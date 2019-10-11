EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  547  4
Все про:рабство (114) трудовая миграция (201) Министерство социальной политики (647)

 Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики

Заместитель министра социальной политики Украины Сергей Нижинский обнародовал информацию о том, что в результате работы разных государственных органов, удалось ликвидировать преступную группу, вербовавшую людей в трудовое рабство.

Как передает Цезор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Нижинский отметил: "В результате совместной работы Минсоцполитики и МВД удалось задержать преступную группу, которая вербовала людей в трудовое рабство!

Спасибо МВД Украины за блестящую операцию и конфиденциальность!

Уверен, что вместе с правоохранительными органами мы начали прекрасную работу в противодействии торговле людьми!

Данная категория граждан в Минсоцполитики на особом контроле!

Наша цель - определить потребности пострадавших и оказать им необходимую психологическую, медицинскую и материальную помощь!

Еще раз благодарен социальным службам и МВД за координацию!"

Также читайте: Преступная схема по переправке граждан Украины в одну из стран ЕС ликвидирована на Прикарпатье, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3153582
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не уж то Ахметова, Коломойского, Порошенко, Пинчука и Медведчука повязали!? Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 8184
 показать весь комментарий
 
 
они целую страну в трудовое рабство загнали!
 показать весь комментарий
 
 
оно тебе надо???
тыж такой де гастрабайтер
 показать весь комментарий
 
я не гастрабайтер, с детсва живу в стране, в которой мои предки жили много поколений!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх