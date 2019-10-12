EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  2379  110
Все про:США (15581) Фирташ (1017) Джулиани (50)

 Арестованные в США клиенты Джулиани Парнас и Фруман работали с Фирташем, - Reuters

Арестованные в США бизнесмены Игорь Фруман и Лев Парнас получали деньги от украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В частности отмечается, что Парнас был переводчиком для адвокатов, представляющих интересы Фирташа.

Человек, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что Парнас и Фруман работали на Фирташа в течение нескольких месяцев.

Также по данным источника, Фирташ финансировал деятельность Парнаса и Фрумана, но какую именно, не уточняется.

Джулиани в интервью агентству признал, что Парнас и Фруман за последние два месяца "три-шесть раз бывали в Вене". При этом, адвокат Трампа отказался называть цель поездок.

Читайте также: Прокуратура США открыла дело в отношении Джулиани, - The New York Times

Агентство добавляет, что незадолго до задержания в интервью Reuters Парнас заявил, что Фирташа "подставили прокуроры и дипломаты США".

"Они задержали невинного человека, Дмитрия Фирташа, и выставили его таким себе плохим мафиози, каковым он явно не является. Он один из самых честных бизнесменов", - заявлял Парнас.

Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153616
 
   
 Топ комментарии
 
Как всё складывается в единую картинку.
Можно начать снизу и дойти до верхушки айсберга.
Луценко, Кличко, Яценюк и др. под Порошенко. Порошенко под Фирташем. Джулиани, Парнас и др. под Фирташем. Много кто под Фирташем. Фирташ под Сёмой Могилевичем. Могилевич под Пуйлом.
 показать весь комментарий
 
какая у тебя буйная фантазия. Такой талант , и прозябает на Цензоре.
 показать весь комментарий
 
Что и следовало ожидать..Соя уже бросилась защищать Фирташа...Как "причудливо тасуется колода..."))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
так ти не ідійот... ти банальний хуцпатий дурко-брехун
Порошенко до Фірташе має таке ж саме відношення як і до шмарклі зеленої = НІЯКЕ
 показать весь комментарий
 
 
саме пряме.. Фірташ його призначив президентом України Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters - Цензор.НЕТ 2294
 показать весь комментарий
 
 
Это вам охота с малолеткой диспут устраивать. Оно же не в курсе 5-летних событий.
 показать весь комментарий
 
 
В школу пошел, так считаешь, что уже взрослым стал?
 показать весь комментарий
 
 
Пэдро аж чуть из будки не вывалился, когда это услышал))
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх