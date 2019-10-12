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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5798) Запорожье (1555) суд (22617)

 Суд арестовал на 2 месяца водителя маршрутки, совершившего смертельное ДТП в Запорожье

Районный суд Запорожья взял под стражу на два месяца без права залога водителя маршрутного такси, который 9 октября врезался в грузовик, в результате чего погибла пассажирка, а восьмерых человек, включая двоих несовершеннолетних, госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ходе судебного заседания подсудимый заявил, что видел впереди идущий грузовик, но не смог объяснить почему допустил столкновение с ним. Также представитель следствия заявил, что на месте аварии тормозной след не найден, а это означает, что маршрутчик не тормозил.

Орджоникидзевский районный суд Запорожья, принимая во внимание тяжелые последствия ДТП, а также поведение водителя маршрутки 1982 г.р., определил для него меру пресечения - два месяца под стражей без права залога на время досудебного следствия.

В ходе судебного заседания выяснилось, что задержанный по профессии "инженер-металург", и работал водителем маршрутного такси на автопредприятии меньше месяца - с 17 сентября.

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Напомним, маршрутное такси №49, под управлением водителя врезалось сзади в грузовик "АТБ". В результате сильного столкновения передняя часть микроавтобуса, в котором находились пассажиры, оказалась полностью искореженной. Одна женщина – пассажир погибла, восемь человек госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Среди пострадавших двое несовершеннолетних и сам водитель маршрутки.

Как сообщили в полиции, спустя несколько часов после аварии водитель маршрутного такси сбежал из больницы, но вскоре полиция его нашла.

Источник: https://censor.net.ua/n3153613
 
 
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Без права внеску застви- це якщо підсудний може чинити тиск на свідків та потерпілих або може переховуватись від слідства. Водій маршрутки- СІЗО, вбивці українських військових та мітингувальників- домашній арешт.
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