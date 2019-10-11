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 Зеленский провел совещание по определению приоритетов для активизации кредитования в Украине. ФОТО

Президент Украины Владимира Зеленский провел совещание по определению приоритетных шагов для оживления банковского кредитования как одной из предпосылок ускорения роста украинской экономики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

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Во встрече приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, председатель НБУ Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Фонда гарантирования вкладов физических лиц, государственных банков и банковского сообщества. 

Президент подчеркнул, что бизнес не имеет ресурса для расширения деятельности, экономика Украины остается без "горючего". Поэтому общая задача власти - убрать препятствия к возобновлению кредитования и решить проблемы неработающих кредитов, чтобы банковская система начала должным образом работать.

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"Украине пришлось потратить огромное количество средств - почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы. Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением", - прокомментировал ситуацию премьер-министр.

Чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

"Этот вопрос скоординированной деятельности Генеральной прокуратуры, Нацбанка, правительства и судебной системы. Важно, чтобы должники услышали, что либо они добровольно возвращают средства, или государство задействует все инструменты для их возвращения", - добавил Гончарук.

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По словам главы НБУ Смолия, Национальный банк, оздоровив банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них - неработающие кредиты.

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"Украина - мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это - один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственно относились к собственным обязательствам и возвращали средства, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс для кредитования реального бизнеса, который работает", - отметил Смолий.

Он сообщил, что ситуация с ПриватБанком является сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов - это ссуды прежним владельцам. "Государство пытается вернуть эти средства через суды разных юрисдикций: в Украине, Великобритании, США и Швейцарии", - подчеркнул глава НБУ.

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По словам премьер-министра, финансово-экономический блок правительства планирует сконцентрировать усилия на очистке государственных банков от неработающих кредитов. Во-первых, через инструмент реструктуризации обязательств заемщиков, который сегодня работает. Во-вторых, через реализацию банками проблемных активов, в частности путем применения механизмов голландских аукционов с параллельным развитием полноценного рынка вторичных финансовых активов. В-третьих, путем дальнейшего отстаивания интересов государства в судах Украины и за рубежом для возврата задолженности бывших владельцов банков и связанных с ними лиц.

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Как отметили участники совещания, еще одной преградой на пути к восстановлению кредитования является незавершенная судебная реформа.

"Суды независимы, и президент не может вмешиваться в их работу по конкретным делам, однако это не значит, что не нужно работать над качеством работы судебной системы в целом", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, банки должны чувствовать себя защищенными от рисков невозврата средств заемщиками, а выполнение решений судов должно осуществляться неуклонно, никаких стоп-листов. "Поэтому судебная реформа так же остается одной из ключевых предпосылок для оживления кредитования", - отметил глава государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153586
 
 
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А будет видео, как сегодня в Одессе монику от разьяренных людей закрывали, а оно в полном афиге убегал от народной "любви"?
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нєсітє ваши дєнєжкі - заждался каломой
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Лицо очень утомлённого человека.Трамп,Макрон,Меркель,Смолий,Порошенко,Приват Банк.Везде зрада.
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"Суды независимы...". Разве? Вчера он утверждал обратное. Что будет завтра?
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Между тем сайт "Гордон" закрыли всем для форумов. Ура?
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ну в кацапии банкирша сказала прямо- нам надо что бы все брали кредиты и должны были нам и они и ихние дети - тут чуть завуалированно но суть та же . всех в рабство долговое .как раз и трудовой кодекс новый подоспеет в тему будет
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сегодня видел рекламу в ОЩАДБАНКЕ : кредит на 5 милионнов - решение за 2 дня !!!! может взять и ******* куда то ((((
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