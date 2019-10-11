 Пресечена деятельность преступной группы, вербовавшей людей в трудовое рабство, - Минсоцполитики

Как передает Цезор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Нижинский отметил: "В результате совместной работы Минсоцполитики и МВД удалось задержать преступную группу, которая вербовала людей в трудовое рабство!
Спасибо МВД Украины за блестящую операцию и конфиденциальность!
Уверен, что вместе с правоохранительными органами мы начали прекрасную работу в противодействии торговле людьми!
Данная категория граждан в Минсоцполитики на особом контроле!
Наша цель - определить потребности пострадавших и оказать им необходимую психологическую, медицинскую и материальную помощь!
Еще раз благодарен социальным службам и МВД за координацию!"
тыж такой де гастрабайтер