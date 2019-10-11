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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9381) допрос (1228) Лукаш (268)

 Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения. ДОКУМЕНТ

Бывший министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш опубликовала повестку о вызове в Генпрокуратуру. Ее вызывают для допроса и изменения подозрения.

Документ опубликован на странице Лукаш в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В повестке указано, что Лукаш обязана прибыть в ГПУ в четверг, 17 октября, в 14:00. Старший следователь по особо важным делам Юрий Кривобок собирается уведомить ее об изменении ранее врученного подозрения и допросить.

Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения 01

Лукаш написала, что испытывает "непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству". "Являться и говорить буду даже чаще чем вам бы хотелось", - пообещала она.

"Родных жалко. Очень. Но у меня сильная СЕМЬЯ и прекрасные ДРУЗЬЯ. И хорошая память", - подытожила Лукаш.

Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения 02

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Генпрокуратура с 2014 года расследует уголовное производство в отношении экс-министра юстиции Лукаш и ее заместителя Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также статьей 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3153605
 
   
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На нары эту сучку ,ей там самое место ,рядом с паскудой Легкой Богдаренко ,Анкой Герман ... Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения - Цензор.НЕТ 3306
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Децентрализация по-мокшански:
Расходы регионов на благоустройство в 2018 году:
Москва - 257 млрд рублей.
ВСЕ остальные регионы России ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ - 205 млрд. рублей.
Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри - Цензор.НЕТ 9485
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королевскую тварь забыли? А надо помнить! но не верю. Всё дешёвая оперетка!
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На нары эту сучку ,ей там самое место ,рядом с паскудой Легкой Богдаренко ,Анкой Герман ... Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения - Цензор.НЕТ 3306
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А про настоящих убийц ничего не хочешь сказать?
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Про Путіна, Шойгу, Гіркіна, Бєзлєра, і т.д.?
А що, хіба про них не знають?
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Те далеко, а вот Стерненко и Медведько под рукой!
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При всем неоднозначном к ней отношении как политика- она достойка бОльшего уважения как сильная личность в отличие от сцыкливой братвы ушедшей кампашки и пришедшей ей на смену шутовской шантрапы зеленского
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королевскую тварь забыли? А надо помнить! но не верю. Всё дешёвая оперетка!
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Написали б "як у всіх"... А то "здорова".

До речі, ця мадам засвітилась у обізнаності асортименту сексшопів, а саме- вона є знавцем анальних шариків...
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Как показывает практика, здоровье резко ухудшается в сизо. Вспоминается ряд политиков-колясочников. Причем не только хитрованов из соцпартии. Лечится ухудшение здоровья выходом из сизо.
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Децентрализация по-мокшански:
Расходы регионов на благоустройство в 2018 году:
Москва - 257 млрд рублей.
ВСЕ остальные регионы России ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ - 205 млрд. рублей.
Лукаш викликали в ГПУ для допиту і вручення нової підозри - Цензор.НЕТ 9485
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Недаром никчемный жополиз тимати "хлопал бургер за здоровье собянина".
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Кривомордая в интернете хорохорится,а тем временем обзванивает всех кого можно и истерит.
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Противная как жаба.. что интересно, все рыговские бабенки криворотые противны мне что раньше что сейчас
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губатая таких фраеров на сосок надевает, заместо пирсингу
дети решили воровку запугать?)))
эта фурия покруче гонтаревой
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Та пойти ей навстречу, разрешить проводить время в СИЗО, шоб далеко ходить не нужно было.
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Если Лукаш посадят, вся страна будет ликовать.....ватников в расчет не берем
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А если не посадят, то вся страна будет смеяться с Рябошапки, как смеялись над Яремой, Шокиным и Луценком вместе взятых!
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