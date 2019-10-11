EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  924  24
Все про:Труба (167) Головань Игорь (11)

 Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань

Глава ГБР Роман Труба не информирует общество о ходе расследования дела о следователях ГБР, которые распространяли конфиденциальную информацию о гражданах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге написал  адвокат Игорь Головань. 

Он отметил: "Директор Государственного бюро расследований и известный телеграм-блогер Роман Труба почему-то не информирует общество о ходе расследования в уголовном производстве N42019000000001893 зарегистрированном Генеральной прокуратурой по факту совершения следователями ГБР незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации о лице, а также получение в целях разглашения сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну.

Более того, все выглядит так, что подчиненные господина директора саботируют расследование, не рассматривают в установленный законом срок ходатайство представителей пострадавших.

Сегодня Шевченковский суд удовлетворил жалобу представителя потерпевшего и обязал рассмотреть ходатайства.

Чтобы читатели поняли, почему следователи ГБР медлят, достаточно взглянуть на затронутый представителем потерпевшего вопрос.

Итак, представитель потерпевшего среди прочего просил следствие:

- допросить Портнова Андрея Владимировича

- допросить директора Государственного бюро расследований - Трубу Романа Михайловича

- допросить руководителя органа досудебного расследования - начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Корецкого А. П.

- допросить следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве N62019000000000713

- установить средства телефонной и электронной связи, которые используют Портнов, Труба Роман Михайлович, следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований, осуществляющих досудебное расследование в уголовном производстве N62019000000000713 и осуществить действия, направленные на отыскание случаев общения указанных лиц между собой

- обратиться в порядке, определенном законом, к следственному судье с ходатайством о проведении компьютерно-технической экспертизы определенных публикаций на телеграмм канале "PORTNOV" (https://t.me/PortnovUA)

Решение суда публикую".

Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань 01
Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153581
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот почитал ухвалу суду .....Цензор скажите где написано в решении чтоб допросить Трубу?
 показать весь комментарий
 
 
Суд підняв руку на саме святе та сокровенне для зєлєнщиків - воїна світла Портнова?
 показать весь комментарий
 
 
Вася есть описательная часть ухвалы а есть результирующая....найди фамилия Портнова ии Трубы
 показать весь комментарий
 
 
не результирующая, а резолютивная.. хм..
фамилии Портнова и Трубы в самом клопотанни адвоката, которое игнорил следак..
 показать весь комментарий
 
 
а в чем вопрос опубликовать. Если ЦН было известно ну опубликуй. А не манупулируй
 показать весь комментарий
 
В тексте новости написано что истец просил допросить Трубу и Портнова
 показать весь комментарий
 
Та яка тобі різниця, мля?! Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 6312 Всі знають, шо портновская труба є корупціонерами! А докажи, шо нє так!
 показать весь комментарий
 
 
Ну якщо всі знають так докажи мені що портновська труба є корупционером
 показать весь комментарий
 
 
Вийдіть і запитайте у 100-а людей. (с) Цього зараз достатньо.
 показать весь комментарий
 
 
Нижче, Томі Лі запропонував вийти не вулицю та запитати 100 людей, чи є портновська труба корупционєром... Я собі уявляю ті відповіді, мля ... Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 2970
 показать весь комментарий
 
со всем уважением, но вопрос к вам: вы умеете читать юридические процессуальные документы?!..
дело в том, что они очень отличаются по стилю изложения от бытового, журналистского, литературного стиля написания..
ЗЫ. подскажу ответ на ваш вопрос: ходатайство адвоката к следаку, содержало просьбу допросить Трубу и Портнова.. и судья обязал следака рассмотреть ходатайство адвоката (следак раньше просто игнорил его ходатайство)
 показать весь комментарий
 
и я к вам с уважением почему не опубликовали само ходатайствово. Если известно о самом содержании ходатайства то опубликовать гавно вопросом было
 показать весь комментарий
 
ухвала суда выписана правильно.. к ней вопросов нет..
 показать весь комментарий
 
согласен ухвала была выписана правильно. Но никто не знает содержание клопотання адвоката
 показать весь комментарий
 
а шо, допрашивать друг друга це ведь тоже своего рода аттракцион, типа, как мушкетеры короля допрашивают гвардейцев кардинала или наоборот, под протокол Суд обязал допросить Портнова и Трубу, - адвокат Головань - Цензор.НЕТ 4550
 показать весь комментарий
 
 
Вообще не вижу в решении самом фамилии Портнова и Трубы
 показать весь комментарий
 
Порошенко - нет правосудия! Зеленский - а что это такое правосудие? Каждому из 73% трубу и портнова, может поумнеют.
 показать весь комментарий
 
 
Он отметил: "Директор Государственного бюро расследований и известный телеграм-блогер Роман Труба Источник: https://censor.net.ua/n3153581

Там несколько дней назад было в новости сказано Известный телеграмм-блоггер Андрей Портнов, может стоит поправить?
 показать весь комментарий
 
 
😁 а почему закрыли имя подавшего иск в суд? Шо это за анонимный борец за правду, который своё имя боится показать?
 показать весь комментарий
 
И тут портнов с удивлением узнал, что в эту игру можно играть вдвоём.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх