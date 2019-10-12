 МВФ нагло вмешивается в дела нашего государства, а представитель фонда в Украине является вредителем,- нардеп от "Слуги народа" Дубинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Дубинский отметил: "МВФ не просто нагло вмешивается в дела нашего государства, запрещая ему расследовать преступления руководителей Нацбанка и Фонда гарантирования перед народом Украины.
В отместку за создание следственной Комиссии парламента с целью расследовать системное уничтожение украинских банков и разграбления их активов под прикрытием МВФ — руководитель Европейской дирекции Фонда ван Роден требует от Кабмина и Офиса президента не допустить меня к отбору независимых директоров госбанков и членов совета НБУ.
По моим сведениям, делает он это с подачи "шестерки" Гонтаревой - Влада Рашкована, - которого та устроила представителем Украины в МВФ.
Первоочередная цель Рашкована-Гонтаревой - не допустить формирования профессионального совета НБУ, способного адекватно оценивать действия правления Нацбанка.
Хочу напомнить всем вышеуказанным лицам, что Украина является суверенным государством. А парламент - независимым органом. Который сам принимает решения о распределении полномочий внутри Рады.
К тому же, сегодня президент Володимир Зеленський четко дал понять, что коммуницировать с МВФ должен Кабинет Министров.
Так что, идите-ка вы ... к Гончаруку.
Ну, а если серьёзно, считаю, что назрела острая необходимость поменять представителя Украины в МВФ как вредителя. Соответствующие материалы, указывающие на небезупречную репутацию Рашкована будут направлены за моей подписью в МВФ, НБУ и Кабмин".
Также он опубликовал фото документа.
Хто тут з зебілів брехав, що МВФ не контролює українські реформи?
І хто тут з зебілів свистів, ніби зеля-хуло - світоч реформ? А воно- он як...
Як там дубінського називають: гаварящая жопа каламойского.
Кацапе, мабуть ви заблукали.
так даш?
шкаф, подушки все забито зеленью,,,,,,,,
Ну если только это не мусора не прокурорские не гэбнявые или судейские.
шо они Украине хорошего тока желают, но парикмахерши же ...
кстати - пора стричься....
Карл!!!! Придумать новый налог и отправить его на развитие спорта!!! спорта, Карл!!!
Не теряй время говно, вскрьівай третий.
Со всеми вами, ублюдками, совладать времени много надо