе наших войск не подвегнут угрозе его внезапного захвата сепарами? - Угрозы нет.
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Жду звонка Зеленского с благодарностью за мою идею. О деньгах поговорим отдельно