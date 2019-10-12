 Четкая дата "нормандской встречи" заставит стороны работать на результат, - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"От последней встречи лидеров "нормандской четверки" прошло три года. Не проводить саммит - значит не использовать до конца все возможности (для урегулирования ситуации на Донбассе. - Ред.), ведь, к сожалению или к счастью, именно лидеры стран часто являются драйверами возможных изменений", - сказал Пристайко.

Он добавил, что условия переговоров уже на столе - далее все зависит от мастерства переговорных команд.

Глава МИД согласился с тем, что заинтересованность украинской стороны в "нормандской встрече" повышает ее "цену" для нас и дает России возможность продолжать свою игру. В то же время, по его мнению, назначение конкретной даты саммита может сработать и в "плюс", ибо есть шанс достичь под эту дату конкретные договоренности.

"То есть, с одной стороны, наша заинтересованность во встрече играет не в нашу пользу, а с другой, определенная дата заставляет все стороны активизироваться для достижения результата", - подытожил Пристайко.

Читайте также: Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она, надеюсь, состоится в ноябре, - Зеленский