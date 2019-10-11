EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Происшествия
  1859  16
Все про:конкурс (806) ВСУ (364) Хомчак (72)

 Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю

11 октября, во Львовской области завершился конкурс на лучшее однотипноеподразделение Вооруженных Сил Украины.

Победителей соревнований из Киева через защищенную видеоконференцсвязь поздравил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Результаты соревнований обнаружили лучших командиров рот, взводов и наиболее слаженные подразделения. В соревнованиях нет победителей и побежденных, главный результат - способность подразделения выполнить задание высшей сложности", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Впервые конкурс на лучшую однотипную роту в Вооруженных Силах был проведен с использованием системы лазерной имитации боевых действий, виртуальной боевой среды во время проведения двусторонних ротных тактических учений с применением видеонаблюдения и системы объективного контроля.

"Использование данных систем дало возможность объективно оценить каждое подразделение, которое участвовало в конкурсе и позволило раскрыть тактические таланты командиров и наглядно наблюдать за правильностью принятия решения и действиями подчиненного личного состава", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Победу в конкурсе одержали морские пехотинцы 503-го отдельного батальона, второе место у рты от 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а третьими стали представители 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Командир подразделения-победителя старший лейтенант Павел Сбитов получил денежную премию в размере 40600 гривен, командиры взводов по 20 304 гривен каждый.

Остальные военнослужащие подразделения по 9304 гривен. За второе место вознаграждение составило 5076 гривен, а за третье - 3045 на каждого военнослужащего. Кроме этого, команды-призеры получили дополнительные награды: 55-и, 49-ти и 32-х дюймовые телевизоры соответственно.

Также начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак отметил, что старший лейтенант Павел Сбитов будет назначен на высокую должность".

Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю 01
Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель, 503-й батальон и его командир Павел Сбитов получили денежную премиюю 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153576
 
 
 Топ комментарии
 
Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "однотипноеподразделение" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
 показать весь комментарий
 
А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
 показать весь комментарий
 
от чувствуется влияние шоубиза у власти ))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что ж, неплохо, поддерживается боевой дух за счёт соревнования.
PS поправьте пож-та Генштаб определиЛ лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии, и в самой статье, и в заголовке, спасибо.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Типу: «ВСЕ ЗА ГРОШІ !»
Герої ДАПу, Іловайська, Дебальцева, Василь Сліпак....
Все з гроші ...
Нова влада...
 показать весь комментарий
 
 
Дежурный модер бухой на ЦН? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 Кто то может коротко объяснить о чем статья? Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058 А то "в лом" разбираться во всех этих "Генштаб определи", "***********************" и так далее..... Генштаб определи лучшее однотипное подразделение ВСУ - победитель получил миллион премии - Цензор.НЕТ 4058
 показать весь комментарий
 
 
Стаття про те, що Українці гинуть за Україну, за бабло.
 показать весь комментарий
 
 
в бою навыки пригодятся
а бабки в тылу
и телик тоже сгодится)))
 показать весь комментарий
 
 
Чево *****???!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яке подразделеніє??? *********************** ?????????? Що за херня така???????? Чи вони там вже геть ******* ці наші "командуючі"!
 показать весь комментарий
 
Твій шайгу та твій тато дійсно *******. Тільки йди про це кричати на лента сру
 показать весь комментарий
 
Какой главнокомандующий - такие и подразделения.., однотипные
Генштаб визначив найкращий однотипний підрозділ ЗСУ - переможець отримав мільйон премії - Цензор.НЕТ 6938
 показать весь комментарий
 
Така собі Нобелівська премія за видатні досягнення у невідомо чому.
 показать весь комментарий
 
 
Начало войны и бои в районе донецкого аэропорта показали что у нас так и у лапотных не было тяжелых пехотных штурмовых подразделений которые заменяли десантниками,морпехами и спецназом.Вопрос устранили ли у нас эту проблему?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх