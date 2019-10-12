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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2734) Дубинский (13)

 МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский жестко раскритиковал работу МВФ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Дубинский отметил: "МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины.

В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ — руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ.

По моим сведениям, делает он это с подачи "шестерки" Гонтаревой - Влада Рашкована, - которого та устроила представителем Украины в МВФ.

Первоочередная цель Рашкована-Гонтаревой - не допустить формирования профессионального совета НБУ, способного адекватно оценивать действия правления Нацбанка.

Хочу напомнить всем вышеуказанным лицам, что Украина является суверенным государством. А парламент - независимым органом. Который сам принимает решения о распределении полномочий внутри Рады.

К тому же, сегодня президент Володимир Зеленський четко дал понять, что коммуницировать с МВФ должен Кабинет Министров.

Так что, идите-ка вы ... к Гончаруку.

Ну, а если серьёзно, считаю, что назрела острая необходимость поменять представителя Украины в МВФ как вредителя. Соответствующие материалы, указывающие на небезупречную репутацию Рашкована будут направлены за моей подписью в МВФ, НБУ и Кабмин".

Также он опубликовал фото документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со всеми нужно пытаться находить нужный контакт, не теряя себя, - Зеленский об МВФ

МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от Слуги народа Дубинский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153609
 
   
 Топ комментарии
 
Всё-таки деолигархизация ФОПов наше фсё!
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Когда эти у хуйла возьмут подачку? Делаем ставки?
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Тобто кредитів від МВФ не буде.
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Всё-таки деолигархизация ФОПов наше фсё!
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Я бы сказал, деолигархизация зелохов. МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5110
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Уже начали на Цензор постить "экспертов", которые глаза не поднимают, когда поливают МВФ...
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Нет, ну шария же не постят, хотя тот тоже "популярный эксперт".
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Дефолт під ялинку ? Похмілля не день, 1 січня, а весь 2020 рік.Оригінально, так ще ніхто не робив!
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а ну да - а доллар по 50 - помним газетку))))) пе - расстарался на наши денежки МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8778 МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8778
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Скільки можна брати кредити, а борги вішати на онуків і правнуків ? Треба усувати кримінальну олігархію від управління економіко і українським політикумом, знищувати олігархічні монопоілії і припинити відтік грошей в оффшори
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І для цього зебіли обрали Коломойського?
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питай в зебілів, петерасти у 2014 обрали такого ж самого кровопивцю, який зберіг олігархічну систему і не підписав антиоффшорного договору у Парижі у 2018
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Так я і питаю у тебе, бо ти привів зебілів до влади.
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Не знал Пётр Алексеевич, что можно было сказать - независимое государство и потому независимые эксперты не нужны...
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Когда эти у ***** возьмут подачку? Делаем ставки?
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Не подачка это будет, а хитроумная операция по истощению финансовой системы агрессора путём одалживания у него нескольких миллиардов американских денег (сокращённо ХОИФСАПО).
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*****, усыпите нахрен это монобольшинство уж кто-нибудь!
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а шо, беня не може своїх людей завести в Конкурсну Комісію, в Наглядова Раду, а потім в адміністрацію Нацбанку? МВФ не дає?
Хто тут з зебілів брехав, що МВФ не контролює українські реформи?
І хто тут з зебілів свистів, ніби зеля-хуло - світоч реформ? А воно- он як...
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Дайте йому кошерного сала!
Як там дубінського називають: гаварящая жопа каламойского.
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Кошерне сало на подольському ринку Києва по 350 грн кг. Нехай зебіли його йому куплять.
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Треба якось спробувати це кошерне сало. Наскільки я знаю, це бараняче курдючне сало, чи я помиляюсь?
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Помиляєтеся, бо це свиняче сало, яке спеціально вирощують і спеціально пропарюють. Мені це розповідала вчора знайома, яка його там купує. Розкуповують для багатих за 10 хвилин.
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Свиняче? Виявляється, що євреї - не такі вже і євреї, коли дуже смачно.
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Ця жінка - украінка (на цьому телефоні нема йі). А так моі знайому навчили палестинця сало йісти. Все буває.
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Дубинского не допускают к хлебному местечку? Это вы зря. Чувак ща замутит истории с рептилоидами,гуманоидами с Дартом Вейдером во главе. Киселевско-соловьевских талантов там навалом. Да и бене марионетки в каждом углу нужны.
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походу Дубинский оправдывает свое фамилие и готов профинансировать бюджет Украины на следующий год.
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Нашёл кому отправлять -Маркаровой,так она же была замом при Гонтаревой и Рожковой,а теперь уже министр,что она будет саму себя проверять?
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Дубинский волнует меньше всего а вот МВФ сучий давно пора отшить пока он окончательно Украину не затянул в могилу. Нету ни одного исторического примера деятельности этой вражеской конторы, который бы не закончился жестокой катастрофой экономики и социальными потрясениями
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Спочатку заплати борги, а потім відшивай.
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Долги отдает только трус. СССР много за царские долги заплатил? А Исландия? И ничего...
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Далеко підеш, якщо Аваков не зупинить.
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«Линнистеры всегда отдают долги» (с)
Кацапе, мабуть ви заблукали.
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я бы к нему плотно так притерся с одним вопросом - даш Украине? - мвф попустим...
так даш?
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Я тебя давно знаю,Дубинский,вот честно,смотрю на тебя и почему-то жаль тебя и даже рука не поднимется взять палку и стукнуть тебя по горбу,но твоя морда иногда так и просит кирпича ну))
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длинным языком губы свои обляпывать - чисто зебиловское...
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Це вони вміють. Усіх олігархів посадимо, революційні реформи проведемо, вчителям по $4000 кожного місяця виплатимо... і де це все? 🤔☹️
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та учителя уже не знают куда те деньги ховать...
шкаф, подушки все забито зеленью,,,,,,,,
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а за тебя всё фамилия говорит, Дубинский
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Невже там немає жодного розумного? Чим людей кормити збираєтесь, ЗеПогань?☹️
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Разумков, який є розумним, аж страшно.
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а что, в Украине ктото и когдато кормил народ?
Ну если только это не мусора не прокурорские не гэбнявые или судейские.
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а как дело делать - одни парикмахерши, и даже допускаю,
шо они Украине хорошего тока желают, но парикмахерши же ...
кстати - пора стричься....
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я так понимаю, что эта особь реформаторской национальности которая предложила обложить дополнительным налогом обмен валюты и отправить эти деньги на развитие "спорта".
Карл!!!! Придумать новый налог и отправить его на развитие спорта!!! спорта, Карл!!!
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С побирушками так и поступают, на колени.
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мальчик сейчас себя чувствует как под пыткой и очень собой гордится, шо березы не сдает.... МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 6260
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Чего деньги всё время просишь, иди работать.
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До МВФ багато притензій, але з інфантильним народом, некомпетентною владою і контрольованими самі знаєти ким судами, ця організація, на даний момент виконує роль такого спецефічного захисту від дурня.
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Дубинское говно, похоже на то, что тьі, чмо, вскрьіло второй конверт.
Не теряй время говно, вскрьівай третий.
Со всеми вами, ублюдками, совладать времени много надо
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