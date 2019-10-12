 Враг за минувшие сутки 8 раз атаковал позиции ОС: потерь нет

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- два раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- возле Славного и Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:
- возле Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Пивденного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал", - говорится в сообщении.
С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- дважды у Водяного – из станковых противотанковых гранатометов и минометов калибра 120 мм;
- вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета.
В штабе также добавили, что в течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.
" На Шипке все спокойно" - из донесения руцкого генерала Радецкого
А "патриоты" добиваются того, что сепары просто забьют огромный железный болт на все мирные инициативы.
(ибо как по писанному-услышанному чешете...)
до "патриотов" не стреляли??? даже по местам"разведения" шмаляли...как скаженые
так что... кому-то очень выгодно обвинить именно Украину в срыве этого "развода"
А факт, который запечатлен на видеоносители, говорит вот о чем: по обе стороны присутствовали группы ОБСЕшников. Со стороны сепаров зафиксирована готовность к отводу войск и было выпущено аж две сигнальных белых ракеты. после второй командир впопучленцев сказал ОБСЕ , что они ждут еще 10 минут и баста. Со стороны ВСУ ракеты в ответ не последовало. Как Вы думаете, по какой причине?
сигнальные ракеты - это "красивая картинка" для рашаоговносми... как и суета ОБСЕшников...
тем более что Украина, после обстрелов Золотого 6,7,8,9 октября, официально заявила - что отведет войска через 7 дней устойчивого (т.е. полной тишины) перемирия (а белые ракеты они могут пускать по 5 раз в день, особенно для съемок))))... но перед этим они должны перестать стрелять ...полностью... а потом уж им ответят на их ракету...