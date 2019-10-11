 Мемориальные доски четверым погибшим украинским героям открыли в Николаеве. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальном сайте Николаевского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

На здании школы №35 установлено доску Глебу Николаевичу Григорашу, 1966 года рождения, старшему лейтенанту, заместителю командира роты по вооружению 19-го батальона территориальной обороны, который погиб 13 октября 2014 г. в 18.30 при возвращении из разведки в районе села Белая Каменка, Тельмановского района Донецкой области в результате подрыва на фугасе. Похоронен в Николаеве. У него остались жена и две дочери.

Указом Президента Украины № 311/2015 от 4 июня 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно).

Во дворе школы №15 установлено доску Валентину Анатольевичу Заграничному, 1978 года рождения, капитану 2 ранга (посмертно), заместителю командира отряда специального назначения с воздушно-десантной подготовке - водолазному специалисту 73-го морского центра специального назначения, погибшего 28 августа 2014 во время выполнения боевой задачи по корректировке огня артиллерии в районе населенного пункта Многополье Донецкой области.

3 сентября 2014 тело капитана вместе с телами 96 других погибших в так называемом "Иловайскому котле" было привезено в днепропетровский морг. 16 октября 2014 он был временно похоронен на Краснопольском кладбище Днепра, как временно неустановленный защитник Украины. Был опознан по тестам ДНК. Перезахоронен в Николаеве 5 мая 2015. У него остались родители, жена и сын.

Указом Президента Украины № 817/2014 от 21 октября 2014, "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Решением Винницкой общественной организации "Союза ветеранов военно-морской разведки" награжден

Офицерским морским Крестом за разведку (посмертно).

На здании школы №24 в Матвеевке (микрорайон города) также состоялось открытие двух мемориальных досок:

Владимиру Святославовмчу Дзундзе, 1983 года рождения, капитану, заместителю командира роты по работе с личным составом 58-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб во время выполнения боевого задания 23 мая 2016 г. вблизи поселка Широкое Станично-Луганского района Луганской области. Похоронен в селе Кунисовцы Ивано-Франковской области. У него остались родители, сестра, жена и сын.

Александру Сергеевичу Кузьменко, 1980 года рождения, прапорщику, начальнику группы 208-й зенитной ракетной бригады, который погиб 19 ноября 2017 в районе села Каменка Донецкой области во время пожара в блиндаже. Похоронен в Николаеве. У него остались родители и дочь.

Указом Президента Украины № 42/2018 от 26 февраля 2018 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцового выполнения воинского долга", награжден медалью "За воинскую службу Украине" (посмертно) .