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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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 Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции

Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран Европейского Союза.

Об этом заявило в пятницу Министерство Европы и иностранных дел Франции накануне заседания в Люксембурге Совета ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры обсудят вопрос Украины перед неформальным обедом с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Франция в очередной раз заверит в своей поддержке Украины и стремлении помогать стране в проведении реформ и, в частности, в утверждении верховенства права", - заявили во французском МИД.

Кроме этого, Франция затронет вопрос о прогрессе в переговорах в нормандской формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Согласование в Минске "формулы Штайнмайера" создает условия для саммита нормандской четверки, - МИД Франции

Источник: https://censor.net.ua/n3153579
 
 
 Топ комментарии
 
О, ці нам надопомагають... Головне - не дратувати путлєра і збільшити обсяги торгівлі з макшанами. Такі прібиля.
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тобто будуть обговорювати нас без нас.
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О, ці нам надопомагають... Головне - не дратувати путлєра і збільшити обсяги торгівлі з макшанами. Такі прібиля.
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453 тысячный. Из новеньких значит. И я должен верить картинке, запощенной чуваком, который
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Veter Isinski

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Я читаю: 0 Вы это всерьёз? Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 8144
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тобто будуть обговорювати нас без нас.
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Певно виставлять вимогу відвести ЗСУ не на 15, а на 150 км від лінії фронту. Техніку залишити на місцях попередньої дислокації.
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ну що ви...Україна з 2014-19 року отримала певні кошти на реформування, але так і не було реформ. Але Всі реформи провалені, то треба їм думати, що робити далі. Чи махнути на нашу країну рукою, яку неможливо реформувати, або шукати інші шляхи.
Чи ви думаєте в них немає куди гроші подіти?
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А что, лично с тобой должны советоваться?Без тебя ни одна встреча не может обойтись?Не слишком ли преувеличиваешь своё значение в мировом масштабе?
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да, так это есть в ЕС, на этих встречах не обязательно участие того, о чём говорят. Например на рашку ставят санкции, но это делает без участия рашки, Китаю ставит ограничения в доступе рынка ЕС, это делает без представителей Китая, открывает рынок шире для Украины - это обсуждает без Украины. А вот что и о чём связанном с Украиной будет говорить на этот раз, очень трудно прогнозировать.
Литва после посещение Украины отговорилась, что будет поддерживать Украину в её стремление сохранение целостности страны и ничего более позитивного.
Эстония после встречи с новыми руководителями заговорила, что надо посмотреть в полезности безвиза и очень осторожно что то не значимое позитивное.
Латвия после встречи пожелала более серьёзно разобраться с коррупцией и мало что позитивное, какие то стандартные фразы вежливости.
А ведь это те три, которые даёт три голоса и те кто заступались за вас, не боясь идти на тёрки с Германией и Францией, хоть те и тяжеловесами в ЕС является.
Так что - будем надейтся что всё будет добро.
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А вообще чётенько так у зелёной команды. Вчера САМ покормлен с манделью. Вот скоро пристайка покормят в ЕС.
Смотрю указ про борьбу с голодом исполняется отлично!
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кажуть, вперше за 5 років кацапня вивісила аквафреш над своїм посольством в Києві.
слава зе !
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мають право.
Треба було петі розірвати дипломатичні відносини, то не було би аквафреш.
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Вопрос Украины будет решаться не с украинцами а с акционерами Газпрома? А нах. я тогда мы проводим выборы и выбираем себе депутатов и ************?
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по ходу вадимка будет на цем обеде прислуживать в качестве официанта Вопрос Украины будет обсуждаться во время встречи руководителей МИД стран ЕС, - МИД Франции - Цензор.НЕТ 1516
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