EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  522  26
Все про:МВД (7961) Нацполиция (10218) Яровой (68) Клименко Игорь (7)

 В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД

Правоохранители будут нести службу в усиленном режиме и готовы обеспечить безопасность граждан.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

Он отметил, что к работе привлекут подразделения Нацполиции, Нацгвардии и спасателей.

"Мы не должны реагировать на провокации и манипуляции. Есть печальная история, если кто не помнит, то советую прийти в Верховную Раду и посмотреть на постаменты погибших гвардейцев. А для нас главное - безопасность всех наших граждан. Мы должны учесть все попытки вызвать провокацию или агрессию и предупреждать такие вызовы", - подчеркнул Яровой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко отметил, что на патрулирование выйдут группы полиции диалога и кинологи.

Глава Нацгвардии Николай Балан отметил, что гвардейцы уже провели слаживание сил и средств с полицией.

"Мы планируем дополнительно задействовать 11 медицинских автомобилей и 30 мобильных санитарных помещений. Кроме того, согласовали с ДСНС планы пожаротушения в случае чрезвычайных ситуаций. Конечно, улицы будут патрулировать группы фиксации противоправных действий, группы мониторинга и группы психологической поддержки", - сказал Николай Балан.

Также на Цензор.НЕТ: Ветераны требуют запретить особый статус ОРДЛО и амнистию для боевиков, - нардеп Зинкевич

Он призвал граждан, которые придут на праздничные мероприятия, в случае чрезвычайных ситуаций обращаться к гвардейцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153597
 
 
 Топ комментарии
 
Скаже Зєля на торжествах -"Ні капутуляції!" ?
 показать весь комментарий
 


Шалена Бджілка

Відеозвернення від того, хто "пострілює"... Гліб Бабіч, воїн ЗСУ, позивний Лентяй.


Реакція військогового, на слова ЗЕ, що війна продовжується, бо з двох сторін приїздять якісь люди і пострілюють одне в одного. І достатньо просто перестати пострілювати
Це ЖАХ,......
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а вы думаете не скажет ?

у него язык с головой не дружит, он живет своей жизнью, а голова..... а головы нет В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 3546
 показать весь комментарий
 
 
Ну да,вот как войска отвести,на пример...
 показать весь комментарий
 
 
Андрей Серебрянский
8 год ·

Увага АНОНС!
У п'ятницю, 11 жовтня, о 15:00 у приміщенні ресторану "Pizza Veterano" (вул. Софіївська 8) відбудеться прес-конференція організаторів Маршу спротиву капітуляції, запланованого на 14 жовтня. На прес-конференції будуть озвучені вимоги ветеранів до президента Зеленського.
Також, дивіться он-лайн транслювання із сторінки «Ветеранське братерство».

У заході візьмуть участь:
Юрій Качак, ветеран ДУК «Правий сектор», представник «Руху ветеранів України»;
Дмитро Шатровський, голова ВГО "Ветеранське братерство";
Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
Віктор Трегубов, ветеран російсько-української війни, представник «Демократичної сокири»;
Олександр Погребиський, ветеран російсько-української війни, ГО «Справа Громад»;
Родіон Кудряшов, ветеран полку "Азов";
Яна Зінкевич, учасниця російсько-української війни, народний депутат України;
Євген Панов, учасник російсько-українскьої війни.
Приєднуйтесь до Telegram каналу РВУ:
https://t.me/RVUkraina
Посилання на медіа-ресурси РВУ:
▫Пошта: RVUkraina@gmail.com

 показать весь комментарий
 
 
При 70% доверия к ниму. Если Зе и погонят, то как и петю только за экономические провалы и проблемы и никакой мир не спасет как и петю не спасло мова-вiра-армiя.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 


Шалена Бджілка

Відеозвернення від того, хто "пострілює"... Гліб Бабіч, воїн ЗСУ, позивний Лентяй.


Реакція військогового, на слова ЗЕ, що війна продовжується, бо з двох сторін приїздять якісь люди і пострілюють одне в одного. І достатньо просто перестати пострілювати
Це ЖАХ,......
 показать весь комментарий
 
 
захистник украины тот, кто 14 часов подряд способен защищать украину на треплодроме В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 5583
 показать весь комментарий
 
 
теперь все понятно-путен напуган слаживанием и не будет ежесекундно заниматься агрессией против украины
 показать весь комментарий
 
 
Только носки Вятровичу не показывайте. Мало ли что.
 показать весь комментарий
 
А наша бубочка соизволит почтить ? Или от спец -инъекций от пуйла отходить будет?! В День защитника Украины по всей стране запланировано около 300 мероприятий, - МВД - Цензор.НЕТ 9433
 показать весь комментарий
 
Дорогі захисники ! Не кажіть на президенте оте словоз 5 букв на XU , яке він разів 5 або навіть більше назвав в скороченному варіанті на базарі з пресою... Портніков же назвав його ще маленьким путіним , , навіть надію виказав, що ви й увесь український народ не дасте йому стати великим ... Так, образився, ТАК! не знає , як ще маленький- що скажеш образу вголос - нарвешся... Великий ПУ ніколи не коментувало що воно XU . На те воно й велике ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх