 Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!"

Об этом Портнов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Г-н Генеральный прокурор, напоминаем, Вы забыли закрыть сфабрикованные Порошенко уголовные дела против Игоря Гужвы. У Вас нет времени, шевелитесь быстрее. Привет из Вены", - написал Портнов.
Главного редактора "Страна.ua" задержали в июне 2017 года в Киеве. Также в редакции издания прошли обыски, были изъяты флэш-накопитель, на котором якобы находились документы, содержащие гостайну. Гужва подозревают в вымогательстве взятки 20000 долларов за неразглашение информации.
Читайте также: Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань
31 января 2018 года стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания.
Моника сглотнет....
Так получается шо ваш припизидент вчера врал и вам тоже на пресс-марафоне? Получается, что портнов из команды зеБЕНИНОГО телепузика?
(Собака Баскервилей).
(Цензор, чому цю новину не поширюєте.)
Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3153589
Ахахах)) У шута который годами обсирал Украину и стебался над ее политиками в "Вечернем квартале" неистово горит жопа оттого что на него рисуют фотожабы. Возьмем на заметку! Обещаю тебе еще больше фотожаб. Гори-гори ясно
+ ще й спамової реклами , на сайті , стало не міряно ... зовсім опустилися
графин водки и огурцов
а потом в номера!!
до речі - а навіщо ЦН піарить тут цього порнова ?