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Все про:Аваков (2887) Национальная гвардия (1242) Маркив (71)

 "Мы не оставим своего солдата", - жена нацгвардейца Маркива, несправедливо осужденного в Италии, получила квартиру от МВД

Глава МВД Арсен Аваков обнародовал информацию о том, что супружеская пара Виталия и Дианы Маркив получила квартиру от МВД. Ключи получила Диана, жена несправедливо осужденного в Италии украинского воина Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере главы МВД,

В сообщении отмечается: "Сегодня жена Виталия Диана получила ключи от квартиры для супругов Маркив в Киеве. Уверен, что абсурдный и неправомерный приговор в отношении нашего нацгвардейця будет отменен апелляционной инстанцией

. Ждем тебя дома, Виталий!

Мы не оставим нашего солдата. Свободу Маркиву". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Маркива пройдет в Киеве 14 октября

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марш в поддержку приговоренного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Маркива пройдет в Киеве 14 октября

Источник: https://censor.net.ua/n3153599
 
 
 Топ комментарии
 
ну, можно же было еще нанять адвокатов хороших, даже не за бюджетные деньги, а с игровых заведений выделить, а то не только же для себя все
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Я посмотрю сколько выйдет в его поддержку, как за человека, честно сражавшегося за свою страну, и сколько на этот митинг Нет капитуляции.
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ну, можно же было еще нанять адвокатов хороших, даже не за бюджетные деньги, а с игровых заведений выделить, а то не только же для себя все
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италии цемах не . х не нужен . поэтому и не чего делать не будут
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Я так понял- что уже нанимали? И в результате срок возрос с 17 лет до 24? Может- адвокаты оказались плохие? Попробуйте ещё разок- наймите адвокатов получше- не жмитесь!
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Я посмотрю сколько выйдет в его поддержку, как за человека, честно сражавшегося за свою страну, и сколько на этот митинг Нет капитуляции.
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На кой чёрт ему тот журналист, тоже мне, файтер 80го левела...
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За какую СВОЮ СТРАНУ??? Он гражданин Италии!
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И почему же это он НЕСПРАВЕДЛИВО осуждённый? Ну и грязный же язык у вас. Вам у людей ещё учиться и учиться.
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Жизнь она такая, то чёрная полоса, то белая.
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За что гражданину Италии дали квартиру? У нас уже все получили?
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Авакову и МВД респект.
"Кто людям помогает,тот тратит время зря
хорошими делами прославиться нельзя"(с)Порошенко
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