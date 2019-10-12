 Сегодня в полночь на 2 дня перекроют проспект Победы в районе Шулявского моста, - КГГА. СХЕМА ОБЪЕЗДА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с улицей Вадима Гетьмана. Запрет движения всех видов транспорта будет действовать с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник)", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГАв пятницу вечером.

Читайте также: Выборы мэра Киева, скорее всего, будут ближе к весне, - Ткаченко