Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Белого дома.
"Мы предупреждаем финансовые учреждения о том, что они должны быть осторожны и что могут быть санкции. Это очень мощные санкции. Мы надеемся, что нам не нужно их использовать, но мы можем остановить турецкую экономику, если потребуется", – сказал он.
Мнучин отметил, что США пока не применяют эти ограничения, но могут сделать это при необходимости.
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" на территории Сирии. Вооруженные силы Турции совместно с поддерживаемой Анкарой "Сирийской национальной армией" начали операцию против курдских формирований и "Исламского государства". Изначально турецкие бомбардировщики атаковали позиции курдов, а затем турецкая армия начала наземное наступление.
11 октября власти Турции объявили о первом погибшем турецком военном и 277 "нейтрализованных террористах".
США предупредили Турцию о "серьезных санкциях" из-за военной операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп уполномочил министерство финансов США разработать "очень серьезные" санкции против Турции. Об этом глава минфина США Стивен Мнучин рассказал на брифинге в Вашингтоне 11 октября.дает Цензор.НЕТ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Белого дома.
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