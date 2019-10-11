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 С начала суток враг нарушил перемирие 4 раза, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и второго стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого и неподалеку Славного - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 25 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3153585
 
 
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А чё вы всё время стучите админам?
Один раз зашёл туда, одни ваши жалобы, Вы что, стукач, как в Мордоре???
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наводить порядок не есть стучать - не путай две разные вещи.
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вас попросили видалити і не флудити.
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а мне понравилось, я лайкнул. Этим мычанием клоуна реально можно пытать. Я и минуты не могу выдержать его гундоса.
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Дело же не в этом. На Цензоре мало других, более подходящих, тем? Картинка с радостными смайликами здесь совсем ни к чему.
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Царство Небесне полеглому захиснику.
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Боже милий. Кожного дня. Царство Небесне Герою
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КТо нибудь смелый, стойкий, лишённый нервов занает что вчера клоун гундосил про перемирие и разведение войск???
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Скоро ще й вбивцям,українці заплатять.
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кто там поблизости или имеет контакт с хлопцами Украины, ответ хоть даёт сепарам или запрещено.
Соболезнование Украине, вы потеряли ещё одного сына Украины.
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А чем они дадут ответку если арту Зе запретил применять. А ответку давать автоматами ето себе дороже только выдашь свою позицию а врага не достанешь.
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Потери выросли в несколько раз чем за последние 2 года, при Зештанмаеру и его закону *простоперестатьстрелять*.
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В этой теме зебилов не ждите. Они сейчас усилено делают вид что полное перемирие и нужно войска отводить. Лайкать посты с соболезнованиями зебилы тоже не будут. Ибо они пособники окупанта и сепаратисты.
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А будкостроитель за две недели обещал разрулить.
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И как то на етом фоне кацапское посольство в Киеве с развивающимся власовским флагом выглядит мягко говоря предательски. Такое ощущение что украинская и кремлевская власти договорились между собой уничтожить всех украинцев чтобы не мешали им вернуть советсякий союз
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Соболезнование родственникам погибшего защитника Родины. А что с ответкой? Уже скоро пол года как ничего не слышно о погибших с той стороны.
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Співчуття родині полеглого Героя України ((( смерть масковським окупантам!!!!
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