 "Если вы будете чураться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс", - Портнов обратился к новой власти после марафона Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Портнова в Telegram.

Так, в одном из сообщений Портнов говорит, что если власть будет его игнорировать, то он ответит "симметрично".

Читайте также: Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру"

Кроме того, он требует от президента уволить генпрокурора Руслана Рябошапку, намекая на недовольство им тех, кто "поддержал Зеленского на выборах".