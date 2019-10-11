EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  126  4
Материалы по теме:
Все про:граница (3258) Крым (21952) Министерство по вопросам оккупированных территорий (409) КПВВ (57)

 В сентябре пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом снизился на 21%, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

В течение сентября 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 323 тыс. человек и 42 тыс. транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

По сравнению с августом количество пересечений гражданским населением уменьшилась на 20,7%, количество пересечений транспортных средств на 25,47%.

В сентябре пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом снизился на 21%, - МинВОТ 01

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 98 017 человек и 16 078 единиц транспортных средств, в обратном направлении 74 539 человек и 13 356 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 62 760 человек и 7 318 единиц транспортных средств, в обратном направлении 47 316 человек и 5 166 единиц транспортных средств;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Говорят о расширении контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар", по факту - строится граница, - Гданов. ВИДЕО

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 23 433 человек и 208 единиц транспортных средств; в обратном направлении 17 280 человек и 146 единиц транспортных средств.

Источник: https://censor.net.ua/n3153590
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да, сезон отпусков подошел к концу. Правда и лето в этом году было странное, будем надеяяся в следующкм году лучше будет.
 показать весь комментарий
 
 
Кто то тут рассказывал что в окупированный крым просто ездят те кто там живет. Какое совпадение что именно в курортный сезон пасажиропоток увеличивается. Какие же украинцы продажные. Одни жизни свои отдают а другие яйца парят на вражеских пляжах.
 показать весь комментарий
 
 
Что то подумалось, что если самому народу на свою страну насрать то зачем олигофренам за вас париться. Живите дальше в своем дерьме в своих зассаных **************** хрущевках и на свою нищенскую заплату, ездите на розвалюхах по цене мерседесов по разбитым дорогам в Польшу на полях раком стоять.
 показать весь комментарий
 
 
я бі предложила всех посещающих оккупированные территории и страну агрессора,по возвращению несколько месяцев содержать в фильтрационных лагерях,чтоб понять не заразились ли они русским миром.А вот тогда бы посмотрели на "пассасжиропоток"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх