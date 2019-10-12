 Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру"

Об этом экс-чиновник заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам", - написал Портнов.
"Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", - считает он.
"Это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - подытожил Портнов.
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Ранее стало известно, что бывшего министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения и проведения допроса. Она должна явиться в ГПУ в четверг, 17 октября.
ПыСы. Пристайко, всё ещё веришь, сто с разведением сторон точно не на...бут?
Так что , Зеля уже нелегитимный ? Его оказывается непойми-кто к присяге приводил , соответственно инаугурации он не прошёл и к власти ещё не приступил?
примут за наркоту в аэропорту
и весь йух до копейки
такие викинги долго не пердят
О...чепуеть! - кричали гости.
Уже не понятно какая политическая группа и какой олигарх против кого воюет. Воюют на всех фронтах. Коалиции, договорняки и союзы распались.
Хаос!!...
Никто не понимает к кому нести бабло, чтобы решить свои проблемы. И никто не уверен, что твой дружбан тебя не заложит какой-то из силовых структур, которые сегодня расплодились как тараканы и тоже воюют между собой.
Никто уже ничего не может другому гарантировать. Стало невозможно лоббировать нужные законы. Ибо сама власть сегодня принимает один закон, а завтра другой который противоречит первому закону. Потом вдруг вносит новые поправки которые все опять переворачивает вверх ногами... Потом вдруг Зеленский отказывается подписывать это закон (а ведь за этот лоббистский закон уже кто-то взял бабло!!! Надо возвращать...)
Или дла избирателей Моники Зеленски новость то, что ее ближайшее окружение составляют бывшие члены Партии Регинов и соратники Януковича?