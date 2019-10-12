 На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук

Об этом заявил, обращаясь к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Марчук напомнил, что первые демократические выборы в Западной Германии состоялись в 1949 году, то есть через четыре года после окончания Второй мировой войны.
"В связи с этим у меня вопрос к опытному европейскому политику господину Штайнмайеру. Вы действительно подзабыли, что в начале необходимы были всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы?", - поинтересовался политик.
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Он также считает, что не лишним был бы "Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал".
Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать детали войны, которую Россия шестой год ведет в центре Европы.
Всё просто, чтобы можно было официально общаться с лугандонскими марионетками.
Плохо это или хорошо? На мой взгляд скорее хорошо.
https://censor.net.ua/n3153632
Браво
более того - конкретизировать каждое его слово - чтобы не толковать так, как хочется кому-то и все по-разному...
и разъяснить господину гибридность нашей (не нами затеянной) войны, свозив его в Авдеевку, Пески, Золотое и т.д.,
- Порошенко бандит?
Знайдеться лише 8 дов-обів, які не погодяться.
П.С. Вид у Марчука, конечно, солидный. Но что полезного он сделал для Украины, кто может сообщить? Участие Минске не вспоминайте, это юридически уголовщина.
А стосовно виборів, про які постійно талдичать - мало що зрозуміло. Наприклад - навіщо вони потрібні? Хтось вірить що там оберуть інших людей чим ті що вже обрані?