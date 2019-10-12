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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3327) Портнов (453)

 "Если вы будете чураться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс", - Портнов обратился к новой власти после марафона Зеленского

Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов угрожает президенту Владимиру Зеленскому и указывает ему, что делать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал Портнова в Telegram.

Так, в одном из сообщений Портнов говорит, что если власть будет его игнорировать, то он ответит "симметрично".

Если вы будете чураться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс, - Портнов обратился к новой власти после марафона Зеленского 01

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Кроме того, он требует от президента уволить генпрокурора Руслана Рябошапку, намекая на недовольство им тех, кто "поддержал Зеленского на выборах".

Если вы будете чураться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс, - Портнов обратился к новой власти после марафона Зеленского 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153625
 
 
 Топ комментарии
 
а ну Зеля, запиши для него злобный ролик и выложи в фейсбук)))
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г-н перЗедент!.. Я и мои многочисленные коллеги голосовали за Вас, тому що "головне щоб не Порошенко!".. Мы их сделали вместе!.. я требую прекратить чураться Меня!.. чур меня!
"Если вы будете чураться моей фамилии, обещаю вам симметричный процесс", - Портнов обратился к новой власти после марафона Зеленского - Цензор.НЕТ 730
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Такое чувство, что из Нас хотят сделать зебилов.Спектакль?
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Спектакль с самого начала. Портнов и Порошенко - партнеры
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Ага. Именно поэтому он от Порошенка сбежал на 5 лет.
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Никуда он не сбегал. Лежал на побережье и доходы полсчитывал. А сейчас форс-мажор. Надо и иПецу мспасать, воду мутить, и бабло.
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Ты видимо в детстве головой часто бился. Зеленку пей, контуженный.
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Это чистот кацапско-порохоботкоеиоскорбление. Надеюсь, тебя, черноротоеигамно, забанят
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дружок!.. у тебя биполярное расстройство.. здоровый человек такую чушь сказать не сможет (цит: кацапско-порохоботкоеиоскорбление)
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точно! и из большой любви забрасывает суды делами на пороха ))))
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А выхлоп где? Ы том-то и дело. Так и делают уголовники, возятся с заведомо выигрышными исками
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ну...как говорится - посмотрим...
(ну а что раньше это был человек Йульки - это точно! и сидит Вона тихохонько...как бы что-то выжидая...или зная.... или догадываясь)))))
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и шо оно из себя возомнило? )))) или таки... имеет что сказать? )))
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Требуем от президента немедленной реакции "Якщо ви будете уникати мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського - Цензор.НЕТ 3934 ..
Владимир Ляксандрыч , нас , порохоботов , глубоко возмущает тот факт что вас так бесцеремонно запугивают какие то рыговские недобитки . Требуем вашей немедленной реакции и решительных действий со стороны Рябошапки и Баканова . !! "Якщо ви будете уникати мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського - Цензор.НЕТ 3934 .............. .
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"Группа Богдана-Портнова заходит на жестокое противостояние с генпрокурором Рябошапкой. Из всех известных причин, самая главная это та, которую не оглашают стороны. Генеральная прокуратура получила запрос на проведение следственных действий от полиции Великобритании, по делу Гонтаревой, который непосредственно и лично касается Портнова и Дубинского. Рябошапка склонен сотрудничать в этом вопросе, что естественно не нравится его оппонентам. Конечно ко всему этому у Портнова примешивается и личная неприязнь к Рябошапке после отказа последнего трудоустроить его в прокуратуру (см. сообщение Хроники 09.09.2019 г.)" отатута
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и что то подсказывает, этот и не будет объяснять - мол не так поняли, не так растолковали , так что бубик притвориться что это не слышал и грозно будет надувать щёки - я ничего не должен объяснять, я президент.
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Портянка в открыт чмырит зебилов, а те только утираются...но с гордым и независимым видом)))
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это п-ц какой то..
где нацжены и т.п.?
как оно еще по Киеву лазит?
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Чувак никого не напрягает?прям авторитет какой-то, вместо того чтобы сидеть тихонько и радоваться что его не замечают, он тут раздает приказы!
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Десь портянку можна і зрозуміти . Цілий вечір цей мачо розважав, кормив, поїв Моніку. А як дійшло до танців то Моніка лише засвистіла і полетіла у вікно до іншого... Абідна, да?! 😃
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Портнов угрожает Зеленскому / Правильно помощник Коломойского Портнов ставит шибздика на место- а не хрен руку хозяина кусать: 10.10.19 Украина не вернет "ПриватБанк" Коломойскому, - Зеленский
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Портнов і Богдан вже й нову владу чмирять по-рускомирскому. Щоправда, як видно з наступної інфи в конкретному випадку - вже за допомогою сабаковців. Зокрема:
«Начальника управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації Ігоря Салецького відсторонили від посади на два місяці. Суд вказав на те, що чиновник нібито чинив самоуправство під час реєстрації релігійних громад ПЦУ, чим порушив чинне законодавство.
Клопотання про відсторонення від посади до суду надійшло в рамках досудового слідства у кримінальному провадженні, яке проводить ГУ Нацполіції у Вінницькій області. Слідство вказувало, що чиновник під час виконання своїх обов'язків здійснював неправомірні дії, реєструючи релігійні громади. ...
Сам Ігор Салецький ... сказав,... що вже 25 судів різних інстанцій визнали правомірними дії управління під час реєстрації громад ПЦУ, які змінили конфесійну належність до Московського патріархату на Православну церкву України. Зараз в судах розглядається понад 30 справ, де релігійні громади вирішують суперечки про зміну конфесійної підпорядкованості. Його відсторонення від посади як начальника управління не просто загальмує цей процес, а зупинить його.
Водночас до та під час судового засідання під стінами Вінницького міського суду віруючі ПЦУ з кількох навколишніх сіл влаштували акцію протесту проти свавілля суду. Вони звинуватили поліцію в тому, що вона підтримує Московський патріархат, "розпалюючи релігійну ворожнечу" і "захищаючи тітушок", які не пускають людей в храми, побудовані за їхні гроші.»

детальніше: https://day.kyiv.ua/uk/news/101019-vinnyckyy-sud-vidstoronyv-vid-posady-chynovnyka-vinnyckoyi-oda-za-reyestraciyu-gromad
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Один з творців законів 16 січня нагадав про себе...
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Этот тот подонок Портнов, который обеспечил юридическое сопровождение возвращения Фирташу 12,7 миллиардов кубов газа, конфискованного Юлей?
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Портянкин охренел от безнаказанности и лоховитости Моники😂
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"92 % поддержки народа"
на фото 16(!!!!) телохранителей. Одесса. наше время
"Якщо ви будете цуратися мого прізвища, обіцяю вам симетричний процес", - Портнов звернувся до нової влади після марафону Зеленського - Цензор.НЕТ 2486
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