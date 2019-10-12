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 По инициативе Зеленского квартиры для освобожденных из России украинских политзаключенных покупает фонд Пинчука

Украинский миллиардер Виктор Пинчук покупает квартиры пятиосвобожденнымиз российских тюрем политзаключенным: Александру Кольченко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Алексею Сизоновичу и Артуру Панову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske ТВ сообщил Александр Кольченко.

В Фонде Виктора Пинчука подтвердили эту информацию, отметив, что покупка квартир происходит по инициативе президента Владимира Зеленского.

"Это продолжение нашей работы по инициативе президента Владимира Зеленского, в рамках которой мы уже приобрели квартиры 24 освобожденным из плена морякам", - рассказала Наталья Вовк, директор по коммуникациям Фонда Виктора Пинчука - "Фонд приобретет готовы для проживания квартиры с ремонтом в Киеве, в домах не старше 2004 года, куда они смогут сразу заселиться вместе со своими семьями. Выбирать квартиры из нескольких предложенных вариантов в районах Киева, которые были указаны ими как приоритетные".

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Олег Сенцов, Александр Кольченко и Володимр Балух были арестованы в оккупированном Крыму, они не могут вернуться домой и не имеют другого жилья. В той же ситуации Алексей Сизонович и Артур Панов с неподконтрольных районов Луганщины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153610
 
 
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Тобто це Пинчук, а не Зеленський! От і вся правда для зебілів.
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Странная инициатива покупать квартиры для тех кого стоило бы наказать за добровольное посещение Рашки. В том числе и секс туристов. Лучше бы семьям погибших и раненных давали квартиры.
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Слава Пинчуку! Коломойскому слава! А ленивому гойскому народу - ганьба!
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а пинчуку в замен что?опять зелЕной сопля Укариной торгует...нужно скорой эту падаль на ростов выгнать!
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может пе когданить купит - оно наворовало много По инициативе Зеленского квартиры для освобожденных из России украинских политзаключенных покупает фонд Пинчука - Цензор.НЕТ 2116 По инициативе Зеленского квартиры для освобожденных из России украинских политзаключенных покупает фонд Пинчука - Цензор.НЕТ 2116
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