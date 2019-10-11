 В Гааге собираются показать фильм российской пропагандистки, "опровергающий" результаты расследования катастрофы МН17, - ИС

Цель фильма - поставить под сомнение результаты Международной совместной следственной группы (JIT). Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление", передает Цензор.НЕТ.

Авторы фильма – российская пропагандистка Яна Ерлашова и блогер из Нидерландов Макс Ван дер Верф.

Ерлашова – бывшая сотрудница телеканала Russia Today. В качестве его корреспондентки она в октябре-ноября 2014 г. и июне-июля 2015 года посетила временно оккупированную территорию Донецкой области, где произошла катастрофа рейса МН17.

"По результатам этих "расследований" было создано два короткометражных фильма "МН17. Информация к размышлению" и "МН17. Год молчания", которые вышли в 2015 году. Главная цель этих, с позволения сказать, "кинолент" — попытка опровергнуть причастность России к атаке малайзийского Boeing-777", - пишет "Информационное сопротивление".

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Второй автор ленты, Макс Ван дер Верф, ведет блог, в котором излагает версии катастрофы МН17. Он не признает выводов международной следственной группы и критиковал их на "Новороссия ТВ".

"Очевидно, проведение в октябре в Нидерландах мероприятия, посвященного презентации этой документальной ленты, является звеном в цепи спланированных российской пропагандой мероприятий по дискредитации расследования МН17 и влиянию на общественное мнение", - считают в "Информационном сопротивлении".

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В августе подобное мероприятие было проведено в Куала-Лумпуре. Тогда на конференции "MH17: The quest for Justice" были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии.