 Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции

Об этом заявило в пятницу Министерство Европы и иностранных дел Франции накануне заседания в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министры обсудят вопрос Украины перед неформальным обедом с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Франция в очередной раз заверит в своей поддержке Украины и стремлении помогать стране в проведении реформ и, в частности, в утверждении верховенства права", - заявили во французском МИД.
Кроме этого, Франция затронет вопрос о прогрессе в переговорах в нормандской формате.
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Veter Isinski
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Чи ви думаєте в них немає куди гроші подіти?
Литва после посещение Украины отговорилась, что будет поддерживать Украину в её стремление сохранение целостности страны и ничего более позитивного.
Эстония после встречи с новыми руководителями заговорила, что надо посмотреть в полезности безвиза и очень осторожно что то не значимое позитивное.
Латвия после встречи пожелала более серьёзно разобраться с коррупцией и мало что позитивное, какие то стандартные фразы вежливости.
А ведь это те три, которые даёт три голоса и те кто заступались за вас, не боясь идти на тёрки с Германией и Францией, хоть те и тяжеловесами в ЕС является.
Так что - будем надейтся что всё будет добро.
Смотрю указ про борьбу с голодом исполняется отлично!
слава зе !
Треба було петі розірвати дипломатичні відносини, то не було би аквафреш.