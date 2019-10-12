EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Киевские новости
  1643  13
Все про:КГГА (2261) Киев (18002) мост (553) Шулявский мост (11)

 Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста, - КГГА. СХЕМА ОБЪЕЗДА

В выходные дни из-за монтажа прогона Шулявского путепровода будет перекрыто движение на Проспекте победы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГАв пятницу вечером.

Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста, - КГГА 01

Читайте также: Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/n3153620
 
 
 Топ комментарии
 
Как раз на Покрова. Как пециально. Позже нельзя было никак? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
ночью и в выходные..?! не верю.. Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста, - КГГА - Цензор.НЕТ 5475
 показать весь комментарий
 
Как раз нормально полгорода свалили за город по грибы, на дачи, остальные дома.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как раз на Покрова. Как пециально. Позже нельзя было никак? 😀😀😀
 показать весь комментарий
 
 
Как раз нормально полгорода свалили за город по грибы, на дачи, остальные дома.
 показать весь комментарий
 
 
Что вдоль скоростного ремонт закончили?
 показать весь комментарий
 
Не перестаю удивляться уровню образования журнашлюх. Пишут вот "будет перекрыто движение на Проспекте победы". А слабо типа "прАспект" писать с маленькой, а "Пабеда" с бАльшой? Это сложно? Для продвинутых менемджеров новАгА пАкаления, видимо, вообще невозможно. ОнЕ счасА начнут "на украине" писать. Цензор, почисть работничков!!!
 показать весь комментарий
 
 
снова таджики пишут заметки - брест-литовский пора заводить Сьогодні опівночі на 2 дні перекриють проспект Перемоги в районі Шулявського мосту, - КМДА - Цензор.НЕТ 5841
а мост строить полгода это нехило по распилу )))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх