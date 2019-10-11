 В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.
Он отметил, что к работе привлекут подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасателей.
"Мы не должны реагировать на провокации и манипуляции. Есть печальная история, если кто не помнит, то советую прийти в Верховную Раду и посмотреть на постаменты погибших гвардейцев. А для нас главное - безопасность всех наших граждан. Мы должны учесть все попытки вызвать провокацию или агрессию и предупреждать такие вызовы", - подчеркнул Яровой.
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Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.
Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что гвардейцы уже провели слаживание сил и средств с полицией.
"Мы планируем дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. Кроме того, согласовали с ДСНС планы пожаротушения в случае чрезвычайных ситуаций. Конечно, улицы будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки", - сказал Николай Балан.
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Он призвал граждан, которые придут на праздничные мероприятия, в случае чрезвычайных ситуаций обращаться к гвардейцам.
у него язык с головой не дружит, он живет своей жизнью, а голова..... а головы нет
8 год ·
Увага АНОНС!
У п'ятницю, 11 жовтня, о 15:00 у приміщенні ресторану "Pizza Veterano" (вул. Софіївська 8) відбудеться прес-конференція організаторів Маршу спротиву капітуляції, запланованого на 14 жовтня. На прес-конференції будуть озвучені вимоги ветеранів до президента Зеленського.
Також, дивіться он-лайн транслювання із сторінки «Ветеранське братерство».
У заході візьмуть участь:
Юрій Качак, ветеран ДУК «Правий сектор», представник «Руху ветеранів України»;
Дмитро Шатровський, голова ВГО "Ветеранське братерство";
Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
Віктор Трегубов, ветеран російсько-української війни, представник «Демократичної сокири»;
Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО «Справа Громад»;
Родіон Кудряшов, ветеран полку "Азов";
Яна Зінкевич, учасниця російсько-української війни, народний депутат України;
Євген Панов, учасник російсько-українскьої війни.
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Шалена Бджілка
Відеозвернення від того, хто "пострілює"... Гліб Бабіч, воїн ЗСУ, позивний Лентяй.
Реакція військогового, на слова ЗЕ, що війна продовжується, бо з двох сторін приїздять якісь люди і пострілюють одне в одного. І достатньо просто перестати пострілювати
Це ЖАХ,......