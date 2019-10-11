 В Гааге собираются показать фильм российской пропагандистки, "опровергающий" результаты расследования катастрофы МН17, - ИС

Цель фильма - поставить под сомнение результаты Международной совместной следственной группы (JIT). Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", передает Цензор.НЕТ.
Авторы фильма – российская пропагандистка Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Макс Ван дер Верф.
Ерлашова – бывшая сотрудница телеканала Russia Today. В качестве его корреспондентки она в октябре-ноября 2014 г. и июне-июля 2015 года посетила временно оккупированную территорию Донецкой области, где произошла катастрофа рейса МН17.
"По результатам этих "расследований" было создано два короткометражных фильма "МН17. Информация к размышлению" и "МН17. Год молчания", которые вышли в 2015 году. Главная цель этих, с позволения сказать, "кинолент" — попытка опровергнуть причастность России к атаке малайзийского Boeing-777", - пишет "Информационное сопротивление".
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Второй автор ленты, Макс Ван дер Верф, ведет блог, в котором излагает версии катастрофы МН17. Он не признает выводов международной следственной группы и критиковал их на "Новороссия ТВ".
"Очевидно, проведение в октябре в Нидерландах мероприятия, посвященного презентации этой документальной ленты, является звеном в цепи спланированных российской пропагандой мероприятий по дискредитации расследования МН17 и влиянию на общественное мнение", - считают в "Информационном сопротивлении".
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В августе подобное мероприятие было проведено в Куала-Лумпуре. Тогда на конференции "MH17: The quest for Justice" были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии.
до речі, люди кажуть, даремно він зробив той марафон, спецслужби рашки добре вивчили його характер та вразливі сторони.
Так, працівник музею, не тільки не захотіла говорити українською мовою, хоча і викладала її, а говорить російською "принципово". "У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила вона.
Крім такої зухвалої заяви, працівник музею не посоромилася розвести демагогію, ким, нібито, є насправді жителі Західної України. За її словами, "жителі Західної України не українці, а русини".
Але від кацапів чекай будь якої гидоти.
Если свом голанцам насрать на своих граждан, то почему это должно волновать Украину?
«Летчик Волошин, запросил координатьі у Днепропетровского Диспетчера, и уверенно вьівел свой штурмовик на ешелон 10.000 метров. Последнее, что усльішала Ольга Скабеева от голландского пилота: « Украинский летчик Волошин ! Нихт шизен!!! Нихт шизен в Боинг из БУК-3М» !!!!
надобности кремль отвертится.