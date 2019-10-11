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 В Гааге собираются показать фильм российской пропагандистки, "опровергающий" результаты расследования катастрофы МН17, - ИС

Ленту об об авиакатастрофе "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, дискредитирующего уголовное расследование и будущий суд по этому делу, собираются показать в конце октября.

Цель фильма - поставить под сомнение результаты Международной совместной следственной группы (JIT). Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", передает Цензор.НЕТ.

Авторы фильма – российская пропагандистка Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Макс Ван дер Верф.

Ерлашова – бывшая сотрудница телеканала Russia Today. В качестве его корреспондентки она в октябре-ноября 2014 г. и июне-июля 2015 года посетила временно оккупированную территорию Донецкой области, где произошла катастрофа рейса МН17.

"По результатам этих "расследований" было создано два короткометражных фильма "МН17. Информация к размышлению" и "МН17. Год молчания", которые вышли в 2015 году. Главная цель этих, с позволения сказать, "кинолент" — попытка опровергнуть причастность России к атаке малайзийского Boeing-777", - пишет "Информационное сопротивление".

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Второй автор ленты, Макс Ван дер Верф, ведет блог, в котором излагает версии катастрофы МН17. Он не признает выводов международной следственной группы и критиковал их на "Новороссия ТВ".

"Очевидно, проведение в октябре в Нидерландах мероприятия, посвященного презентации этой документальной ленты, является звеном в цепи спланированных российской пропагандой мероприятий по дискредитации расследования МН17 и влиянию на общественное мнение", - считают в "Информационном сопротивлении".

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В августе подобное мероприятие было проведено в Куала-Лумпуре. Тогда на конференции "MH17: The quest for Justice" были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии.

Источник: https://censor.net.ua/n3153587
 
 
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Пусть Сенцов свой фильм снимет. Зря меняли его что-ли?
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Ты видел то что он снял??? Лучше не надо позорить Украину!!! С нас хватит Нади-вертолетчици!
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Государство финансирует фейковые фильмы поэтому их и снимают, удивляться нечему, надо их разоблачать просто чтобы видели все что это попытка манипулировать
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Шо, "Как смонтировать Бук на истребителе"?
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Скоро подібні приклепають Україні вину за цей літак.
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бачать клоун при владі, оте можна скористатись.
до речі, люди кажуть, даремно він зробив той марафон, спецслужби рашки добре вивчили його характер та вразливі сторони.
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Думаю він для них давно прочитана книга,чи навіть не книга,а комікс
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В Ужгороді розгорівся гучний скандал через відмову працівниці музею говорити українською мовою. Відповідний випадок описала на своїй сторінці в Facebook Юлія Юліна, передають Патріоти України.
Так, працівник музею, не тільки не захотіла говорити українською мовою, хоча і викладала її, а говорить російською "принципово". "У мене в школі була п'ятірка з української мови, я її навіть викладала, но вот сейчас, ввиду политической ситуации в стране, я принципиально говорю и буду говорить только на русском!" - заявила вона.
Крім такої зухвалої заяви, працівник музею не посоромилася розвести демагогію, ким, нібито, є насправді жителі Західної України. За її словами, "жителі Західної України не українці, а русини".
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Авжеж... РУСИНИ МИ.... Русини, від слова РУСЬ.... Київська Русь, Червона Русь, Чорна Русь, Біла Русь... це все русини... Це автохонна назва українців.... Так як росіян - московити, білорусів - литвини....
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От і розмовляла би на русинській.Чи це козломорде не знає різниці між руською і русинською?
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Тогда надо писать:"фильм российской пропагандистки и голландского пропагандиста".
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РФ, скорей всего, уже давно создала некие "зашфрованные" фонды, через которые выплатила родственникам жертв деньги. Никто уже Мордор с MH-17 особо не напрягает, осталось нагадить Украине...
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Якщо є факти,свідки,доказова база .....
Але від кацапів чекай будь якої гидоти.
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а эффект будет противоположенный, ведь голословные крики о диспетчере карлосе и истребителях действует только с доверием на лишнехромосомное стадо
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Выражаю свою обеспокоиность.
Если свом голанцам насрать на своих граждан, то почему это должно волновать Украину?
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7 голландских компаний помагали паРаше строить крымский мост... это диагноз.
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Технические консультантьі: Цемах, Скабеева.
«Летчик Волошин, запросил координатьі у Днепропетровского Диспетчера, и уверенно вьівел свой штурмовик на ешелон 10.000 метров. Последнее, что усльішала Ольга Скабеева от голландского пилота: « Украинский летчик Волошин ! Нихт шизен!!! Нихт шизен в Боинг из БУК-3М» !!!!
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Дочь депутата Госдумы Ирины Родниной, стажировалась в RT America, журналистка Huffington Post, номинант премии ЛГБТ-сообщества США.


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Так держать паскуды. Странно, что вы еще не приписали Украине принадлежность того бука....
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"Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах". Проте це не врятувало Європу від 1939 року. Путлєру це на руку, буде розхитувати тупий, зажратий і не зробивший висновків з Другої світової ЄС до повного розвалу і підкорення.
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Крис Мэрфи обвиняет Трампа в Цькуванни Украины.
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То, что фильм покажут - это гуд: увидят, что такое "Россея" и с каким дерьмом они столкнулись. А с Россеи взятки гладки - при любом раскладе эта коношка - это не оф. версия и от нее при е
надобности кремль отвертится.
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