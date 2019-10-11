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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
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Все про:импичмент (397) Конгресс США (477) Луценко (7631) США (15574) Трамп (2542) Йованович (192) Джулиани (47)

 Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович обвиняет президента Дональда Трампа и Госдепартамент в том, что они вынудили ее досрочно покинуть пост.

Об этом Йованович заявила на закрытых слушаниях в Конгрессе, посвященных импичменту Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington post.

По данным издания, Йованович сказала конгрессменам, что ее отставка с должности посла в Украине стала следствием давления Трампа и Госдепа США.

Дипломат утверждает, что после того, как ей резко приказали покинуть Украину "следующим самолетом", она встретилась с заместителем государственного секретаря, который сообщил ей о "сокращении срока". Собеседник будто бы сообщил ей, что она "не сделала ничего плохого", но Трамп потерял к ней доверие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО

Йованович отрицает создание какого-либо списка "неприкосновенных" украинцев.

"Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "неприкасаемых", абсолютно фальшиво - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отступил", - сказала она.

Также Йованович рассказала о критике со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинял ее в оскорблениях президента и попытках защитить бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы не сделали ни одного замечания в защиту Йованович", - сенаторы США потребовали от Помпео пояснить отстранение посла в Украине

Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине.

Вероятно речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых накануне задержали в США. По данным Associated Press, они пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" Украины для того, чтобы в будущем получать выгодные контракты.

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Мари Йованович пришла в пятницу на слушания в Конгрессе, не взирая на на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3153589
 
 
 Топ комментарии
 
Юга в каждом дерьме успел вымазаться вместе с шефом.
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Пожалейте Ростов, городок не резиновый Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 3476
PS Всё ещё убеждён, что Трамп выкрутиться, оно тот ещё с-сукин сын.
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Пожалейте Ростов, городок не резиновый Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 3476
PS Всё ещё убеждён, что Трамп выкрутиться, оно тот ещё с-сукин сын.
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Юга в каждом дерьме успел вымазаться вместе с шефом.
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Пришлите пожалуйста вместо Мари Йованович другую М.Й.
Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович - Цензор.НЕТ 7744
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Посмотри с ней последние фильмы, старушка ударлась в полнй трэш, даже неприлично такое смотреть.
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Дональд Трамп‏ @_Fashington 2 ч.2 часа назад

Пристайко про аресты в Крыму: Украина надеялась, что после обмена Россия остановится. Они действительно не понимают с кем имеют дело?
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.....всё , ЮРИК !!! быть тебе ПОЛИГЛОТОМ !!! английский , потом китайский , потом в ДЖУНГЛИ ценральной Африки , там .......й НАЙДУТ !!!
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Получается Луценко оболгал американского посла?
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Сша деградирует в межклановой борьбе за власть избрали Украину, чего им еще не хватает?
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...Глава Золотого так и не смогла объяснить, почему она солгала о поддержке местным населением отвода сил ВСУВ Золотом Луганской области и.о. главы администрации Золотого Инна Демиденко на митингах заявила, что 95% местных жителей якобы выступают за отвод ВСУ, однако никакого подтверждения этих цифр у нее нет.
Журналист Informator.media встретился с главой Золотого, однако женщина так и не смогла четко рассказать, откуда взяла такие цифры и по какой методологии проводился опрос населения.
На вопрос журналиста издания, откуда Демиденко взяла такие цифры, и.о. главы Золотого ответила:
«Я такого не заявляла, 95% я никогда не говорила. Мы опрос проводили, но цифры там совершенно другие. Это мы сами для себя проводили исследование. Я сама для себя должна изучить обстановку. Вы имеете возможность поговорить с людьми и задать эти вопросы», - ответила Демиденко.
О том, с помощью какой методологии проводился вопрос, чиновница рассказать не смогла, и попыталась уйти от ответа с помощью фразы «всё, до свидания».
«Подождите, ну не надо на меня давить», - заявила и.о головы Золотого.
На предложение журналиста проехаться вместе с Демиденко, чтобы последняя более детально рассказала об опросе населения Золотого, и откуда она взяла конкретные цифры, Демиденко дала отказ, и скрылась на авто.
Разговор журналиста с и.о главы Золотого записан на видео:
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334091-glava_zolotogo_tak_i_ne_smogla_objjasnitj_pochemu_ona_solgala_o_podderhke_mestnym_naseleniem_otvoda_sil_vsu
...
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Схоже що не прижився Трамп в американській політиці. Цікаво, американці будуть конгресу докоряти, що можна було б і потерпіти до кінця його терміну, і тоді б переобрали.
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А сколько порохоботы возмущались что Зе не встречается с адвокатом Трампа, которого пани посол называет пособником жуликов, аферистов .

Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине. Источник: https://censor.net.ua/n3153589
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