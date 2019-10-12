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 Общество, За рубежом
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Все про:Италия (936) приговор (805) суд (22617) Маркив (74)

 Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву

В Италии суд присяжных города Павии обнародовал 11 октября мотивационную часть приговора украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе.

 Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По мнению присяжных, Маркив "активно способствовал" умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска Донецкой области.

В документе говорится, что Маркив в день убийства журналиста 24 мая 2014 года находился на горе Карачун, и со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и железную дорогу, у которой погибли итальянец-фотограф и его российский переводчик Андрей Миронов.

"Маркив, выполняя функцию главного на боевой позиции, при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов в направлении поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух км", и, похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и ВСУ", - говорится в мотивации приговора.

Судьи утверждают, что Маркив сам подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов было нормальным с подозрением наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам.

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По мнению суда, обвиняемый с автоматом Калашникова участвовал в первой стрельбе у стены фабрики Zeus Ceramica.

"Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать их через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войска с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - говорится в тексте мотивационной части.

По мнению Присяжных, Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенция 1950 года по защите гражданских во время войны.

В тексте приговора говорится, что атака украинцев произошла без какой-либо провокации или атаки пострадавшей стороны. Кроме того, нападение было совершено при исполнении журналистами их права на сбор информации о действующем конфликте.

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Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.

Судьи отвергли все аргументы стороны защиты. Свидетельства украинских военных на процессе они назвали неопределенными и противоречивыми.

Судьи назвали француза Ругелона "надежным свидетелем", а итальянскую журналистку Иларию Морани, которая написала о Маркиве статью с якобы его признанием, – "журналисткой-профессионалом".

Защитники Маркива при этом называют Ругелона "не столько свидетелем, сколько потерпевшим" и считают, что Морани "с целью огласки значительно исказила услышанную от солдата информацию".

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Источник: https://censor.net.ua/n3153633
 
 
 Топ комментарии
 
Найбільш сліпий той, хто не хоче бачити... Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 4543
Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 9422
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Учитывая, что верхушка власти Италии открыто поддержавает кремль в позиции клоаки ОРДЛО, то такой приговор вполне ожидаем.
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когда макаронники убивают украинок им дают 8 лет и отпускают за хорошее поведение через 5...а здесь никого не убивал, и вьебали 24 года...ох уж эта милая родина фашизма...
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там навіть не в оцій "дружній Європі" проблема... А головна проблема там в тому, що Марківа судив суд присяжних з міста, з якого родом отой загиблий фотожурик Андреа Роккеллі... Ви розумієте, який вирок мали би ухвалити присяжні?
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Договорняки Порошенко с террористами свели украинско-российскую войну на Донбассе в ранг гражданской войны в Украине. Потому будем расхлёбывать ложками все договорняки с Путлером, а особенно с участием террористов. Я учил международное право на втором курсе ОИИМФА, а вот учил ли Порошенко сомневаюсь, наверное заплатил за диплом.
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Из той же серии. Сразу с началом войны с Россией надо было объявлять недействительным договор с Россией по Азовскому морю. Автоматически в таком случае воды Азовского моря за пределами 12 миль становятся нейтральными водами.
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Мне всегда грустно из-за продления санкций против РФ", - премьер Италии Конте заверил Путина, что работает над отменой санкций ЕС/ здесь мигрантки под итальянским флажком годами долбили рашу тудэй: "Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко: Путин". А на вопрос что они сделали для освобождения украинского нацгвардейца Маркива пошли в глухой отказ: да мы люди маленькие, да от нас ничего не зависит, да и страшно против итальянской власти идти.
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Итальянский суд, самый гуманный суд в мире! Ура товар ищи! Сытый голодного не поймет. Макаронники всегда были подлые и циничные. Муссолини на них нет.
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Это Европа. Вряд ли его уже можно вытащить. Тут не "дагаваришься".
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Суд Італії розкрив деталі вироку нацгвардійцеві Марківу - Цензор.НЕТ 9902

Здається що європейських "стандандартів" суддівсьтва наше кривосуддя вже досягло...
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Европа за российские нефть и газ готова на все, к сожалению.
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Виталик просто генераль какой-то ...
"Руководил , направлял, направлял и содействовал" !!!

Може у карабинеров в Италии широкие полномочия у каждого солдата и там нет полковников, капитанов и лейтинантов , а каждый сержант ... "руководит, направляет , корректируют и содействуют" .
Но в других армиях мира сержант не отдаёт подобные приказы .

Гибель журналистов вызвала мина , траектория которой есть параболла отправленная в какой-то квадрат площади с расстояния не менее 1500 метров . В пересечённой местности или в застройке это вне зоны прямой видимости .
Т.е. т.н. "свидетели" (скорее Иеговы , чем реального преступления) физически не моглиодновременно пребывать в зоне видимости и стрелявшего , и пострадавшего , если они не владеют "техникой" "телепортации" ... Т.е. если они не чародеи и маги ...

А насчёт "способствовал" надо понимать , что судьи в Италии являются носителями подростковой логики , когда у подростка виновата не его подружка плять , а родаки , которые не дали подростку достаточно бабосов , чтобы он мог перекупить подружку у богатого папика!

Почему у итальяшек не виновата гопотота Дырляндии , которая запустила журналюгу как живой щит в зону боевых действий , а украинские бойцы , которым эти журналисты прикрывали боевиков ...

Кстати , украинским журналистам стоит ссылаться на те статью Женевской конвенции , в которые есть права военных на обстрел школ и больниц , если противоположная сторона использует школы и больницы (т.е. гражданских лиц) в качестве живого щита .
По Женевской конвенции отвественность за эвакуацию гражданских лиц , за недопущение гражданских лиц в зону боевых столкновений лежит на стороне , которая контролирует эту территорию или из территории которой проникло гражданское лицо в зону боевых действий .

Не украинская сторона допустила итальянцев и французов в зону боевых действий .

Значит сторона Лугандона и отвечает за гибель всех , абсолютно всех гражданских , которые проникли -- а журналюги проникли в эту зону преднамеренно , в отличии от тех , чьи дома стали этой зоной (тут преступник тот , кто не эвакуировал) . Те , кто их пропустил - тот и отвечает .
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З всього, що тут написано, видно: італійська феміда винесли вирок Марківу не маючи ні яких доказів, бо він захищав Україну і ще дуже дратує їх замовників. І, схоже, це була звичайна практика спільних дій італійського суду й прокуратури.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3153633
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ни за шо Маркив сидит.
нет не так - за то шо воевал за Украину он сидит.
итальянцы, в лучших ********** традициях, посадили пацана.
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Професійно діяв Марків. Його тре нагородити!!! Ось так має воювати українська армія. Стріляти в усе що рухається і може становити небезпеку для життя військових!!! Так і тре воювати з кацабами і їх прибічниками. А на італійських суддів і боехливих свідків знайдеться куля в побратимів Маркова, щоб їх у разі несправедливого вироку, відправити до праотців!
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