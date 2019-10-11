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 Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", принятый Верховной Радой 20 сентября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон должен улучшить инвестиционный климат в нашей стране по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business", - говорится в сообщении.

Среди прочего, закон отменяет с 2021 года обязанность уплаты паевого взноса на развитие инфраструктуры населенного пункта. Закон предусматривает, что договоры об уплате долевого участия, заключенные до 1 января 2020 года, являются действительными и продолжают свое действие до момента их полного исполнения.

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В течение 2020 года заказчики строительства на земельном участке перечисляют в соответствующий местный бюджет средства для создания и развития инфраструктуры населенного пункта в таком размере и порядке: для нежилых зданий и сооружений - 4% от общей сметной стоимости строительства объекта; для жилых домов - 2% от стоимости строительства объекта, который рассчитывается в соответствии с основными показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденных центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную жилищную политику и политику в сфере строительства, архитектуры, градостроительства . Закон также определяет объекты, при строительстве которых долевое участие не уплачивается.

В сфере договоров залога земельных участков закон отменяет обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Источник: https://censor.net.ua/n3153600
 
 
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поздравляю. теперь застройщики будут только получать ничего не вкладывая в город.
кто там нынче застройщик Киева от богдана?
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Щас оно, обосранное в Одессе, понадписывает...
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поздравляю. теперь застройщики будут только получать ничего не вкладывая в город.
кто там нынче застройщик Киева от богдана?
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42-летний Андрей Богдан, глава ОП вместе со своим давним другом 40-летним Андреем Ваврышем провел в Турции. С двумя Андреями были и их дамы сердца: Анастасия Сличная, девушка чиновника, и Татьяна Ваврыш, супруга основателя компании SAGA Development.

3 октября Богдан и Ваврыш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары.
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да, не за зря зе-богдан так осмелел, что на Кличко хвост поднял. большие бабки на кону.
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Американских Врагов Коломойского арестовали под залог по миллиону доллару каждому.Рудольф Джулиани скрывантся от американского правосудия.Трамп отрицает знакомство с Парнасом и Фруманом,хотя есть совместное фото этих еврейских прощелыг с Трампом и Пенсом.Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков - Цензор.НЕТ 7332
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Щас оно, обосранное в Одессе, понадписывает...
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Хочу спитати зеботів, ви задоволені діями свого пісюаніста?
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"Не стреляйте в писюаниста, он играет чем может")))
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А чегой вы боитесь называть вещи своими именами?... Freaking Brothers Piano
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Зеленский подписал закон о стимулировании инвестиционной деятельности, отменяющий паевой взнос для застройщиков - Цензор.НЕТ 653

Велику увагу на прес-конференцію президента Володимира Зеленського звернули в американський виданнях, сказавши, що це було справжнє спілкування з журналістами.

Washington Post пише, що не було жодних підготовлених запитань, що значно відрізняється навіть від заходів у Білому домі, де практично немає брифінгів та прес-конференцій.
Згадуючи США і розмову з американським президентом Дональдом Трампом, Зеленський говорив, що на нього не чинили тиску і просив не втягувати Україну у проблеми іншої країни.
В LA Times вважають, що прес-конференція Зеленського була скликана для того, щоб розвінчати міф про недоступність українського президента для ЗМІ.

У виданні також пишуть, що він намагається показати, що має намір бути зовсім іншим главою України.
Також ЗМІ звертають увагу на те, що Зеленський побив рекорд з часу проведення прес-конференцій,
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Про зайчикiв в норке, ДАЙОШЬ... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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под Вавриша закон подписали.. Зеля!. это предоставление преференций друзьям Богдана, и поэтому это КОРРУПЦИЯ!.. Зеле импичмент!!!
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