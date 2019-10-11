 Трамп и Госдеп давили на меня, - бывший посол США в Украине Йованович

Об этом Йованович заявила на закрытых слушаниях в Конгрессе, посвященных импичменту Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington post.

По данным издания, Йованович сказала конгрессменам, что ее отставка с должности посла в Украине стала следствием давления Трампа и Госдепа США.

Дипломат утверждает, что после того, как ей резко приказали покинуть Украину "следующим самолетом", она встретилась с заместителем государственного секретаря, который сообщил ей о "сокращении срока". Собеседник будто бы сообщил ей, что она "не сделала ничего плохого", но Трамп потерял к ней доверие.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Я благодарен Меркель и Макрону, но они знают, из-за чего моя риторика в разговоре с Трампом была такой, - Зеленский. ВИДЕО

Йованович отрицает создание какого-либо списка "неприкосновенных" украинцев.

"Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "неприкасаемых", абсолютно фальшиво - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отступил", - сказала она.

Также Йованович рассказала о критике со стороны адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который обвинял ее в оскорблениях президента и попытках защитить бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Также на Цензор.НЕТ: "Вы не сделали ни одного замечания в защиту Йованович", - сенаторы США потребовали от Помпео пояснить отстранение посла в Украине

Бывший посол отвергает эти обвинения и считает, что ее отстранили от должности из-за "необоснованных и лживых заявлений людей с явно сомнительными мотивами". Также Йованович допускает, что партнеры Джулиани могли оказаться перед "финансовой угрозой" из-за ее антикоррупционных усилия в Украине.

Вероятно речь идет о Льве Парнасе и Игоре Фрумане, которых накануне задержали в США. По данным Associated Press, они пытались влиять на назначение членов правления "Нафтогаза" Украины для того, чтобы в будущем получать выгодные контракты.

Читайте также: Джулиани интересовали Байден и вмешательство в выборы, - Луценко о встречах с юристом Трампа

Мари Йованович пришла в пятницу на слушания в Конгрессе, не взирая на на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента.