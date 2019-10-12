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 Враг за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ОС: потерь нет

11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и её наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня, еще 4 обстрела оккупанты совершили ночью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

- два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.

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С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;
- вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.

В штабе также добавили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Враг за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ОС: потерь нет 01
Враг за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ОС: потерь нет 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153611
 
 
 Топ комментарии
 
смерть масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! А, воїнам України гарної охоти на рогатих... робіть свою справу, нищить клятих расіянцев!!!!
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Зе будет отсчитывать 7 дней как он говорил чтоб потом отвести, такое впечатление что Зе и компания с Пристайко сами ищут повода, и очень хотят, чтоб на этот период орки не стреляли,чтоб зафиксировать этот срок и капитулировать, я допускаю что они даже могут 7 дней не стрелять а потом после отвода, все знают что будет, Зе предатель государства он не защищает его, а ищет возможность любыми способами предать его он так ничего и не понял, делая вывод из пресс марафона ,такой себе самоуверенный недопалеон, что он знает что делает, что он типа свой простой с народа, что он разрулит, но большой к тому же трус,это следует из пресс марафона как оно жаловалось минут 10 что на майдане его обозвали как он говорит начиная с букв ху и заканчивая ло - то есть в последующие его шаги не не на пользу интересам Украины и под давлением протестов, он даже не Янукович
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этот день будет считаться "спокойным" для разведения? или нет?
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Ворог за минулу добу 8 разів атакував позиції ОС, втрат немає - Цензор.НЕТ 2781

" На Шипке все спокойно" - из донесения руцкого генерала Радецкого
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Зе будет отсчитывать 7 дней как он говорил чтоб потом отвести, такое впечатление что Зе и компания с Пристайко сами ищут повода, и очень хотят, чтоб на этот период орки не стреляли,чтоб зафиксировать этот срок и капитулировать, я допускаю что они даже могут 7 дней не стрелять а потом после отвода, все знают что будет, Зе предатель государства он не защищает его, а ищет возможность любыми способами предать его он так ничего и не понял, делая вывод из пресс марафона ,такой себе самоуверенный недопалеон, что он знает что делает, что он типа свой простой с народа, что он разрулит, но большой к тому же трус,это следует из пресс марафона как оно жаловалось минут 10 что на майдане его обозвали как он говорит начиная с букв ху и заканчивая ло - то есть в последующие его шаги не не на пользу интересам Украины и под давлением протестов, он даже не Янукович
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смерть масковським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!! А, воїнам України гарної охоти на рогатих... робіть свою справу, нищить клятих расіянцев!!!!
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як бы не он и "патриоты", то произошло бы разведение. Обстрелов было бы меньше.
А "патриоты" добиваются того, что сепары просто забьют огромный железный болт на все мирные инициативы.
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Тобто, обстріли б продовжувались, але було б відведення військ. Я так зрозумів?
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Конечно. НО в меньшей, гораздо меньшей степени. Нужно быть реалистом, а не хлопать ушами и в сказки верить.
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это Вам сам путин-х.ло сказал? или рашаговносми???
(ибо как по писанному-услышанному чешете...)
до "патриотов" не стреляли??? даже по местам"разведения" шмаляли...как скаженые
так что... кому-то очень выгодно обвинить именно Украину в срыве этого "развода"
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Стреляли. не натягивайте сову на глобус.
А факт, который запечатлен на видеоносители, говорит вот о чем: по обе стороны присутствовали группы ОБСЕшников. Со стороны сепаров зафиксирована готовность к отводу войск и было выпущено аж две сигнальных белых ракеты. после второй командир впопучленцев сказал ОБСЕ , что они ждут еще 10 минут и баста. Со стороны ВСУ ракеты в ответ не последовало. Как Вы думаете, по какой причине?
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Вам, мордве, уже сразу ответили - разведение после 7 суток тишины.
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это съемки первого канала сраши...(а они мастера вливать в уши и очи, и подтасовывать факты плюс видио...) более того, в том репортаже смешаны в кучу события двух дней (кипиш при приезде националистов и разведение лохов на разведение на следующий день)
сигнальные ракеты - это "красивая картинка" для рашаоговносми... как и суета ОБСЕшников...
тем более что Украина, после обстрелов Золотого 6,7,8,9 октября, официально заявила - что отведет войска через 7 дней устойчивого (т.е. полной тишины) перемирия (а белые ракеты они могут пускать по 5 раз в день, особенно для съемок))))... но перед этим они должны перестать стрелять ...полностью... а потом уж им ответят на их ракету...
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