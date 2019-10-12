 Временного поверенного США в Украине Тейлора вызовут в Конгресс для дачи показаний, - CNN

О планах конгрессменов заслушать показания Тейлора CNN сообщили многочисленные источники, информирует Цензор.НЕТ. Официального приглашения дать показания дипломату еще не отправляли.

"Тейлор получил широкую известность после публикации его переписки с Куртом Волкером, бывшим специальным посланником по Украине, и Гордоном Сондлендом, назначенным Трампом на должность посла США в Европейском союзе", - пишет CNN.

В переписке Тейлор неоднократно ставил под сомнение решение задержать предоставление Украине военной помощи и даже называл его "безумным".

Если Тейлор решит давать показания, то должен будет перед этим покинуть свой пост – так же, как это ранее сделал Курт Волкер.

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Издание предполагает, что инициатива конгрессменов заслушать Тейлора встретит сопротивление со стороны Белого дома и Госдепартамента, а сам Тейлор может предпочесть остаться главой посольства США в Украине и не давать никаких показаний.

4 октября Волкер во время показаний в Конгрессе по делу о давлении Трампа на президента Владимира Зеленского заявил, что у украинского правительства возникало много вопросов к нему относительно задержки военной помощи, но он не мог объяснить, почему это происходит.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани обнародовал часть своей переписки с Волкером, которая гласит, что последний связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

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Ермак предлагал, чтобы Украина сделала заявление о расследовании после того, как получит дату визита Зеленского в Белый дом.

Как известно, Трамп заморозил почти 400 млн долларов американской военной помощи Украине незадолго до того, как поговорить с Зеленским, вызвав обвинения демократов в том, что он злоупотреблял внешней политикой США для личной выгоды.