 Арестованные в США клиенты Джулиани Парнас и Фруман работали с Фирташем, - Reuters

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана, но какую именно, не уточняется.

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.

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Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

"Они задержали невинного человека, Дмитрия Фирташа, и выставили его таким себе плохим мафиози, каковым он явно не является. Он один из самых честных бизнесменов", - заявлял Парнас.

Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.