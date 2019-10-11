EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Общество
  3094  124
Все про:акция (1956) Ярош (285) добровольцы (633) капитуляция (2)

 Акция "Нет капитуляции" - это не просто протест, это часть нашей войны за независимость, выходим по всей Украине, - Ярош

Акция "Нет капитуляции" - это часть нашей войны за независимость, поэтому выходим на нее по всей Украине.

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в своем обращении, которое находится в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Братья и сестры! Сдача каждого метра украинской земли, политой кровью наших собратьев - это именно та "красная линия", которую переходить ни в коем случае нельзя. Всеукраинская акция, приуроченная ко Дню защитника Украины - это не просто протест несогласных с политикой властей, это - государствообразующий чин, это помощь той же власти в ведении тяжелых международных переговоров, посвященных нашей войне за независимость ... И не важно, что большинство украинских граждан дезориентированы и деморализованы. Судьбу Украины решают не массы разочарованных, а легионы идейно-мотивированных и вышколенных Украинских воинов, для которых лозунг "Украина превыше всего" и "Победа или смерть!" Играют первостепенную роль в жизни", - говорится в обращении.

Ярош отметил, что акция "Нет капитуляции" это часть нашей войны за независимость.

"Поэтому, друзья, мобилизуемся и выходим на нее по всей Украине. Мы достойны победы. Слава Украине!" - подытожил Ярош.

Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция "Остановим капитуляцию" прошла в центре Киева. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3153556
 
   
 Топ комментарии
 
Не обращай внимания, оно зебил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дима правильно все говоришь ,Но сам то не сиди , подымай зад и действуй ,а народ поддержит . Пошли наХ ИВК , восстанови имидж и вперед с нацсилами .
 показать весь комментарий
 
 
Вп'єть один гавкіт стоїть.
Не дамо довести Україну до Громадянської війни.
 показать весь комментарий
 
Диван не прожги, пока не будешь давать довести Украину до гражданской.
 показать весь комментарий
 
 
Почему Ярош не протестовал против капитуляционного соглашения Порошенко на амнистию террористов?
 показать весь комментарий
 
 
А я все ждал когда этот любитель шоколадной дупы из схрона вылезет.
 показать весь комментарий
 
 
Пять лет войны отсиживался в Верховной Раде, сейчас поперли из рады, на фронт ни-ни, страшно, будем свою страну разваливать на радость *****. Просто молодец, золото а не патриот.
 показать весь комментарий
 
 
Зелупоголовые неуважаемые мокши, вы бы там сверили свои методички.
А то одно чучело выше визжит, что в Ярош ВР пропустил почти все заседания, ты ноешь, что просидел в ВР. Синхронизируйтесь, мокши. Или старшой вам спецом разные методички выдаёт, чтоб с вас поржать?
 показать весь комментарий
 
 
Его там и не было ни разу, в раде -он вас, кацапов на фронте мочил) кацапня так прикольно зашкваривается...
 показать весь комментарий
 
 
Ахметов тоже в раду не ходил, неприкосновенности достаточно, а фактов что Яроша на фронте никто не видел. и работу прогулял получая зарплату и на фронте не был. Просто кайфовал наблюдая за вами, лохами.
 показать весь комментарий
 
А ничего что ты поддерживал отношения с СБУ, которое было под россиянами . Блин как люди верят ему.
 показать весь комментарий
 
Дима Ярош вам вопрос! Реально- сможет ли Украина вернуть мир военным способом? Сможет ли противостоять ордам мордора *****? Вы предлагаете вести дальше окопную войну , которая разрушает Украину изнутри экономически, политически, морально, на которой наживаются такие же как свинарчуки? Каков ваш план? Или вы просто решили хайпануть?
 показать весь комментарий
 
 
Даже зарегистрировался что б написать.Как задодбали уже все эти протесты все эти троли и вся эта шобла.Дайте человеку (президенту работать) ну сколько можно,доверили ему пукскай теперь рулит Вы по каждому поводу только и делаете что засираете все и вся.Я не голосовал за него но считай что все он делает правильно,так же было и при Порохе куча недовольных пез......юков которые постоянно всем не довольны.Считаю правильным идея разведение войск все же это лучше чем резня,я не думаю что в команде призедента сидят идиоты которые не прорабатывают все мыслимые и немыслимые варианты,а народ нет чтоб поддержать так везде ставят палки в колеса.Что Вам не нравиться такие все умные иди балотируйся на выборах и Керуй а то одни умники сидят.Да последние 2 Президента лучшие что были в Украине с овощем даже нет некого сравнения.Долар падает х....во,растет тоже хреново,был бы силовой сценарий плохо лидер тиран,пытаеться по мирному зрада,просит по мощи у сша Моника не просит значит проросийский.Выступает перед народом клоун не выступает значит еще кто то,Вы бть определитесь уже.Я б на месте Зеленского посла бы Вас всех на....й и ушел бабок ему и от квартала хватало.И живите дальше в своем дерьме.
 показать весь комментарий
 
 
Зелі пох... на українську землю политу кровю... Головне, що "Свати" бидло дивиться, ще й на росії це гавно можна показати і бабосів накосити
 показать весь комментарий
 
Кто пояснит - Ярош "чьих будет"? Он как-то неожиданно появился ниоткуда со своим ПС, стал жупелом Раша ТВ, потом пропал фактически после аннексий. Теперь вот опять с еще более мутным Билецким во главе типа протестов. По логике должны провокаторы Корчинский и Гришин подтянуться.
Я сначала думал, что Ярош Бенино порождение...
 показать весь комментарий
 
 
Як завжди Дмитра Анатолійовича облаяли московські шавки. Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош - Цензор.НЕТ 48
А нам своє робити.
 показать весь комментарий
 
 
Ярош как тест на кацапа. Кто начал гавкать - тот и кацап.
 показать весь комментарий
 
Достали Яроша из шкафа и ну рядить его в патриота

Вообще Яроша только по таким случаям достают
Так Ярош молчит в тряпочку
😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
***** надеется, что будет заворуха и сторонники сдачи территории будут воевать с патриотами, но оно просчиталось, так как они уже капитулировали как на внешнем, так и на внутреннем фронте, всё будет Украина.
 показать весь комментарий
 
Слышал что на этих акциях будут раздавать повестки в военкоматы. Как говорится, не словом а делом.
 показать весь комментарий
 
Пока идет война он будет спасать Украину, это почётно и выгодно. Если война закончится, он никому не нужен.
 показать весь комментарий
 
ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ПРОСТО, БЕЗ БАЗИКАНИЯ ЯЗЫКОМ ПРО ,,ЗРАДУ".
И В 2014 БЕНЯ КОЛОМОЙСКИЙ ЕЁ РЕШИЛ. НО ВЫ БЕНЮ ОБОСРАЛИ. ЧТО Ж....
ТЕПЕРЬ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПИ..РА ПАРАШЕНКИ ОРГАНИЗУЙТЕ НОВЫЕ ДОБРОБАТЫ, И ВПЕРЁД, НЕ БАЗИКАТЬ, А ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ.
НАПОМИНАЮ, В 2014 ГОДУ БЕНЯ СМОГ, И НА ЕГО ДЕНЬГИ, БЛАГОДАРЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ УКРАИНЫ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ О ,,ЗРАДЕ", И О ВЫШИВАТНОМ ,,ПАТРИОТИЗМЕ".
СМОЖЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ ОБОКРАВШИЙ, И ОБОСРАВШИЙ КОЛОМОЙСКОГО ПИ...Р ПАРАШЕНКО ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО СМОГ СДЕЛАТЬ КОЛОМОЙСКИЙ В 2014 ГОДУ????????? ИЛИ ЖАБА ЗАДУШИТ ПИ...РА??????
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх