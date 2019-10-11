 Лукаш вызвали в ГПУ для допроса и вручения нового подозрения. ДОКУМЕНТ

Документ опубликован на странице Лукаш в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В повестке указано, что Лукаш обязана прибыть в ГПУ в четверг, 17 октября, в 14:00. Старший следователь по особо важным делам Юрий Кривобок собирается уведомить ее об изменении ранее врученного подозрения и допросить.

Лукаш написала, что испытывает "непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству". "Являться и говорить буду даже чаще чем вам бы хотелось", - пообещала она.

"Родных жалко. Очень. Но у меня сильная СЕМЬЯ и прекрасные ДРУЗЬЯ. И хорошая память", - подытожила Лукаш.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Генпрокуратура с 2014 года расследует уголовное производство в отношении экс-министра юстиции Лукаш и ее заместителя Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных частью 5 статьи 191, а также статьей 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь идет о завладении средствами государственного бюджета на сумму 2,5 млн грн.