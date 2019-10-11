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Все про:Литва (1341) сборная Украины (232) футбол (3131) Евро-2020 (7)

 Сборная Украины по футболу победила команду Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020

Сборная Украины в рамках седьмого тура квалификации Евро-2020 в Харькове принимала аутсайдера группы В сборную Литвы. Матч завершился победой украинцев со счетом 2-0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Встреча завершилась уверенной победой команды Андрея Шевченко. В первом тайме Украина доминировала на поле, но огорчила соперника только раз.

Руслан Малиновский протащил мяч до штрафной, отдал на Жуниора Мораеса, получил обратный пас пяткой и переиграл голкипера.

Удвоить свое преимущество украинской сборной удалось на 58-й минуте - Малиновский оформил дубль прямым ударом со штрафного, забив свой третий гол в текущей отборочной кампании.

Украина - Литва - 2:0 Голы: Малиновский, 29, 58

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Сидорчук, 73), Малиновский, Зинченко, Марлос (Коноплянка, 59), Ярмоленко (Цыганков, 65), Мораес

Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас (Ласицкас, 73), Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс (Шимкус, 62), Воробьев, Лаукжемис (Матулявичюс, 77)

Таким образом, Украина набрала 16 очков после шести матчей и максимально приблизила себя к выходу на Евро-2020. Для того, чтобы упустить путевку на чемпионат Европы, команде Шевченко в двух оставшихся турах нужно сперва проиграть Португалии, а затем уступить Сербии с разницей более чем в пять мячей. При этом сербы должны еще не потерять очки в матчах против Литвы и Люксембурга.

В параллельном матче группы В Португалия обыграла Люксембург со счетом 2:0 и набрала 11 очков в пяти матчах. У Сербии - 7 очков после пяти игр.

Свой следующий матч в отборе Украина проведет 14 октября. "Желто-синие" в Киеве будут принимать Португалию.


Источник: https://censor.net.ua/n3153604
 
   
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Португалія виграла 3-0 у Люксембурга... Сборная Украины по футболу победила команду Литвы в матче отборочного цикла на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7777
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редакторы тормоза, счет не знают, а в нете посмотреть мозга не хватает.
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Потрібна нічия з Португальцями у наступній грі. І можна збирати валізи, то готуватись до Євро.
А сьогодні просто Молодці!!! 👍
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индейскyю избy вам, победа нyжна.
повторим игрy Тамерлана Гyсейнова, когда он портyгальцам второй гол забил и мы победили 2-1.
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Ну на ЧЕ Украина вышла на 99,9% а вот чего мы действительно стоим увидим в понедельник ,португальцы реально сильная команда ,очень сильная .
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Молодці ! Вітаю !
І земляк молодець з дублем !!!
А інший земляк щось не міг поцілити в ворота !

Гарної гри та перемоги у понеділок !
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по моему не Гусейнов, а Максимов Португалии забил в 1998 году.Ото я орал...
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