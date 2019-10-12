 Четкая дата "нормандской встречи" заставит стороны работать на результат, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.
"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммит - значит не использовать до конца все возможности (для урегулирования ситуации на Донбассе. - Ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - сказал Пристайко.
Он добавил, что условия переговоров уже на столе - далее все зависит от мастерства переговорных команд.
Глава МИД согласился с тем, что заинтересованность украинской стороны в "нормандской встрече" повышает ее "цену" для нас и дает России возможность продолжать свою игру. В то же время, по его мнению, назначение конкретной даты саммита может сработать и в "плюс", ибо есть шанс достичь под эту дату конкретные договоренности.
"То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - подытожил Пристайко.
Короче - вот.
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
➖ Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
Кто против капитуляции не обязательно порохоботы. Или если Петя был плохой, то Зеля априори хороший?