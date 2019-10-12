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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
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 Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС

Восстановление контроля над границей и вывод с неконтролируемой территории иностранных военных, наемников и военной техники – важное условие выполнения Минских соглашений и проведения на Донбассе местных выборов.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, прозвучавшем на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

В ЕС также отметили, что все иностранные вооруженные формирования, военная техника и наемники должны покинуть территорию Украины.

Относительно местных выборов на территории ОРДЛО, то для их проведения по украинскому законодательству должны быть созданы все необходимые условия, прежде всего – в сфере безопасности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Оккупированные территории Донбасса должны получить больше полномочий, чтобы что? Еще больше воевать и убивать?" - Безсмертный. ВИДЕО

"Соответствующие условия безопасности необходимы для проведения, в соответствии с законодательством Украины, местных выборов в отдельных районах Донбасса, под наблюдением БДИПЧ и в соответствии со стандартами ОБСЕ. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и призываем Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования к конструктивному подходу в этом плане", - говорится в заявлении Евросоюза.

Источник: https://censor.net.ua/n3153631
 
   
 Топ комментарии
 
Монику обложили со всех сторон, не дают спокойно сдать Украину хуйлу 😂
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Нужно у моники спросить как иначе. Он не может из себя выдавить, что граница в первую очередь а потом выборы.
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Меркантильная Европа больше украинская чем препиздент Украины тупица с балагана.
Модеры! Уберите сепаратистский плакат с заставки. Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 3195
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Монику обложили со всех сторон, не дают спокойно сдать Украину ***** 😂
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Моника, просто ваша тупорылая мантра про капитуляцию рушится. Вот и весь расклад. А о контроле Украиной границы с РФ, до проведения выборов, шла речь изначально.
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А это их схема из методичек.
Сначала нагнетают, потом когда вскрывается что все не так - говорят "а это мы добились".
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Мантра остается пока не свершится реальность. Зеленский не доказал, что ему можно доверять.
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Это говорит о вашей незрелости "мозга", почему его, нет(мозга), это можешь задать себе вопрос.
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А как иначе ? Как можно разговаривать с женой о перемирии,если теща не за дверью ? ))
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Нужно у моники спросить как иначе. Он не может из себя выдавить, что граница в первую очередь а потом выборы.
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Дело за малым: используя огромнейший авторитет Зеленского на международной арене заставить лалала выполнить все его требования. Он очень боится ЗЕ.
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***** точно также не боится Зе, как он абсолютно не боялся Пе. Нечем ему грозить ни Зе, ни Пе. Вот Штатов - да, он опасается.
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))))) да пишите уже, что это пуйло боится зебобу, а то читается , шо зеля, со своим огромнейшим авторитетом международным, должен требовать что то от нашей, цензоровской, Ла ла ла
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Порохоботы, запишите в свои методички, когда в следующий раз будете орать ЗРАДА!
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чё кацапы так любят это слово .? как кацап так обязательно зрада в каждом предложении
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Нещасне, це сказали європейці. Де там про бубочку і його перемогу?
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Зеля вам баранам боее 14 часов это вдалбливал в тупую башку.
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Зебил, дай ссылку на видео где ваша моника прямо говорит, что вначале Украина берет под контроль границу, а только потом выборы.
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...вам придуркам это сто раз говорили ВЫБОРЫ ПО УКРАИНСКИМ ЗАКОНАМ! Унас нет закона с про выборы в РФ
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Почитай отзыв Пристайко. Зеленский сам не знает как всё будет.
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тяжело быть тупым? По украинским законм для тебя что то значит?
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Зебил, где в законах Украины что касаются выборов, что-то говорится про контроль над границей?
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Оно, канэчно, по законам Украины. Но, "вам придуркам это сто раз говорили", что вишенкой на тортик для рф, в формуле штангенциркуля, есть проведение выборов под контролем обсе. А, сколько в обсе россиянцев и украинцев не напомните?!
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Те, що вдовбував вам в бошку, ваш Зеля, може зацікавити, виключно, психіатра
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типа 14 часов нехватло, так и не поумнел. Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС - Цензор.НЕТ 4335
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баран зеля вдалбливал своим бараном. Друг, у него таки-да получилось!...
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Зрада, заключается не в передачи границы, а в особом статусе дамбаса, и признании Моники внутреннего конфликта в Украине, после чего последует снятие санкций с пуйла
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Что значит, запишите!!! Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 1497
Им, порохоботам, не то, что писать в них запрещено, там даже за маленькие пометки - будет жестокое наказание! Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 1497
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Игор Д, ти дурень. Це не ЗЕ каже, про це якраз весь час Порох і казав і до речі у мінських домовленостях про це написано. Ти знову облажався.
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ааа, так вот против чего борется Порошенко на майданах?
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Игору в тебе явно не всі вдома! Ти розумієш різницю в проведені виборів на окупованих територіях, коли москалі звідти підуть і ми візмемо кордон з москалями під контроль і коли там проведуть вибори москалі, це те що підписав твій ЗЕ!
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вам сто разгворили, что выборы будут ТОЛЬКО по украинским зконам. Вколючи мозги, отодвинь методичку и сам подумай, что это означает.
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Ну да. Москалі проведуть їх по украхнським законам, як і в Криму так званий референдум провели. Чи в тебе скліроз?
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ну при чем тут Крым! Если на то пошло то на Донбасе уже несколько раз проводили выборы и рефернудмы. ну и шо? Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС - Цензор.НЕТ 6904
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А ну да про Крим зараз згадувати в темниках зебілів це табу. Дурню, ЗЕ погодився на проведення виборів без того, щоб москалі звідти пішли, а це те саме, що вони зробили у Криму і як вони кажуть по українським законам.
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слабоумный, а ГДЕ в формуле штангенциркуля это НАПИСАНО?
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нет никакой формулы, это развод порхоботов что бы они ни орали ЗРАДА!
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Вечірній діалог з чоловіком:
- Зайдеш в хату, пообіцяй, що не будеш матюкатись
- Що сталося?
- Просто пообіцяй?
- посуд не митий?
- ти на це нормально реагуєшь. Пообіцяй.
- Ламінат зіпсували?
- Ні, шкоди не наробили.
...... ще кілька здоганок
- я дивлюся прес-конференцію
- *******, виключи
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Меркантильная Европа больше украинская чем ********** Украины тупица с балагана.
Модеры! Уберите сепаратистский плакат с заставки. Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 3195
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А зачем убирать? Это сегодняшние реалии хотя и батхерт малеха...
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100% - и контроль над границей до самого Урала !!! Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 8249
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Зачем? Точная граница Европы была до Петра 1, а именно - по границе ВКЛ с Московским улусом...
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Потрібен мораторій на розмови про вибори на окупованих територіях до їх деокупації. А чому, власне, не не обговорюють вибори у Криму?
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Мабуть європейці злякались, що зашуганий з усіх боків Вовік попреться у Мінськ і спустить Україну в унітаз пуйла. Скоріше вони злякались десятка півтора мільонів біженців з України після цього.
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Стратегія одностороннього припинення вогню? І одностороннього відводу військ з облаштованих укріплень у чисте поле? Фактично здача проукраїнських донбасів сєпарам на підвал для катувань і неминучого вбивства? Стратегія, що вже призвела до падіння рейтинга Вовіка на 10%? І це все для того, щоб повернути ненависних один одному людей в одну державу? Щоб ці вбивства перекинулись на всю Україну? Стратегія...
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Хм. Ты, же за эти положения боролся во время предвыборной компании, топя неистово за Зе.
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Але американські конгресмени вже неодноразово пропонують нам відгородитись від Лугандону і припинити БУДЬ ЯКІ стосунки і допомогу гандонцям, включно з пенсіями. Це створить критичну соціальну атмосферу в Лугандонії і цапи підуть на будь які умови, аби їх здихатись.

Такий варіант вирішення лугандонського питання пропонують навіть більшість біженців з окупованих теріторій.
_________________
Повернення гандонів по сценарію пуйла буде означати, що всі сім мільонів бюлютенів Донбасу(не важливо, що на Донбасі залишаться лише бойовики-поліція) будуть "голосувати" на загальноукраїнських виборах на 100% так, як це треба пуйлу. І, як результат, хаос і громадянська. Нам це треба???
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Хитро подано о необходимости контроля границы и выборов - не сказано о последовательности, а указано просто о необходимости контроля, хотя та сторона будет настаивать на прописанной в минских договорняках очередности действий.
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все очень точно сказано. Для прведения выборов.
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нема там прописаної черговості виконання того плану. Є пункти, але ніде не вказано, в якій черговості вони мають йти.
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да. только до выборов контроль на границе должен был стать международным . чё умалчиваем ?
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Границы все равно будет две. Даже, если кино с минском как-то вытанцовываться будет. Одна наша, где и есть, желательно со рвом с крокодилами. Другая-тоже вроде как наша у даунбаса, т.е. ее не будет с парашей. Вернее будет, со стороны *****, что бы любвеобильные лугандонцы не бросились любить его на его территории.
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Дожили! ЕС нам показывает перстом шо зегарант - олух и мудозвон, который несёт пургу!
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Точно!!!
При Порошенко такого не было Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС - Цензор.НЕТ 617
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При Петре Первом лохматого Дубинского бы высекли за бороду и обрили!
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грешно смеятся над тупыми порохоботами. их природа уже обидела.
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хто такой пэця? Методичка не разрешает назвать полностью?
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Это платная информация. Скажи "ку" и присядь (3 раза). После этого тебе будет названо имя. Полностью.
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Только не понятно как Украина получит контроль над границей если ***** выставил Условия что Украина вообще должна отвести свои войска к Киеву.
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***** уже все переиграл и сказал что вместо украинцев контроль над границей может быть дан миротворцам. А миротворцы догадайтесь откуда будут.
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Президент України Володимир Зеленський готовий до проведення виборів на окупованому Донбасі без присутності української армії. Про це в ефірі "Прямого" заявив ветеран АТО, громадський діяч Олександр Погребиський.
"Перше питання і основне: що є допустимим для України? Я думаю, всі погодяться: спочатку безпека, про що всі кажуть, а потім уже політичні питання. Так було до цього. Тобто є відповідна дорожня карта, яка прийнята всіма сторонами і відповідно якої всі рухалися в цьому напрямку. Це важко було. Треба було тиснути на Путіна. Це не досить зручно, особливо, напевно, для нинішнього президента. Це потребує постійного зв'язку з міжнародними партнерами, це постійні переговори. Це важкий шлях, але він вірний і безпечний для України. І я абсолютно погоджуюся, що тепер ми (влада, Зеленський - А.М.) цей шлях в міжнародній площині змінюємо на протилежний: спочатку політика на повістці дня, а потім вже безпека. Я задавав пряме питання президенту України (на зустрічі з ветеранами АТО в ОПУ): як будуть проводитися вибори на території ОРДЛО - з нашими військами чи без наших військ? Відповідь була: без наших військ…", - повідомив він.
https://prm.ua/zelenskiy-gotoviy-do-viboriv-v-ordlo-bez-prisutnosti-************-armiyi-veteran-ato/
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Після одностороннього препинення вогню і відводу в чисте поле наших військ рейтинг Вовіка вже впав на 10%. А після таких виборів - рейтинг у Вовіка буде мінусовий. Навіть Квартал від нього відмовиться.
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кто тебе сказал про ОДНОСТОРОННИЙ отвод войск? Тем боле что рейтниг у вовика упал?
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Пока зелекторат не признается сам себе и не расскажет, чтобы и другие поняли, - как их развели, дела, увы, не пойдут...
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У президента України Володимира Зеленського немає розуміння подальших кроків стосовно Донбасу. Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат Володимир Ар'єв.
"Те, що я побачив - це нерозуміння подальших кроків, принаймні відсутність чіткого плану, що коли ми щось зініціювали, дійсно дали якусь надію - як ми її будемо реалізовувати? Тому що все, що сьогодні відбувається, воно свідчить про те, що вже крик просто... Нічого не буде. Росіяни заявляють про те, що умова для "нормандського формату", як розведення військ, не виконана, тому що Україна зважає на якісь обстріли Золотого і не хоче розводити… Знайдуться сто тисяч причин. Міністр закордонних справ дивується після того, що відбувся обмін полоненими, що в окупованому, анексованому Криму Росія знову починає брати заручників. Він щиро цьому здивувався. Скільки разів говорилося про те, що Росія одних віддасть, а нових набере. Це було зрозуміло і сказано сто разів. Нічого нового відбулося", - заявив Володимир Ар'єв.
https://prm.ua/u-zelenskogo-nemaye-rozuminnya-podalshih-krokiv-shhodo-donbasu-ar-yev/
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Почему Украина не имеет своего мобильного оператора, это довольно странно. Все сервера находятся в России.
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Не просто так продали такую кормушку, ну как можно продать такой бизнес, это же смешно.
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канєшно, тільки особий: пораженіє в правах на 49 лєт, депортація всіх урускойєзичних на історічєскую родіну, тотальная люстрація, лагєрний рєжим, трудотерапія, сухий закон, воєнне положеніє...
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К сожалению, зебы не будут это смотреть, т.к. они увидят - как их Лахта разводит с "порошенковским" планом Штайнмайера, например, и "предательскими" Минскими соглашениями...
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Время работает против Украины, России выгодно наблюдать со стороны, ничего не делая.
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нет, время работает в пользу Украины.
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Время работает против того, кто под санкциями.
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Так это и ежу понятно! Пока не закроем границу, выборов быть не может.
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Пресмарафон президента Володимира Зеленського виявив, що він не має плану щодо окупованих територій. Таку думку у ток-шоу "Прямий ефір" висловив народний депутат VIII скликання, ветеран АТО Ігор Лапін.
"Ми розуміємо, що сьогодні йде війна. Президент не показав мені як громадянину, що він спирається на якісь фундаментальні речі в суспільстві. Фундаментальних речей не так вже є й багато. Але ми є воююча країна. Отже, потрібно показати всім людям, що він впевнений. Знаєте, як командир на війні. Якщо я буду в окопі казати: хлопці, я не знаю, що робити, то це буде паніка серед особового складу. Аналогічно, це є лідер нації, і він мав сказати чіткі речі: що це я знаю, це я знаю, це я знаю. Натомість я чув особисто фрази, які далекі від командира воюючої країни, від головнокомандувача: це я вам не можу сказати, бо якщо я це скажу, то це ж нас дивляться… і такі розпливчаті речі", - сказав Лапін.
Він зазначив, що його особливо вразила відповідь Зеленського щодо окупованих територій.
"Що мене вразило? Я не президент і не верховний головнокомандувач країни з 424 кілометрами фронту, але я знаю, вже хлопці провели аналітику - а в нього ж є повноваження, СБУ, розвідка і так далі - 134 населених пункти по цій ситуації стануть в "сірій зоні". Хай би сказав, скільки там людей живе. Взяти п'ять чоловік переляканих з Золотого і завезти, показати, як в Станиці Луганській там все файно - це не є показник, суспільний зріз думки людей, які завтра можуть опинитися в "сірій зоні", - додав Лапін.
Він також зауважив, що у відповідях Зеленського він побачив відсутність плану щодо окупованих територій.
"Єдине, що мені, скажімо так, сподобалось - що це вже я побачив, що плану Зеленського не існує. Бо якщо ми вернемося трошки назад і подивимося ту Ялтинську конференцію, де Пристайко почав нам пропихувати "формулу Штайнмаєра", всі почали в більшості своїй казати, що це погано, а Зеленський сказав: є формула моя, є формула України. Ну окей. Я її не почув. І мені зрозуміло, що її немає. Немає плану, немає стовпів, на яких президент показав, що я опираюся на патріотів, я опираюся на демагогів чи я опираюся на теоретиків чи на зовнішні політичні відомства. Він не показав, на які стовпи він буде опиратися. І в мене як в громадянина виникло ще більше питань. Отже, я не бачу стратегії, яка би могла реалізувати ту фразу про "ми досягнемо миру", - завершив Лапін.
https://prm.ua/presmarafon-zelenskogo-viyaviv-shho-u-vin-ne-maye-planu-shhodo-donbasu-lapin/
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Так ведь по "формуле Штангенциркуля", за которую топит Зеля: сначала выборы, а потом вывод. Зеля, смотри как теперь надо перед народом Украины выкручиваться: вывод утром, а выборы вечером. Но вывод на следующий день после выборов. Не выкрутишься- порвут как тузик грелку, даже на рояле сыграть нечем будет. Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС - Цензор.НЕТ 529
Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС - Цензор.НЕТ 1040
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/// какая ж наглая и брехливая тварь...!!! это с ним кто-то о чем -то хочет ...договариваться???
«Все, кто находится на территории любого государства, в данном случае Сирийской Арабской Республики, нелегитимно, должны покинуть эту территорию. Это касается вообще всех государств. Если будущее руководство, легитимное руководство Сирии скажет, что оно не нуждается больше в присутствии российских вооружённых сил. Это касается и Российской Федерации тоже, разумеется», - сказал путин.
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Все просто ЕС сделало ставку на ветеранскиххй рух после выступив патриотов.А не на продажную владу Украины от которой саботаж можно ждать в любой момент.А эти очолят армию и защитят ЕС если путин умом двинется.Дешевле и надежней. Кортче зеля влип.
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"Мы еще раз подчеркиваем нашу позицию, что полный контроль Украины над государственной границей имеет очень важное значение для выполнения Минских договоренностей", - заявили в Евросоюзе.

И куда этот ЕС смотрит, не понимаю. Они что не видят какой контроль установил Пеца за 5 лет, та мышь не проскочит. Что и стену Яцика не видят? Да там же вообще, глыба, монолит, а не стена. Авиация на подлете разворачивается. Для проведення виборів на Донбасі Україна має відновити контроль над кордоном, - ЄС - Цензор.НЕТ 6238
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"Мы подтверждаем нашу позицию, что полный контроль Украины над ее государственной границей имеет важное значение для реализации Минских соглашений. Кроме того, мы напоминаем, что надлежащие условия безопасности необходимы для проведения в рамках украинского законодательства местных выборов в отдельных районах Донбасса "
"Для проведения выборов на Донбассе Украина должна восстановить контроль над границей, - ЕС"
Два текста, показывающие высокие стандарты журналистики, мы же не пропагандисты какие нибудь кремлевские.
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Европе не иначе кто-то объяснил, что если Зю сдаст Украину путину, то кроме Майдана в Киеве, из Украины могут быть несколько миллионов беженцев в Европу. Вот они и ужаснулись.
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Реальный контроль над границей, это не когда на 500 км разбросаны пограничные наряды , численность ( бог весть сколько их туда допустят оккупанты и их пособники) ну скажем даже 500 человек ( к примеру) или даже 1000, да пусть хоть 3000. Это отрезанные от Украины и зажатые между РФ и ей же оккупированным Донбассом заложники. ( чем не повторение прохода наших кораблей через Керченский пролив). В любой момент их разоружат и возьмут в плен, выдвигая новые и все новые требования. Грош цена такому вот контролю. ( А нам и такой могут всучить, как победу и "уступку" со стороны Путина. Контроль над границей, это когда за спиной у пограничников территория страны которая полностью и безоговорочно контролируется государственной и военной силой этого государства. Поэтому до "контроля над границей" должны быть выполнены следующие условия 1) выведены все войска и незаконные вооруженные формирования РФ 2) вывезено все тяжелое вооружение, техника и боеприпасы 3) все легкое вооружение должно быть сдано. Т. е должна быть произведена полная демилитаризация региона , кроме конечно законных формирований Украины ( ВСУ, СБУ, украинской полиции) Освобожденная территория занимается вооруженными силами Украины После этого должна быть установлена повсеместно военно - гражданская администрация. Боевики из местных пособников должны либо покинуть территорию либо сдаться . Ну а после - контроль над границей, судебные разбирательства над коллаборантами с частичной амнистией для гражданских лиц. Запрет на символику и героизацию деятелей оккупационного режима, сдача российских паспортов, отмена "рублевой зоны" и т.д. Желательно также перекрыть передвижение через этот участок границы с РФ хотя бы на 6 месяцев Ну и лет через пять выборы. А то "контроль " на границе и все, это очередная лицемерная уловка, на которую нас попытаются всех купить.
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