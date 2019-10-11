 "Мы не оставим своего солдата", - жена нацгвардейца Маркива, несправедливо осужденного в Италии, получила квартиру от МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере главы МВД,
В сообщении отмечается: "Сегодня жена Виталия Диана получила ключи от квартиры для супругов Маркив в Киеве. Уверен, что абсурдный и неправомерный приговор в отношении нашего нацгвардейця будет отменен апелляционной инстанцией
. Ждем тебя дома, Виталий!
Мы не оставим нашего солдата. Свободу Маркиву".
Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
"Кто людям помогает,тот тратит время зря
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