 Суд Италии раскрыл детали приговора нацгвардейцу Маркиву

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
По мнению присяжных, Маркив "активно способствовал" умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска Донецкой области.
В документе говорится, что Маркив в день убийства журналиста 24 мая 2014 года находился на горе Карачун, и со своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и железную дорогу, у которой погибли итальянец-фотограф и его российский переводчик Андрей Миронов.
"Маркив, выполняя функцию главного на боевой позиции, при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижение журналистов в направлении поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух км", и, похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и ВСУ", - говорится в мотивации приговора.
Судьи утверждают, что Маркив сам подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов было нормальным с подозрением наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам.
По мнению суда, обвиняемый с автоматом Калашникова участвовал в первой стрельбе у стены фабрики Zeus Ceramica.
"Не сумев достичь цели с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать их через оптический прибор оружия, информируя через своего командира войска с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - говорится в тексте мотивационной части.
По мнению Присяжных, Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конфенция 1950 года по защите гражданских во время войны.
В тексте приговора говорится, что атака украинцев произошла без какой-либо провокации или атаки пострадавшей стороны. Кроме того, нападение было совершено при исполнении журналистами их права на сбор информации о действующем конфликте.
Адвокаты нацгвардейца настаивают, что выстрелы раздавались со стороны пророссийских боевиков, а Маркив, будучи в дружеских отношениях с журналистами, не мог умышленно способствовать убийству иностранных репортеров.
Судьи отвергли все аргументы стороны защиты. Свидетельства украинских военных на процессе они назвали неопределенными и противоречивыми.
Судьи назвали француза Ругелона "надежным свидетелем", а итальянскую журналистку Иларию Морани, которая написала о Маркиве статью с якобы его признанием, – "журналисткой-профессионалом".
Защитники Маркива при этом называют Ругелона "не столько свидетелем, сколько потерпевшим" и считают, что Морани "с целью огласки значительно исказила услышанную от солдата информацию".
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
Здається що європейських "стандандартів" суддівсьтва наше кривосуддя вже досягло...
"Руководил , направлял, направлял и содействовал" !!!
Може у карабинеров в Италии широкие полномочия у каждого солдата и там нет полковников, капитанов и лейтинантов , а каждый сержант ... "руководит, направляет , корректируют и содействуют" .
Но в других армиях мира сержант не отдаёт подобные приказы .
Гибель журналистов вызвала мина , траектория которой есть параболла отправленная в какой-то квадрат площади с расстояния не менее 1500 метров . В пересечённой местности или в застройке это вне зоны прямой видимости .
Т.е. т.н. "свидетели" (скорее Иеговы , чем реального преступления) физически не моглиодновременно пребывать в зоне видимости и стрелявшего , и пострадавшего , если они не владеют "техникой" "телепортации" ... Т.е. если они не чародеи и маги ...
А насчёт "способствовал" надо понимать , что судьи в Италии являются носителями подростковой логики , когда у подростка виновата не его подружка плять , а родаки , которые не дали подростку достаточно бабосов , чтобы он мог перекупить подружку у богатого папика!
Почему у итальяшек не виновата гопотота Дырляндии , которая запустила журналюгу как живой щит в зону боевых действий , а украинские бойцы , которым эти журналисты прикрывали боевиков ...
Кстати , украинским журналистам стоит ссылаться на те статью Женевской конвенции , в которые есть права военных на обстрел школ и больниц , если противоположная сторона использует школы и больницы (т.е. гражданских лиц) в качестве живого щита .
По Женевской конвенции отвественность за эвакуацию гражданских лиц , за недопущение гражданских лиц в зону боевых столкновений лежит на стороне , которая контролирует эту территорию или из территории которой проникло гражданское лицо в зону боевых действий .
Не украинская сторона допустила итальянцев и французов в зону боевых действий .
Значит сторона Лугандона и отвечает за гибель всех , абсолютно всех гражданских , которые проникли -- а журналюги проникли в эту зону преднамеренно , в отличии от тех , чьи дома стали этой зоной (тут преступник тот , кто не эвакуировал) . Те , кто их пропустил - тот и отвечает .
нет не так - за то шо воевал за Украину он сидит.
итальянцы, в лучших ********** традициях, посадили пацана.