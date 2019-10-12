 Новый обмен "на решающем этапе", он будет касаться трех групп людей, - Пристайко

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В этих процессах каждое сказанное слово может сыграть драматическую роль. Я пытаюсь не говорить ни про даты, ни про количество обмена, не давать никаких данных. Судьба каждого конкретного человека, который сидит за решеткой может решиться просто невнимательно сказанным словом. Именно поэтому я хочу сказать, что этот процесс находится в решающей стадии", – отметил Пристайко.

Также на Цензор.НЕТ: Я первый звонил Путину, людей же обменять нужно, - Зеленский

Комментируя сообщения о том, что в последние время на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса выносился ряд приговоров удерживаемым боевиками людям, Пристайко сказал: "Это является необходимой частью процесса".

Напомним, в начале октября глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами с РФ в ближайшее время.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский