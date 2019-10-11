 Продажу земли иностранцам отложат до 2024 года, - Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в Фейсбуке.
"Мы долго работали над проектом земельной реформы. Представили законопроект об обороте сельскохозяйственных земель. Однако, получили немало замечаний и волнений. На последнем совещании у президента [Украины Владимира Зеленского] вместе с ключевыми аграрными ассоциациями и фермерами, выслушали все замечания и предложения. Услышали. Сегодня представлено доработанную модель – парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона", – написал он.
Главное изменение, которое предусмотрено этим проектом закона, заключается в том, что принадлежащие иностранцам компании не смогут приобретать украинскую землю после отмены моратория на ее продажу, сообщил Гончарук.
"Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", – добавил он.
І навіщо обіцяти продаж землі іноземцям? Ізраїль, наприклад, навіть не обіцяє. І ніхто не має до нього претензій.
Бувай, блаЗЄнскій.
а в реальности будет так, примут в тихоря через пару месяцев поправку к закону и вперёд.. останешься ты рабом
Впервые в истории Украины могут стать виновати "наступники".
Жодних розрахунків, жодного зрозумілого плану що, де і звідки візьметься, конкретно які, і конкретно які мають з"явитися результати від "реХворми".
Чується виключно одне Угрюм Бурчеєвське "Гони" ! (М.Е Салтіков Щедрин "История одного города")
у темі пофік всім про що..
потужний хор порохофілів
і ольгінські вже тут як тут..
Втрата громадянства України, або набуття громадянства іншої держави = автоматичну втрату землі в Україні.
Все інше - зрада.
А Кучма с сыночком, развязавшим войну - украинец?
Не надо нам мозги му-му.
В течение 6 лет после начала земельной реформы на этом островном государстве на юге Африки исчезли 80% лесов. Как цитирует отчет международной миссии «Land grabbing in Madagascar: echoes and testimonies from the field - 2013» эксперт Николай Понич, открытие рынка земли превратилось в масштабный захват земли иностранными корпорациями и фондами, что, по сути, привело к экономическому колониальному захвату страны.
Мадагаскар является одной из самых богатых по минеральными ресурсами страной региона. Тем не менее, хронология «дерибана» земли, произошедшая за считанные годы, поражает:
1. 2005. Начало - земельная реформа и введение рынка земли с анонсированной выдачей сертификатов на право собственности на землю местным жителям в условиях отсутствия эффективных сильных правовых институтов. Это не позволило цивилизованно и прозрачно передать право собственности на землю всему населению и защитить его, как было обещано.
2. 2008. Следующим критическим шагом было обсуждение правительством Мадагаскара (режим экс-президента страны Марка Раваломанана) предложения южнокорейской корпорации Daewoo получить в аренду на 99 лет 1,3 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли для изготовления пальмового масла и биотоплива для экспорта в Южную Корею.
3. 2008 - 2009. Когда в 2008 году это стало известно обществу, началась революция и вооруженные противостояния, которые привели к падению режима и прихода к власти нового Переходного правительства.
4. 2009 - 2013. Глубокий экономический кризис, продовольственный кризис, который продолжается и по сей день. Несмотря на победу революции и прихода к власти Переходного правительства, новая власть фактически продолжила стиль управления своего предшественника. В конечном итоге земля Мадагаскара и все его огромные ресурсы все равно попали в руки иностранных инвесторов, а граждане страны остались дешевой рабочей силой, что существует за чертой бедности, и не в состоянии покупать те продукты, которые выращивают на «своей» земле.
В докладе Crowford Institute, Institute for Clobal Research of Optimal Ways for Development отмечается, что Мадагаскар был одной из самых богатых минеральными и природными ресурсами страной с постоянным приемлемым развитием и отсутствием проблем голода.
Земельная реформа, открытие рынка земли без необходимых предохранителей относительно приобретения земли иностранцами и небрежного землепользования и приход иностранных инвесторов, вызвали завладение ими практически всей землей острова, а также привели к истощению земли, минеральных ископаемых, экологические катастрофы, уничтожению лесов, высыханию многих рек и обострению проблем с водой, а также росту безработицы и значительному количеству беженцев. И, как следствие, возникновению продовольственного кризиса и голода.