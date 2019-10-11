 Афера чиновников "Укрспортобеспечения" с закупкой фармпрепаратов для сборных команд нанесла 8 млн грн ущерба, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов начальник, первый заместитель и заместитель начальника "Укрспортобеспечения" вступили в сговор с государственным тренером - главным врачом национальных сборных команд Украины Министерства молодежи и спорта.

Чиновники без реальной потребности закупили перечень средств и изделий, не относящихся к лекарственным средствам, не имеющих медицинского назначения и не зарегистрированых в Украине. Сумма ущерба, нанесенного государственному бюджету от этой аферы, составляет более 8 млн гривен. Сделка поставила под угрозу функционирование национальных сборных команд в связи с отсутствием допинг-контроля закупленной продукции.

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Сейчас всему руководящему составу "Укрспортобеспечения" объявлено о подозрениях в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).