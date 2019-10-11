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Все про:закон (2647) Зеленский (3278) стандарт (68)

 Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О стандартизации", который Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины; кодексы торгового мореплавания и защиты Украины; законы Украины "Об охране окружающей природной среды", "Об инвестиционной деятельности", "О товарной бирже", "Об основах градостроительства", "О дорожном движении" и другие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 советских ГОСТов до конца года заменят новыми стандартами качества

Внедрение норм этого закона обеспечит согласование национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3153577
 
   
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Британські вчені визнали узеленську мову найскладнішою у Всесвіті, - джерело. Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой - Цензор.НЕТ 8027
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А вот это кстати весьма интересно. Правда нетехнари вряд ли поймут суть происходящего.
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Зе вообще не понимает, что он 'несет' и подписывает, как Лёня Брежнев в 81-м.
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А вот это кстати весьма интересно. Правда нетехнари вряд ли поймут суть происходящего.
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Ну я технарь. Поясни, чи система СІ у нас не працювала?
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Когда-нибудь сталкивался с ENками или AISIшками (правда эти больше для металлургии)?
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Ладно, плюнь тогда. Если совсем вкратце-это точно не зрада
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Слухай, я теж тобі можу "блатних" термінів з електротехніці написати. До того ж тих що вживаються в дворі вузькому колі. Далі що?
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Приведение отечественных ДСТУ к закордонным. Хорошее дело.
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Суперечливе питання. До яких саме закордонних? Вони це питання в Європі на рівні Євросоюзу все скільки років не можуть узгодити.
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Ну ти кумедний. Тобто зараз, вже мовчу про Європу, в Євросоюзі діють єдині стандарти???
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А это ты мне расскажи, судя по комментам ты спец во всём, от роста дорожных аварий в зависимости от роста потребления кока-колы, и до влияния Жана-Поля Сартра на экзестицонализм.
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От ти кадр. Відповідь на просте питання буде? Чи діють в Євросоюзі єдині стандарти? Наче просте питання...
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ОТВЕТ ОТ ВСЕДЕРЖАТЕЛЯ ИСТИНЫ, то есть от меня :

В Евросоюзі на сьогодні є як єдині стандарти по деяким питанням, так і стандарти різних країн по деяким питанням.

Ваше питання не просте.

Ваше питання некоректне.
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Якщо ти технар, то дай відповідь: чи використовують у нас радянські ГОСТИ та ОСТИ?
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ОСТ это отраслевой стандарт, его ничего не мешает просто продлевать. А ГОСТы, насколько знаю в массе своей заменили на ДСТУ. Но к чему такой геморрой, если можно разработать СТП?
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Так от я тобі можу сказати, що використовують і будуть використовувати.Знаєш чому?
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Вуаляй, излагай. Процедуру, по которой положено разрабатывать ГОСТ/ДСТУ, можешь не излагать, я в курсе.
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Згідно преси, а на практиці продовжують їх використовувати.
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А вот это как раз побрехеньки. Или докажи пруфом.
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Давай я тобі поясню. Зайди в харчовий супермаркет. І уважно подивись на написи на упаковках, саме тих продуктів що вироблені в Україні. Ти там легко знайдеш і ДСТУ і ТУ, і старий совковий ГОСТ
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Давай фото такого, где ты эдакое увидел, и обсудим подробно от и до, что явилось заменой, а что разработано наново. Лезь в холодильник и скриншоть.
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Тобто ти не бачив? Як будеш у крамниці подивись, уважно. Якщо фото викладу, видалила з форуму? Так чи ні? 🙂
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Я особо не звертав уваги Давай обсудим, как говаривал у нас препод в универе "Чего тянуть зайця за яйця?"Выкладывай фото и поговорим на этот счёт.
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Це ж треба...
А один зелений бородань сказав, що ми будемо узгоджувати наші закони з рашкою.
Це стосувалось ордло, але головне ж почати, так ?
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Так я не понимаю, это зрада или можно ещё чуток пожить?
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Тебе из твоего закордонного округа, конечно, виднее....
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Британські вчені визнали узеленську мову найскладнішою у Всесвіті, - джерело. Зеленский подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой - Цензор.НЕТ 8027
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До речі, а вже десь хтось вживав написання "бЗделенський"? Якщо ні, то прошу про захист авторського права на бренд.
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закон є одним з ключових для отримання Україною "промислового безвізу" (АСАА) з ЄС і створить нові можливості для українських виробників нехарчової продукції в ЄС
теоритично ACAA може охопити до п'ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію ракетобудування і машинобудування полегшивши торгівлю і піднявши імідж української продукції і на світових ринках (в перспективі).
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Зрада! Чому в цьому законі нічого немає про контроль за кордоном?
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Що слуги розуміють в цьому? Підозрюю що проекти цих законів розроблювали папірєднікі, а скажений принтер тільки голосує.
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Уже четыре года украинские авиакомпании несут огромные материальные убытки и вынуждены делать дотационными собственные авиарейсы из-за требования облета территории Российской Федерации. Об этом заявил во время своего пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов. «Я считаю очень странным, что у нас поезда в Россию ходят, а самолеты не летают», - заявил Зеленский. Глава государства подчеркнул, что такая ситуация Украине не выгодна.
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Алексей Арестович
6 ч. ·

- Если честно, мне его становится жалко.
Человек абсолютно не на своём месте, и месте таком, где жернова истории мелят беспощадно.
Народная поддержка заканчивается быстро, ибо наш народ всегда неблагодарен власти, и человечек «...уже плохо спит», начитавшись фейсбука, и пытаясь допинговаться через маску хорошего, своего (ну, своего же!) парня.

Вне зависимости от судьбы страны, его личная психологическая судьба будет страшной.
А не ходи в главы воюющей на зловещем переломе своей истории державы без соответствующей силы характера, понимания своего предназначения и настоящей, а не политтехнологической (улетающей, как дым) поддержки народа.
Народ предаёт своих властителей - это закон со времён Великой французской революции.
А сам на сам с историей ещё нужно уметь устоять.
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Кожному слузі по гармошці - й колядувати у метро. Гармонізація суспільства.
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Судячи з фото, коли одна ручка перегрівається від підписування, він бере другу.
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но здесь кроеца одна закавыка, как ни пытайся беню гармонизировать с нормами ЕС, стандартизации он явно не поддается
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