 На реализацию "формулы Штайнмайера" уйдут годы, - бывший представитель Украины в ТКГ Марчук

Об этом заявил, обращаясь к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Марчук напомнил, что первые демократические выборы в Западной Германии состоялись в 1949 году, то есть через четыре года после окончания Второй мировой войны.

"В связи с этим у меня вопрос к опытному европейскому политику господину Штайнмайеру. Вы действительно подзабыли, что в начале необходимы были всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы?", - поинтересовался политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС

Он также считает, что не лишним был бы "Нюрнбергский (или теперь Гаагский) трибунал".

Кроме того, Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать детали войны, которую Россия шестой год ведет в центре Европы.