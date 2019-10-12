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 Политика Украины
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Все про:нормандская четверка (718) Пристайко (224)

 Четкая дата "нормандской встречи" заставит стороны работать на результат, - Пристайко

Украина настаивает на проведении саммита "нормандской четверки", ибо именно лидеры этих стран могут стать драйверами урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммит - значит не использовать до конца все возможности (для урегулирования ситуации на Донбассе. - Ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - сказал Пристайко.

Он добавил, что условия переговоров уже на столе - далее все зависит от мастерства переговорных команд.

Глава МИД согласился с тем, что заинтересованность украинской стороны в "нормандской встрече" повышает ее "цену" для нас и дает России возможность продолжать свою игру. В то же время, по его мнению, назначение конкретной даты саммита может сработать и в "плюс", ибо есть шанс достичь под эту дату конкретные договоренности.

"То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - подытожил Пристайко.

Читайте также: Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153626
 
 
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Victoria Maximenko🔴 Кусочек наркотического бреда я таки записала. Хотелось услышать тот набор слов, которые дефективный прогудносит по поводу ФОПов. По ходу поняла, что это надо "законспектировать", бо когда читаешь, выглядит это намного зрелищнее, чем когда слушаешь.Получилось как в анекдоте про студента, который выучил только параграф про блох, а на экзамене сначала вытянул билет про овец ("Вот овца, вот роги, вот ноги, вот шерсть, в шерсти блохи, а блохи это..."), незачет. Второй билет. Попались рыбы - "Вот рыба, глаза, хвост, вот чешуя, а была бы шерсть были бы блохи, а блохи это ...."Букв получилось, конечно много, сама не ожидала.
Короче - вот.
❝ Іван Верстюк, журнал НВ:
➖ Поясніть вашу позицію про ФОПи. Що чекае айтішників, рекламщиків, маркетологів - всі ці галузі, які звикли бути в статусі ФОПів.
➖ Дивіться, дякую. Ви ж знаєте історію з ФОПами в цілому, ви ж теж ФОП?
➖ Ні.
➖ Ви не ФОП?
➖ Ні, я не ФОП.
➖ А як ви працюєте?
➖ Я...
➖ До речі, я давно хотів запитати, а звідки гроші в вашій компанії НВ?
➖ НВ належить інвестаційній компанії Dragon Capital...
➖ Фіала
➖ І Томаш Фіала
➖ Він громадянин України?
➖ Він громадянин Чехії.
➖ Тобто я маю на увазі, що українські засоби масової інформації фінансуються іноземними компаніями, я правильно зараз розумію?
➖ Dragon Capital це українська компанія.
➖ Но у вас бєнєфіциар, кінєчний бєнєфіциар пан Фіала, який є громадянином Чехії.
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Зє насправді розумний. Дурних євреїв на таких посадах не буває. Він просто косить під дурника.
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Всі наперед знають результат -капітуляція Зєлі перед Пуйлом.
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Ага. У вас вже і написані Святим Петром мінснскі договорняки з його ж "формулою Штанмаєра" - це зрада зрадна та капітуляція, хоча ще півроку назад у вас це була рішуча перемога. 😂
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Я не вижу разницы между Петром и Зелей. И тот и другой делают Приднестровский сценарий. Петя -плавно. Зеля-резко.
Кто против капитуляции не обязательно порохоботы. Или если Петя был плохой, то Зеля априори хороший?
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Заставит, конечно. Вопрос ,как и на какой результат они будут склонять Зеленского?
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Дипломатов учат врать на учебе, а не нести бред сумасшедшего.
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Вы там Родину предаёте, а мы должны вас поддерживать, ещё и торопиться к какой-то дате? Вы совсем очумели ?
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что опять несет этот приконюшенный пристайнер?
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после того как в "тайном" разговоре с Трампом прошелся по Макрону и Меркель... думаю, даже собравшись "четверка" не станет для неблагодарного и двуличного болтуна что-то конкретное делать...опять просто... растЪкашется мыслию по древу, сЪрым вълком по земли, шизымъ орломъ под облакы (с)....
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Про що там Вовік хоче з Пуйлом домовлятись, я не знаю і не вірю якусь користь для України від їхніх зустрічей. Вважаю, що українці самі мають визначитись на референдумі - як бути з Лугандоном(а не з Донецькою і Луганською областями, як хоче пуйло).
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Как же я за*бался вас банить, свинота зеленожопая. Пойдите хоть в огороде поработайте, или ковёр наконец выбейте.
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Надо смотреть правде в глаза ,что никому ,кроме Украины,эта встреча ,в формате ,и на22уй не нужна .
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