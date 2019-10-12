EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  1298  28
Все про:прокуратура (3689) США (15581) Джулиани (50)

 Прокуратура США открыла дело в отношении Джулиани, - The New York Times

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке начала расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по подозрению в нарушении законов о предотвращении иностранного влияния на американское правительство.

 Об этом сообщило в пятницу издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам источников, расследование касается деятельности Джулиани в Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям издания, расследование касается дела задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк в четверг предъявила им и еще двум лицам обвинения, в частности, в нарушениях, касающихся лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.

Американское агентство Associated Press ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

Читайте также: Йованович требовала, чтобы Джулиани официально просил открыть дело против Байдена. За это ее уволили, - АР

Напомним, в майском интервью бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что "в Украине действуют два афериста, которые находятся под следствием в США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то Фруман, то Фурман". Позже адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщил, что указанные люди - граждане США и его клиенты, которым он дал совет предъявить обвинение Коломойскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3153612
 
   
 Топ комментарии
 
"Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника"
Луценко выходи, у тебя ус отклеелся.
 показать весь комментарий
 
цю кашу Мародьор заварив, а розхльобувати Вові
 показать весь комментарий
 
жулика-Джулиани-за решётку.Трампа-следом...Но только пусть это делают сами американцы и не руками Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника. Его имя не разглашается.Источник: https://censor.net.ua/n3153612

кто бы это мог быть? Прокуратура США открыла дело в отношении Джулиани, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9054
 показать весь комментарий
 
 
Потомушта уж очень хитрожопый... порой кажется, что он - джулиансон или джулианский... был бы макджули или о'джун, и не было б таких скандалов... макаронник, шо вы хотели...
 показать весь комментарий
 
Джулиани, лучше сдай Трампа и получишь лет 5. Не сдашь- получишь лет 500. Прокуратура США открыла дело в отношении Джулиани, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8800
 показать весь комментарий
 
 
Хо-хо-хо,тепер республіканцям кров-з-носу потрібно нарити щось на Йованович,і тут знову вилазить українська карта ! Оце наш Вовка кашу заварив,кремлівський про таке тільки мріяв !
 показать весь комментарий
 
 
"Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника"
Луценко выходи, у тебя ус отклеелся.
 показать весь комментарий
 
 
жулика-Джулиани-за решётку.Трампа-следом...Но только пусть это делают сами американцы и не руками Украины.
 показать весь комментарий
 
 
А не тели это Парнас и Фруман, которые презжали к Бене в Израиль с угрозами от Джулианаи и которых он послал на три буквы. Из-за чего в Штатах на Беню хотели завести угололовное дело!?
 показать весь комментарий
 
 
ЦН, чому немає важливої новини про те, що Туреччина атакувала базу спецназу США у Сирії, внаслідок чого один військовий США загинув та ще 7 отримали поранення?
 показать весь комментарий
 
потому что США вывели свои войска из Сирии.
 показать весь комментарий
 
Не бреши, я тебе вже ловив на брехні і не раз. І до чого тут "вивели- не вивели" до факту атаки турецької артилерії на базу США?
 показать весь комментарий
 
"США передислокували свої військові підрозділи з району потенційного наступу Туреччини на півночі Сирії, але при цьому американська військова присутність в цій країні залишається незмінною. " Цитата з твого посилання. То що, вивели США армію з Сирії? Чи може Туреччина трохи відхилилась від наміченого плану?
І є факт втрат з боку армії США.
 показать весь комментарий
 
епт, я тебе дал ССЫЛКУ! Все вопросы в ПЕНТАГОН!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх