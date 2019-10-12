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 Политика Украины
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Все про:Лукаш (268) Портнов (451) Рябошапка Руслан (141)

 Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру"

Бывший заместитель главы Администрации Президента времен Януковича Андрей Портнов заявил, что отводит главе ГПУ Руслану Рябошапке "очень короткую карьеру".

Об этом экс-чиновник заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам", - написал Портнов.

"Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", - считает он.

"Это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - подытожил Портнов.

Портнов назвал генпрокурора Рябошапку порохоботом и предсказал ему очень короткую карьеру 01

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Ранее стало известно, что бывшего министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения и проведения допроса. Она должна явиться в ГПУ в четверг, 17 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3153606
 
   
 Топ комментарии
 
жги портнов. эти хомячки 73-ти процентные заслужили это унижение! больше треша!
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Тем более им же, утыркам, говорилось, что русня на следующих цемахов наловит украинцев в момент.

ПыСы. Пристайко, всё ещё веришь, сто с разведением сторон точно не на...бут?
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ну в предыдущем посте кто то написал . что портнов всё порешает не прошло и 30 минут
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Ну чем не давление на суд? Приговор без суда.
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жги портнов. эти хомячки 73-ти процентные заслужили это унижение! больше треша!
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У попередній темі вони виправдовують Портнова і пишуть, що тиску на суд і прокуратуру немає... Отакоє вот
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Зебилы теперь Портнов ваш уже?ведь он ваш единомышленник получается? он как и вы, патриотов обзывает порохоботами
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это Зебилам которые поддерживают эту мразь Портнова
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тогда потрудись писать в ответ им а не мне. спасибо
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Коли ригівська мерзота когось називає порохоботом, у мене з'являється повага до неї.
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Зеб, я именно так и сказал, что стоит произнести "порохобот" и мозги у тебя отключились.
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Тепер в Україні два голови Конституційного суду Станіслава Шевчука 11 жовтня було поновлено на посаді голови Конституційного суду за рішенням суду. Той хто приводив до присяги шостого тепер нелегітимний
Так что , Зеля уже нелегитимный ? Его оказывается непойми-кто к присяге приводил , соответственно инаугурации он не прошёл и к власти ещё не приступил?
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У Портнова -звёздная болезнь.Он слишком расширил свои щупальца.Вместе с ОАСК поймал кураж.?Надолго?Непогрешимый?
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Портновым движет злость бессилие и ущербность.😀 И это нас радует.
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Тонко підмічено. Дійсно, серед усієї команди пєтуха портнов вирізнявся барськими замашками. А це є відзеркаленням неповноцінності.
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портнов маклауд штоли???))
примут за наркоту в аэропорту
и весь йух до копейки
такие викинги долго не пердят
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Нужно отдать ему должное: он не серло и боец независимо от оценки политических убеждений в отличие от большинства слизняков Порошенко и Зеленского, трусливых, лживых и никчемных. Враг достойный уважения. Это не рябокобылка и не югик зажравшийся холуй придворный...
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Но не серло и не гнида исподтишка когда десятеро на одного...
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А якого члена цого після майдану пердячим паровм в срашку понесло?
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Тебя бы тоже понесло если бы твоей семье и самому грозила беспредельная расправа руками уличных ушлепков и цепных псов таких уродов как пашинский или ярош
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Вот значит о каких посадках говорил Рябошапка? С него начнут? Или?..

О...чепуеть! - кричали гости.
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Пора Рябошапке вызвать на допрос этого гондона
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Ты сморчок дешевый не стоишь его подметки! Он смотрит своим врагам в лицо и достоин бОльшего уважения чем ты суслик диванный
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Так почему он слинял вместе с януковичем.? чего испугался?
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А ты бы наверняка повторил сознательно судьбу Бузины?
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Закроет кто-нибудь этому подонку портняшке его грязный рот? Какая-то распоясавшаяся мразь угрожает налево и направо всем подряд. Уже и до генпрокурора очередь дошла. Почему оно не на нарах еще? Что происходит,блеать?
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реальный собственник заявляет свои права. что не так то?
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Где у этого м@дозвона взялись те права? Их беня дал? Так пусть сам становится генпрокурором. Быстрее спалят прямо в кабинете. А то визжит только из интернета. Ссыкло.
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Рот нужно закрывать таким серунам как ты который всегда "кричит из ветвей : жираф большой, ему видней!" Смельчак ты однако!
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Украина самая коррумпированная страна в мире , поэтому воров-чиновников здесь не сажают. Но все таки первое место хоть в чем то.
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это вранье и ты это знаешь если не тупой
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я знаю что все кто имеет дворцы в Украине были у госкормушки
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но меня больше интересуют твои слова про "самая коррумпированная страна в мире". подтверждение есть?
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Корумпована, немає слів. Але на якому ж місці мордор, якщо ми, за вашим твердженням, на першому?
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А вы с ними соревнуетесь? А зачем? Вы лучше их в коррупции.
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Брехні не терплю. А ви перебільшуєте, свідомо
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Чому у портнова така срачка? Таке враження, що це вже переходить в істерику.
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Он ненавидит Порошенко, но больше чем Порошенко он ненавидит украинский народ и мечтает наказать нас за Майдан
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Думаю, що це ще один шанс, який дав йому пуйло, щоб затягнуть Україну в мордор. Останній. Перший, з овочем, він втратив
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следующим будет само ЗЕ - портнов и его объявит "порохоботом" и предскажет карьеру... Портнов назвал генпрокурора Рябошапку "порохоботом" и предсказал ему "очень короткую карьеру" - Цензор.НЕТ 5304
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Еше один дед Ванга, строитель коррупционной и клептократической судебной системы указывает всем как надо жить, хотя сам в Европейские суды обращается за справедливостью
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якщо портнов, лукаш ще не у тюрмі, значить в державі щось не так
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марзота портянка думала, что ей Порох по зубам))) зебилы, жрите-вы ж тоже так думали
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ну просто Нострадамус какойто. И божок интернетовский. А должен бы щи лакать в тюряге и кровотеченим задницы должен бы заниматься.
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Джина выпустили из бутылки! Началась война всех против всех.
Уже не понятно какая политическая группа и какой олигарх против кого воюет. Воюют на всех фронтах. Коалиции, договорняки и союзы распались.
Хаос!!...
Никто не понимает к кому нести бабло, чтобы решить свои проблемы. И никто не уверен, что твой дружбан тебя не заложит какой-то из силовых структур, которые сегодня расплодились как тараканы и тоже воюют между собой.
Никто уже ничего не может другому гарантировать. Стало невозможно лоббировать нужные законы. Ибо сама власть сегодня принимает один закон, а завтра другой который противоречит первому закону. Потом вдруг вносит новые поправки которые все опять переворачивает вверх ногами... Потом вдруг Зеленский отказывается подписывать это закон (а ведь за этот лоббистский закон уже кто-то взял бабло!!! Надо возвращать...)
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А где был портнов,когда янукович прессовал Тимошенко,помогал януковичу посадить её?,Ведь знал,что ни за что, она отсидела 3 года,вынуждена была заключать договор., когда в 20 градусный мороз пуйло отключил поставку газа, а теперь такой справедливый,так борется за ,якобы ,несправедливость,,противно просто. 5 лет прохлаждался за границей ,а теперь такой смелый вернулся,ещё и с угрозами.
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Так Портнов и сажал Тимошенко.
Или дла избирателей Моники Зеленски новость то, что ее ближайшее окружение составляют бывшие члены Партии Регинов и соратники Януковича?
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Портов проти Рябошапки - бджоли проти меду.
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Це шапіто спеціально влаштували, щоб говорити, що Портноа не кришує суди. Насправді Портноа та інші - одна зебільна команда.
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смешались в кучу люди кони... т.н. порохоботы( а почему они порохоботы, они же не компьютер?) вдруг осатанело замахали руками и гневно застучали ногами, кто? Пристайко? порохобот? нет уж, товарищ портнов, увольте, такого добра у нас хватает, забирайте себе, дорого не возьмем.
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Ха-ха. Уже откровенно сикает на Монику в лице на 100% ее прокурора.
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по-ходу пока его не было в Украине - он в дурке сидел
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