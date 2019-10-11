 Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон должен улучшить инвестиционный климат в нашей стране по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business", - говорится в сообщении.

Среди прочего, закон отменяет с 2021 года обязанность уплаты паевого взноса на развитие инфраструктуры населенного пункта. Закон предусматривает, что договоры об уплате долевого участия, заключенные до 1 января 2020 года, являются действительными и продолжают свое действие до момента их полного исполнения.

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В течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке перечисляют в соответствующий местный бюджет средства для создания и развития инфраструктуры населенного пункта в таком размере и порядке: для нежилых зданий и сооружений - 4% от общей сметной стоимости строительства объекта; для жилых домов - 2% от стоимости строительства объекта, который рассчитывается в соответствии с основными показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства . Закон также определяет объекты, при строительстве которых долевое участие не уплачивается.

В сфере договоров залога земельных участков закон отменяет обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.