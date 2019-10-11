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Все про:конкурс (806) ВСУ (364) Хомчак (72)

 Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии

11 октября, во Львовской области завершился конкурс на лучшее однотипноеподразделение Вооруженных Сил Украины.

Победителей соревнований из Киева через защищенную видеоконференцсвязь поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Результаты соревнований обнаружили лучших командиров рот, взводов и наиболее слаженные подразделения. В соревнованиях нет победителей и побежденных, главный результат - способность подразделения выполнить задание высшей сложности", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Впервые конкурс на лучшую однотипную роту в Вооруженных Силах был проведен с использованием системы лазерной имитации боевых действий, виртуальной боевой среды во время проведения двусторонних ротных тактических учений с применением видеонаблюдения и системы объективного контроля.

"Использование данных систем дало возможность объективно оценить каждое подразделение, которое участвовало в конкурсе и позволило раскрыть тактические таланты командиров и наглядно наблюдать за правильностью принятия решения и действиями подчиненного личного состава", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Победу в конкурсе одержали морские пехотинцы 503-го отдельного батальона, второе место у рты от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а третьими стали представители 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Командир подразделения-победителя старший лейтенант Павел Сбитов получил денежную премию в размере 40600 гривен, командиры взводов по 20 304 гривен каждый.

Остальные военнослужащие подразделения по 9304 гривен. За второе место вознаграждение составило 5076 гривен, а за третье - 3045 на каждого военнослужащего. Кроме этого, команды-призеры получили дополнительные награды: 55-и, 49-ти и 32-х дюймовые телевизоры соответственно.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что старший лейтенант Павел Сбитов будет назначен на высокую должность".

Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии 01
Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153576
 
   
 Топ комментарии
 
Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "однотипноеподразделение" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
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А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
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Стаття про те, що Українці гинуть за Україну, за бабло.
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А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
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Типу: «ВСЕ ЗА ГРОШІ !»
Герої ДАПу, Іловайська, Дебальцева, Василь Сліпак....
Все з гроші ...
Нова влада...
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Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "***********************" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
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Стаття про те, що Українці гинуть за Україну, за бабло.
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в бою навыки пригодятся
а бабки в тылу
и телик тоже сгодится)))
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Чево *****???!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яке подразделеніє??? *********************** ?????????? Що за херня така???????? Чи вони там вже геть ******* ці наші "командуючі"!
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Какой главнокомандующий - такие и подразделения.., однотипные
Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії - Цензор.НЕТ 6938
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Така собі Нобелівська премія за видатні досягнення у невідомо чому.
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