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 Политика Украины
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Все про:обмен (828) Пристайко (224)

 Новый обмен "на решающем этапе", он будет касаться трех групп людей, - Пристайко

Следующий обмен удерживаемыми лицами будет более сложным. Он будет включать три группы людей. Именно с этим обменом связано то, что террористы все чаще выносят "приговоры" попавшим в их руки защитникам Украины.

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В этих процессах каждое сказанное слово может сыграть драматическую роль. Я пытаюсь не говорить ни про даты, ни про количество обмена, не давать никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии", – отметил Пристайко.

Также на Цензор.НЕТ: Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Напомним, в начале октября глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153635
 
 
 Топ комментарии
 
До этапа обмена. ПУчиТИчило, наберет еще групп десять, двадцать. При создавшейся ситуации у него в руках фактически не ограниченный людской ресурс для обмена. По некоторым данным до 8 миллионов. ( граждане Украины в Крыму, ОРДЛО проживающие там а также заробитчане и беженцы в самой РФ, туристы, " по делам", в "гости" и т. д. посещающие Крым, ОРДЛО и РФ плюс и некоторые опасные страны такие как владения Минского генерал губернатора к примеру. так что этот процесс может тянуться с "успехом" десятилетия, и эта тема не будет сходить с повестки. А вот что помимо обмена с Украины будут под это требовать, это уже вопрос. главное что бы это все не обернулось сдачей в заложники еще 35-40 миллионов ( правда при этом раскладе треть точно уедет в поисках новой земли)
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Молодцы. Каждый возвращённый из плена украинец - огромное достижение Украины.
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Опредєляющій, решающій, завершающій... Засмерділо совком.
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Молодцы. Каждый возвращённый из плена украинец - огромное достижение Украины.
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Віримо,сподіваємося. Головне, щоб Пуйло на 20 років нерозтягнуло обміни.
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Опредєляющій, решающій, завершающій... Засмерділо совком.
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Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса". Источник: https://censor.net.ua/n3153635
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Могу поспорить, что через пару дней Песков заявит, что никаких переговоров по очередному обмену пленными РФ пока не ведет.
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А потом Песеов добавит: и украинских моряков не меняли.
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а их там нет - украинцы в кацапских тюрьмах есть, а кацапни в Украине нет.
от такой пердимонокль...
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До этапа обмена. ПУчиТИчило, наберет еще групп десять, двадцать. При создавшейся ситуации у него в руках фактически не ограниченный людской ресурс для обмена. По некоторым данным до 8 миллионов. ( граждане Украины в Крыму, ОРДЛО проживающие там а также заробитчане и беженцы в самой РФ, туристы, " по делам", в "гости" и т. д. посещающие Крым, ОРДЛО и РФ плюс и некоторые опасные страны такие как владения Минского генерал губернатора к примеру. так что этот процесс может тянуться с "успехом" десятилетия, и эта тема не будет сходить с повестки. А вот что помимо обмена с Украины будут под это требовать, это уже вопрос. главное что бы это все не обернулось сдачей в заложники еще 35-40 миллионов ( правда при этом раскладе треть точно уедет в поисках новой земли)
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повторюсь для глубоко зеленых вовок - Волынь тока кацапии не сдавайте,
маму Римму можна, если бубочка так порешает, - Волынь нельзя.
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А у Москві заарештували "главу бандитської резервації ДНР" він завдав економічний збиток такого розміру, що навіть бачивший багато чого СК Росії щиро захопився ним ", - повідомив ресурс. Він запевняє, що Пушилін Денис Володимирович заборгував кремлівському Газпрому за поставлений в окупований Донбас газ близько 1 мільярда доларів. Тепер кремлівські фашисти - рішали ) уйла разом з Газпромом хочуть зобов'язати (розкрутити на $ 1 мільярд) яка скоро капітулює Україну за не сплачений газ з нібито формально її але повністю окупованого проклятою паРашоюі українського Донбасу.
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Новый обмен "на решающем этапе", он будет касаться трех групп людей, - Пристайко



Снова меняют 30 укр пленных на 300 укрубитых.

решаающий этап.



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Нужно уже принимать закон о том что все добровольно заезжающие на Рашку и на окупированные территории автоматически отказываются от украинской защиты и притензий. Ато етот маразм с обменами никогда не прекратится. Едешь на Рашку жопы подмывать или греть яйца на пляже так молча сиди на подвале ФСБ и не требуй тебя обменивать или выкупать.
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