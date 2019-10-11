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Все про:Польша (4942) украинцы (3023) заробитчане (370) Дуда (292)

 "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда

Польский лидер сравнил массовый переезд украинцев в Польшу с миграционным кризисом, охватившим Евросоюз.

Об этом Анджей Дуда заявил на встрече президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Дуда заявил, что Варшава ценит вклад стран Южной Европы в борьбе с миграционной кризисом, однако Польша также принимает мигрантов и, в частности, приняла более миллиона граждан Украины.

"По оценкам, в нашей стране находится уже более миллиона граждан Украины - государства, в котором продолжается вооруженный конфликт. Люди прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, а мы не закрываем перед ними своих границ. Только в прошлом году мы выдали более 300 000 разрешений на трудоустройства мигрантов из-за пределов Европейского Союза. Это больше во всей евросообществе ", - сказал Дуда.

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Вызовы, связанные с миграцией, обсуждались во время первой части встречи президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах. В греческой столице проходит саммит лидеров так называемой Группы Аррайолуш. Это неофициальная организация государств, президенты которых не участвуют в саммитах ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3153564
 
 
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А може й два міліона, українців тут і справді - як мух
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Моя доця була у Гданську, Варшаві, Кракові... Говорить що знати польську непотрібно, бо майже всюди розуміють українську😏
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Від зелених клоунів повтікали у вірному напрямку.
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Люди поїхали в Польшу, Чехію, Германію від порошенківського піЖжити по-новому. Бо батьки вкрасти не навчили - навчили чесно працювати і бути порядним. Тому люди просто їдуть туди, де можна працювати, достойно заробляти і при цьому залишатись чесним і порядним.
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книжки навчили - батьки їх нічему не навчили.
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якщо б батьки вчили - змели би потвору з України.
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Уже змели одну. Так вилізла інша, шоколадна... Змели і цю... Побачимо, що буде далі.
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Уже пол года прошло, почему не возвращаетесь?
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Лучше зарабатывать в Польше чем срашке или за копейки в Украине у этих вонючих олигархов-хозяевов.
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Ну НАХ звиздеть! Найди грузчика меньше 400 грн в день! Нормальный плиточник минимум 800, квалифицированного столяра просто не найдешь ни за какую цену! В Польше минус питание и проживание останется 400$ (10 тыс грн) Те кто хочет заработать, найдут способ, а зубожилое быдло которое ноет всю жизнь, оно и будет ныть. Лучше сидеть у мамы на пенсии.
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Чей холоп спрашиваю будешь? Дупу подмывать нужно только кошерному эуропэйцу...Таки да!
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Але Дуда забув сказати, що на відміну від арабських біженців, ми - трудові мігранти і не вимагаємо ніяких соцвиплат, а працюємо і вносимо податки, піднімаючи польську економіку!
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нічого він не забув..... звичайна маніпуляція...... якщо б цей мільйон одночасно покинув Польщу, їх економіці була б "торба".... То мав би подякувати українцям, а не подавати це, як послугу
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З 2020 року Німеччина відкриває ринок праці, в нас зараз про це багато мови, мало хто хоче залишатися в Польщі, тому скоро ми побачимо, що буде із польською економікою...
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самі будуть пахати за 15 злотих в годину "В нашей стране находится более миллиона граждан Украины", - президент Польши Дуда - Цензор.НЕТ 1809
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Prijedut s turciji ili vietnama neprezyvajte za eto.U nas vizu Vietnam trikotaz i turcija na strojkax vziali pustyje mesta.Tut net problem
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Та вы вообще молодцы. Всегда уважал украинцев, которые не сидят как ленивые ваньки у покосившегося забора по шею в какахах, а едут работают-зарабатывают. Эти трудолюбивые люди это последняя надежда на светлое будущее Украины.
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Спеціально доя Тараса, "підйомника економіки".
Кожен, поляк чи іноземець, хто має родину і дітей, хто працює в Польщі, і чия родина живе з ним, отримує на дітину 500 злотих щомісяця, має безкоштовне (за рахунок роботодавця) медичне обслуговування та оплачувані на 80% лікарняні тощо. Хто працює постійно, а не сезонно, той має оплачувану відпустку. Всіх також стосується мінімальна зарплата. Це тільки маленька частина соцвиплат. Вони стосуються КОЖНОГО ПОСТІЙНО, НЕ СЕЗОННО, ПРАЦЮЮЧОГО.
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А ты из какой области Украины, от войны в Польшу сбежал?
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И шо? - Германя удивлена, что никто не требует от Польши федерализации, особых территорий и прав?
Не по-ря-док! Московия как-то ещё не въехала, мабуть, в ситуацию.
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Кому и майдан-для дурака счастье.
А кому и дешёвая раб сила приехала...
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