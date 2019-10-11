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 Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - Гончарук

Компании, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы, не смогут приобретать землю сельскохозяйственного назначения в Украине до 1 января 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Фейсбуке.

"Мы долго работали над проектом земельной реформы. Представили законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Однако, получили немало замечаний и волнений. На последнем совещании у президента [Украины Владимира Зеленского] вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, выслушали все замечания и предложения. Услышали. Сегодня представлено доработанную модель – парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона", – написал он.

Главное изменение, которое предусмотрено этим проектом закона, заключается в том, что принадлежащие иностранцам компании не смогут приобретать украинскую землю после отмены моратория на ее продажу, сообщил Гончарук.

"Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 лет моратория - это показатель, что на селе состоялась бедность и люди оттуда сбежали, - Мушак

Источник: https://censor.net.ua/n3153569
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще никогда, ни при каких условиях земля Украины не должна продаваться иностранцам в любой форме! Да вообще отстаньте вы от земли , она и так по конституции является собственностью народа Украины!Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Это тупо мошенничество со стороны власти, т.е. вы продаете мою собственность!? Так может вы и мое жилье продадите?
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Тоесть украинскую землю будут продавать иностранцам. Простым языком, для зебилов. Здобулы... чего уж там. Разом зробили...
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До этого врмени будут скупать "украинцы" у которых на кармане по три паспорта- Украины, Израиля и Швейцарии. Или два, на худой конец, или на толстый...
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пока будут находіть путі отмиванія уже купівшіх ...
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Тоесть украинскую землю будут продавать иностранцам. Простым языком, для зебилов. Здобулы... чего уж там. Разом зробили...
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В 2024 возможно будут продавать. А возможно и нет, вот доживи до 2024го и тогда начинай кричать Зрада!
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Отложат до 31.12.2023... А в ночь с 31-го на 1-е примут и съе... утся
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Не, его сейчас примут, а потом ничего принимать уже не нужно будет... автоматом начнёт действовать. Это если зелёные доживут до 2024 года. Пока перспективы у них не ахти.
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Согласен. На Нибиру. Жидоеврорептилоиды, финансируемые Марсом они такие, опасные Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7131
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Ой скрепоносец, тебе вообще какое дело до украинской земли? Вас там Китай и без законов нормально поимеет.
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Да не переживай ты, шоколадка, тебе завтра ваш айтишник флажок поменяет и будешь вещать из какой-нибудь Бразилии, где в лесах много диких абизян. Чего ты куксишься, беспокоишься, что тебе не хватит два на полтора?Поверь, хватит, это и будет твой гонорар. А теперь ты должен мне ответить, что "При па-ра-шен-ко та-ко-го не бы-ло". Ну же, не стесняйся!
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А чому не сказати так: ніколи українська земля не продаватиметься іноземцям. Чому? Бо хуцпа? Так, блаЗЄнскій?
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Хреновый с тебя политик. Сказать, никогда не будет продаваться, и постоянно откладывать продажу малость разные вещи, или ты не понимаешь?
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Тобто: коли Порошенко в катастрофічно скрутний час підписав відомі угоди (мінські), але відкладав/імітував їх виконання -- він поганий політик. А коли блаЗЄнскій у вигідних умовах (відроджене Військо, міжнародна антикацаська коаліція) поліз виконувати в односторонньому порядку мінські домовленості, то він геній. Чудова у Вас логіка.
І навіщо обіцяти продаж землі іноземцям? Ізраїль, наприклад, навіть не обіцяє. І ніхто не має до нього претензій.
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Отвечаю с конца: Израилю оно и нафиг не надо, да и нечего там особо продавать, на площадь того Израиля погляди. Далее, Порошенко не был в катастрофических условиях (склады в Ичне и прочих местах ещё не взорвались, добровольцев, рвущихся на фронт хватало), он просто перетрусил. Что первые минские, что вторые-он подписывал боясь украинского народа, больше путлера.
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Хуцпа та каламутний пільпул. Комбінація. Особливо про Ізраїль.
Бувай, блаЗЄнскій.
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Быстро же ты слился, слабые порохоботики нонеча пошли
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это он для лохов типа тебя сказал
а в реальности будет так, примут в тихоря через пару месяцев поправку к закону и вперёд.. останешься ты рабом
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А ты то что куксишься аки квёлый телёнок?Тебе там как на Порошенко, фапать или шлкать удобнее? Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2608
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Если у тебя есть земля, то сможешь её продавать кому захочешь или не продавать вообще. Это право, а не обязанность. И почему такие, как ты, должны лишать таких, как я, этого права???
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Дело в том, что это если есть земля, но её невозможно простым гражданам Украины получить-свою долю. Пускай сначала отдадут землю гражданам Украины, а не продадут мимо них хзнакому. Тогда гражданин и решит, продавать свою землю гражданам Украины или самому пользовать.
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Дальнейший мораторий не решит эту проблему. Это не связанные друг с другом проблемы.
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Вообще никогда, ни при каких условиях земля Украины не должна продаваться иностранцам в любой форме! Да вообще отстаньте вы от земли , она и так по конституции является собственностью народа Украины!Відповідно до статті 13 Конституції України "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Это тупо мошенничество со стороны власти, т.е. вы продаете мою собственность!? Так может вы и мое жилье продадите?
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Тут проблема из-за избирательного права. Точнее в связи с передачей избирателем части своих прав тому кого он избирает решать за него что хорошо, а что плохо и писать законы в т.ч. А избранный начинает писать законы, в которых прописывает "себе" полномочия, например решать вопросы земли. Потому, фактически, в т.ч. и вы, добровольно, через избирательный процесс, отдали избранному вами человеку вместо вас решать вопросы, в т.ч. о земле - отдать ли, продать ли уменьшив в объёме в т.ч. и ваше (народа) имущество.
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брати шефіри вже виїхали подивитись на твоє житло Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9160
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Такое впечатление, что эту землю иностранцы за границу вывезут или скупят её и провозгласят на ней какую-то народную республику. Это всё сказки для дурачков, к-ми уже 20 лет кормят нашу биомассу те, кому выгоден этот мораторий и аренда земли за копейки.
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Да все возможно, в вторую мировую землю, чернозем, успешно вывозили нацисты! Вариантов масса распоряжения своей собственностью, тем более богатых людей, или вы думаете что ее купят простые смертные с зарплатой на месяц? Маленький пример, я купил земли с размером в область Львовскую, и как хозяин запрещаю кому либо заходить на ее территорию, вас устроит такой вариант? Как вам сказка для дурачков? Я как собственник огражу ее колючкой и сделаю к примеру ядерный могильгик, выгодоное дельце, прибыльное, буду получать доходы , а жить где нибудь на мальдивах, вас и такой вариант устроит? Запомни!!! Никто лучше тебя не будет относиться, заботиться о твоем жилье! Улавливаешь мысль?
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Или у тебя по другому, сосед заботиться о твоем жилье , семье лучше чем ты? Если так, то я тогда понимаю твою риторику!
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До этого врмени будут скупать "украинцы" у которых на кармане по три паспорта- Украины, Израиля и Швейцарии. Или два, на худой конец, или на толстый...
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Та ну нах! Вокруг меня ваты (читай зелеботов) , как грязи
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А шо там атошнікам, або просто громадянам України вже роздали землю, чи ...На ваше звернення повідомляємо, що бажану вами земельну ділянку вже виділено іншому громадянину. Тобто землі для громадян України не було і не буде.
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А мышебратья это иностранцы или брацкий нарот??
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Комуналку сначала заплати чучело жлобское. Или ты нуждающийся пенсионер??
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У цьому році зевлади не буде, а зебіли будуть говорити, що за Зе не голосували.
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Новая фишечка! Зе ж обещал фишечки.
Впервые в истории Украины могут стать виновати "наступники".
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ну значит местные бармалеии купит за дёшого и потом будет продовать дороже иностранцам - вот и вся формула, то же было во всех странах где медлили свободной продажей, где вместо того чтоб поставить жёсткие рамки по использование земли, просто продоёт местным баригам и чтоб им не навредить, нет тех же рамок или условии по использованию. Ваши глупцы наступает на одни и те же грабли.
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Пр*дурок какой-то! сначала берете землю, а потом меняете гражданство!
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І що дерибан землі змінить? Спершу гроші треба на купівлю землі, потім ще раз гроші треба на створення матеріально технічної бази для обробітку землі "Где деньги Зин?"
Жодних розрахунків, жодного зрозумілого плану що, де і звідки візьметься, конкретно які, і конкретно які мають з"явитися результати від "реХворми".
Чується виключно одне Угрюм Бурчеєвське "Гони" ! (М.Е Салтіков Щедрин "История одного города")
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продавати землю підчас війни це коли палає будинок ,а ви його продаєте! мені цікаво за які кошти цілодобово крутять рекламу про продаж землі? ***** дорогу полагодіть атошникам житло купіть ! після ваучерів вже всі богаті не знаємо куди гроші подіти!
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Землю продавать НЕЛЬЗЯ ,грех это большой !
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..і знову пісня "Зрада" залунала
у темі пофік всім про що.. Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7386
потужний хор порохофілів
і ольгінські вже тут як тут..
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Не відкласти, а заборонити.
Втрата громадянства України, або набуття громадянства іншої держави = автоматичну втрату землі в Україні.

Все інше - зрада.
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Опять врут. Ну как не смогут, когда смогут. В проекте же сказано, что смогут покупать землю иностранцы, которые уже сейчас работают на украинских землях. И им не надо ждать 2024 года. По всякому изворачивются, чтобы обмануть народ. Им очень хочется продать украинские земли за большие деньги иностранцам. Аргентина продала треть своих земель америкацам и англичанам. И в стране сразу настуил голод. Десятки тысяч людей остались без работы. Почему бы не сдавать землю в аренду как это делуется в Европе и в Канаде. Ответ ясен. Будет мало денег.
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Коломойский с тремя паспортами - украинец ?
А Кучма с сыночком, развязавшим войну - украинец?
Не надо нам мозги му-му.
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продайте землю и Украина как страна перестанет существовать___а нахрена вам земля? ))) имея самые лучшие в мире черноземы вы нищие и голодные Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8835
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"Пускай сначала местные латифундисты консолидируют мелкие участки, а обанкротить их - дело техники". Бешеная соросятина понимает только язык инквизиции.
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ГНІДИ ...ЗЕМЛЮ ПРОДАВАТИ НЕ МОЖНА ...ЗЕМЛЯ ЦЕ ВЛАСНІСТЬ ВСЬОГО НАРОДУ А НЕ ЗГРАЙКИ ШАХРАЇВ ...ТІЛЬКИ ОРЕНДА ЦЕ ЄДИНИЙ МОЖЛИВИЙ ВАРІАНТ ДЛЯ СІЛЬГОСП ЗЕМЛІ
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Значить будуть грабувать свої, так як в 90-ті ділили заводи та фабрики. Готуйтесь до ще однієї прихватизації. Ви який гранично мінімальний розмір ціни встановили для 1 га ріллі? Озвучте будь - ласка.....
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До 24 року вас виметуть з України , навіть запаху не залишиться !!!Шакали прокляті !!! Продаж землі іноземцям відкладуть до 2024 року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 850
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Пока что выметать украинцев из Украины у жидоглобализаторов получается лучше, чем наоборот.
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Якщо ця потвора продасть землю, ви, українці будете у статусі гіршому за кріпосних за Царя, ви будете просто біоматеріалом, гумусом для господарських земельних наділів. Село помре остаточно, а за ним і міста помруть, адже іжі не буде, буде лише рапс і соняхи. Останній шанс прокинутися і вичистити Україну від мерзоти. Або смерть від голоду.
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Это не украинское правительство, это правительство жидоглобализаторов. Украинцы в раскладе есть жертвы атеистического советского и пост-советского образования, из которого было изъято концептуальное миропонимание.
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В частности, одним из «удачных» для Украины примеров считают историю с рынком Мадагаскара.
В течение 6 лет после начала земельной реформы на этом островном государстве на юге Африки исчезли 80% лесов. Как цитирует отчет международной миссии «Land grabbing in Madagascar: echoes and testimonies from the field - 2013» эксперт Николай Понич, открытие рынка земли превратилось в масштабный захват земли иностранными корпорациями и фондами, что, по сути, привело к экономическому колониальному захвату страны.
Мадагаскар является одной из самых богатых по минеральными ресурсами страной региона. Тем не менее, хронология «дерибана» земли, произошедшая за считанные годы, поражает:
1. 2005. Начало - земельная реформа и введение рынка земли с анонсированной выдачей сертификатов на право собственности на землю местным жителям в условиях отсутствия эффективных сильных правовых институтов. Это не позволило цивилизованно и прозрачно передать право собственности на землю всему населению и защитить его, как было обещано.
2. 2008. Следующим критическим шагом было обсуждение правительством Мадагаскара (режим экс-президента страны Марка Раваломанана) предложения южнокорейской корпорации Daewoo получить в аренду на 99 лет 1,3 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли для изготовления пальмового масла и биотоплива для экспорта в Южную Корею.
3. 2008 - 2009. Когда в 2008 году это стало известно обществу, началась революция и вооруженные противостояния, которые привели к падению режима и прихода к власти нового Переходного правительства.
4. 2009 - 2013. Глубокий экономический кризис, продовольственный кризис, который продолжается и по сей день. Несмотря на победу революции и прихода к власти Переходного правительства, новая власть фактически продолжила стиль управления своего предшественника. В конечном итоге земля Мадагаскара и все его огромные ресурсы все равно попали в руки иностранных инвесторов, а граждане страны остались дешевой рабочей силой, что существует за чертой бедности, и не в состоянии покупать те продукты, которые выращивают на «своей» земле.
В докладе Crowford Institute, Institute for Clobal Research of Optimal Ways for Development отмечается, что Мадагаскар был одной из самых богатых минеральными и природными ресурсами страной с постоянным приемлемым развитием и отсутствием проблем голода.
Земельная реформа, открытие рынка земли без необходимых предохранителей относительно приобретения земли иностранцами и небрежного землепользования и приход иностранных инвесторов, вызвали завладение ими практически всей землей острова, а также привели к истощению земли, минеральных ископаемых, экологические катастрофы, уничтожению лесов, высыханию многих рек и обострению проблем с водой, а также росту безработицы и значительному количеству беженцев. И, как следствие, возникновению продовольственного кризиса и голода.
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можна продавати і іноземцям, але не більше 10 тис га в одні руки.
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Займитесь офшорами,таможней,незаконно вывезенных капиталов, по черным схемам ,воровством чмновников,вот где колондайк
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