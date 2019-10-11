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 Политика Украины
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Все про:Портнов (451) Гужва (57) Рябошапка Руслан (141)

 Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!"

Бывший заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов требует, чтобы генпрокурор Руслан Рябошапка закрыл дело против главреда издания "Страна.ua" Игоря Гужвы.

Об этом Портнов написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Г-н Генеральный прокурор, напоминаем, Вы забыли закрыть сфабрикованные Порошенко уголовные дела против Игоря Гужвы. У Вас нет времени, шевелитесь быстрее. Привет из Вены", - написал Портнов.

Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: Шевелитесь быстрее! 01

Главного редактора "Страна.ua" задержали в июне 2017 года в Киеве. Также в редакции издания прошли обыски, были изъяты флэш-накопитель, на котором якобы находились документы, содержащие гостайну. Гужва подозревают в вымогательстве взятки 20000 долларов за неразглашение информации.

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31 января 2018 года стало известно, что главред "Страна.ua" Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища. Он заявил, что против него открыто 5 уголовных производств, которые могут предусматривать до 7 лет лишения свободы. При этом он остается главным редактором издания.

12 февраля 2018 года суд объявил Гужву в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3153591
 
 
 Топ комментарии
 
А портнов ще Зєлю пінками по Банковій не ганяє.?
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Ну шо зебобики, чей генеральный прокурор *свой*?
Так получается шо ваш припизидент вчера врал и вам тоже на пресс-марафоне? Получается, что портнов из команды зеБЕНИНОГО телепузика?
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А портнов ще Зєлю пінками по Банковій не ганяє.?
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Зелю ганяет Богдан по указке Бени.
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Та ваЗЕліновий їм усім "под козирьок" честь віддає, вони є реальними власниками пакету ЗАО "Слуга Уроду".
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Мрази фсбешные ,чтоб вы здохли 🤢🤡💩-🖕🏼👊
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Портнов підтвердив, що Гужва - кремлівська соска.
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Давно пора вже й на портнова справу завести.
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партной тепер ще й сматрящій за прокураткрою?
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Ну шо зебобики, чей генеральный прокурор *свой*?
Так получается шо ваш припизидент вчера врал и вам тоже на пресс-марафоне? Получается, что портнов из команды зеБЕНИНОГО телепузика?
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Стать генпрокурором, чтобы тебя постоянно унижали - это фиаско, братан.
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Сейчас Рябошапка откроет на Портнова производство за пост в фейсбуке а потом подаст в отставку вместе с Зеленским. Ты главное жди.
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Портнов наделал делов рыгам с государственным переворотом,наделает делов и Зеле...Но мне нравится его теперешняя мстительность) Надеюсь о сожрет падлу,и будет сожраным падлой.
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"Чудовище открыло окровавленную пасть - и... никто не помнит, как вернулся домой"
(Собака Баскервилей).
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Один бомж з метро Вокзальної вимагає, щоб йому кожен день адміністрація видавала одну пляшку горілки (0,5 л.) безкоштовно.
(Цензор, чому цю новину не поширюєте.)
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Джулиани тоже собирался в Вену лететь)) Там что? Сбор разного кодла на стрелку какую то собрались?
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Дык он похоже долетался.
Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3153589
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 3 ч.3 часа назад

Ахахах)) У шута который годами обсирал Украину и стебался над ее политиками в "Вечернем квартале" неистово горит жопа оттого что на него рисуют фотожабы. Возьмем на заметку! Обещаю тебе еще больше фотожаб. Гори-гори ясно

Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!" - Цензор.НЕТ 1124
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Неужели у генпрокурора есть право закрывать дело против сепаратиста. Думаю Т.Черновол обяжет через суд снова открыть .
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Сначала Шарий, который сам подозревается в вооруженном нападении и сепаратизме потребовал закрыть сайт миротворец, теперь Портнов прямым текстом требует закрыть дело против другого сепара и преступника.
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Да уж, думаете чего портянка такой блатной? из кремля ЗЕ сказали его не трогать ,а то не отпустим никого. Шоб такое безобразие творилось, а зеля твердит, мол нету там его людей! Та ха! Не смешите мои подошвы.
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Цензору надо все высеры всех и вся с фейсбука обращать против зели,еще кстати в твитере дофига такого же лайна,можно с утра до вечера зелю грязью заливать.От пороха тоже дофига чего требовали в фейсе и что Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!" - Цензор.НЕТ 4484.Нельзя ж так скатываться на уровень прямого Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!" - Цензор.НЕТ 4484
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джинса - така джинса ...))
+ ще й спамової реклами , на сайті , стало не міряно ... зовсім опустилися
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холдей!!!
графин водки и огурцов
а потом в номера!!
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Зєля, бєрєгі сєбя! Портнов требует от Рябошапки закрыть дела против Гужвы: "Шевелитесь быстрее!" - Цензор.НЕТ 8335 Ти стратіл. А поцани вже розмірковують , кого ж замість тебе на актіви вкинути.
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майстри провокативних заголовків ...
до речі - а навіщо ЦН піарить тут цього порнова ?
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Фууу, у власти какие то шавки сейчас -кто еще этих дебилов не пнул? Позорище...
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