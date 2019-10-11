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 "Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму

Путин набирает себе новых заложников из людей в оккупированном Крыму. Абсурдные формулировки обвинений позволяют обвинять их в терроризме.

Таким образом бывший узник Кремля Олег Сенцов прокомментировал задержание и арест в Сакском районе проукраинского активиста Олега Приходько, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Сенцова в Facebook.

"Обвинения до боли знакомые: подготовка к подрыву администрации города Саки с целью оказания давления на органы власти РФ для выхода Крыма из ее состава. Такая вот абсурдная формулировка позволяет квалифицировать это, без сомнения сфальсифицированное дело, как терроризм", - написал Сенцов.

"Происходит то, о чем многие говорили - Путин в любой момент может набрать себе сколько угодно новых заложников из наших людей в Крыму. Сегодня у нас стало на одного политического заключенного больше. Путинская Россия, гори в аду!", - добавил бывший политзаключенный.

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Путинская Россия, гори в аду! - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму 01

Напомним, 10 октября Олега Приходько в оккупированном Крыму задержали российские силовики. Активиста обвиняют в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Также в качестве свидетеля задержали жену Олега Приходько - Любовь Приходько.

11 октября оккупационный "суд" отправил Приходько на 2 месяца в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3153580
 
   
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Лох твой сенцов, надька-2!
Нет никакой путинской...ху***тинской и другой россии! Не надо подменять понятия!!!
Россия она одна, такая она біла до путина и такой останется после него аж до полного распада!
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Сейчас тебе Зештанмаер даст люлей. Он только решил возобновить отношения и авиасообщения с ней а ты в Аду хочешь ее спалить.
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І допоможе прокльон Сєнцова, як і всі наші прокльони протягом останніх 5,5 років, розпалити полумья в пеклі для мокшан? Вони ж віруючі во Гундая, там пекло лише для ворогів підорашки.
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Мама погибшего на Майдане, пожелала Януковичу хоронить своих детей, быстро прилетело...
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Кажуть (запитайте у 100-а людей), що це було інсценування. Син "овоча" зараз живе у Монако. Бо дуже подобається йому марнувати час і гроші в казино. А наївні вірять у смерть. "Путинская Россия, гори в аду!" - Сенцов отреагировал на арест проукраинского активиста в Крыму - Цензор.НЕТ 7797
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А плешфюрер обещал - в рай... снова облапошил население.
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гореть в аду це, канешна, дуже гарно, но в один момент, як троянская кобыла надюха вылететь из героев в управдомы тоже можно
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Путєн набирає нову партію заручників, щоби шмаркля їх «визволяв», а російський кордон наближався до Дніпра...
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моника уже линии на карте чертит, шо бы ***** отдать.
головной командувач, ****....
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Давай тебя отдадим? По-моему неплохой обмен будет.
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за тебя больше дадут - дебилы на рашке в большой цене....
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А почему ты так за Монику заступаешься,Скрепа?
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доиграется, что ему как Вию тоже начертят свою линию с вектором на ….
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***

Стрелять и резать, вешать и взрывать, -
Чтоб дать душе хоть малое отдушье.
Чтоб ночью от бессилья не стонать,
Берущего за горло, как удушье.
Чтоб слабости отмыть с себя позор,
Сполна за униженья рассчитаться -
Я б вашу рашу просто… на хер… стёр
С лица земли!!! И нефиг обижаться!
30.6.2017 г. Борис Стомахин
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