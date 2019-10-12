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 Временного поверенного США в Украине Тейлора вызовут в Конгресс для дачи показаний, - CNN

Депутаты Палаты представителей хотят заслушать Уильяма Тейлора по поводу переписки с Куртом Волкером, в которой он называл заморозку военное помощи Украине "безумием".

О планах конгрессменов заслушать показания Тейлора CNN сообщили многочисленные источники, информирует Цензор.НЕТ. Официального приглашения дать показания дипломату еще не отправляли.

"Тейлор получил широкую известность после публикации его переписки с Куртом Волкером, бывшим специальным посланником по Украине, и Гордоном Сондлендом, назначенным Трампом на должность посла США в Европейском союзе", - пишет CNN.

В переписке Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение задержать предоставление Украине военной помощи и даже называл его "безумным".

Если Тейлор решит давать показания, то должен будет перед этим покинуть свой пост – так же, как это ранее сделал Курт Волкер.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович

Издание предполагает, что инициатива конгрессменов заслушать Тейлора встретит сопротивление со стороны Белого дома и Госдепартамента, а сам Тейлор может предпочесть остаться главой посольства США в Украине и не давать никаких показаний.

4 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить, почему это происходит.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, которая гласит, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Также на Цензор.НЕТ: Я не уверен, что скажу своему помощнику Ермаку свидетельствовать в США по делу об импичменте Трампа, - Зеленский

Ермак предлагал, чтобы Украина сделала заявление о расследовании после того, как получит дату визита Зеленского в Белый дом.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.

Источник: https://censor.net.ua/n3153629
 
   
 Топ комментарии
 
Кольцо во круг Трампа сжимается. Хочется отметить очень граммотное поведение Зеленского, который сумел дистанцироваться от этих разборок. При этом "опытный дипломат" Порошенко умудрился туда влезть, подставив всю Украину..
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Шо конкретно ? А порошенко ничого не робив,шоб его выпихнули к херам собачьим ?
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Американцы конечно разберутся в своих косяках. Так там хоть люди порядочные в судах. А что уже говорить об Украине... Тяжело нам к цивилизации пробиваться....
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придеться нам тоже разбираться в американских судах.
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Шо конкретно ? А порошенко ничого не робив,шоб его выпихнули к херам собачьим ?
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"Хирскл", тяжелее всего - "донбасситам"... Никак не могут на "двух стульях", умоститься... Вот смотрю на тебя - "ёрзаешь", "ёрзарешь".... Никак не определишься...
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прикольно что порохботы крутятся как уж под вилами.
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Да нет... Это умные с вас, дураков, "угорают"... Жаль, что нам с вами, "идиотами", вместе "тонуть", придётся...
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Приват отдадут Бене, гривна по 100, дефлот, фсе пропало....
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Ми достатньо наслухалися "шахтьорського фольклору" і у 2004, і у 2010, і у 2013. Одне лише запитаннячко: де зараз оті "фольклористи" і скільки з них залишилися живими?
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Пургу не неси. Позиция у меня всегда четкая была - антикоммунизм,деолигархизация и русофобская. Если я присматривался к зели,то это не означает,что все его бока, меня устраивают.
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А у тебя был выбор? У меня - был... Я выбирал "меньшее зло"... Ты выбрал большее... Так кто "ДУРАК"?
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Зло остается злом в любом виде. Особенно если оно старое и всем известное. Чтобы назвать новое,злом - нужен срок и его действия. Сейчас я могу с уверенностью сказать,что Зеля не принесет особых успехов Украине в плане экономики. Так как олигархи при нем не тронутся. Но есть надежда в окончании гнойника в Донбассе.Под нажимом Запада и США. Которых он слушается. В отличии от парашенки.Которого интересовала лишь выгодная сторона для своего кармана.
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Кольцо во круг Трампа сжимается. Хочется отметить очень граммотное поведение Зеленского, который сумел дистанцироваться от этих разборок. При этом "опытный дипломат" Порошенко умудрился туда влезть, подставив всю Украину..
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Демократы раздувают пузырь, полагая, что это поможет им победить через год на выборах! Трамп, амнистируй Манафорта - покажи, кто в доме хозяин! Пускай демократы с ума сойдут! Тимчасово повіреного США в Україні Тейлора викличуть до Конгресу для надання свідчень, - CNN - Цензор.НЕТ 7406
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главное убрать самодура Трампа, остальное не важо.
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Може осли,що три рокі імпічать зголодніли?Їх синочки Пол Полоссі та Гантер Байден вже не "кришують" бізнеси в Україні та вівса не підкидають?Тоді їм треба кожного,хто їх тролить заморозкою рахунків по допомозі Україні,на овес розкручувати,а не виконуючих обовязки влади США цапати за штани.Американці вже мажорам Ку-Клукс-Клану із-за цього тільки 27%-ів рейтингу дають,а серед демократів Байден вже аж на 3-му місці.Чи не придурки-на зразок поросенків в Україні з їх 8-кою на колесі?
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вот єто да! Показания будет давать на даче!
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