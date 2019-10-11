 Акция "Нет капитуляции" - это не просто протест, это часть нашей войны за независимость, выходим по всей Украине, - Ярош

Об этом заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош в своем обращении, которое находится в распоряжении Цензор.НЕТ.
"Братья и сестры! Сдача каждого метра украинской земли, политой кровью наших собратьев - это именно та "красная линия", которую переходить ни в коем случае нельзя. Всеукраинская акция, приуроченная ко Дню защитника Украины - это не просто протест несогласных с политикой властей, это - государствообразующий чин, это помощь той же власти в ведении тяжелых международных переговоров, посвященных нашей войне за независимость ... И не важно, что большинство украинских граждан дезориентированы и деморализованы. Судьбу Украины решают не массы разочарованных, а легионы идейно-мотивированных и вышколенных Украинских воинов, для которых лозунг "Украина превыше всего" и "Победа или смерть!" Играют первостепенную роль в жизни", - говорится в обращении.
Ярош отметил, что акция "Нет капитуляции" это часть нашей войны за независимость.
"Поэтому, друзья, мобилизуемся и выходим на нее по всей Украине. Мы достойны победы. Слава Украине!" - подытожил Ярош.
Напомним, во многих городах Украины, а также в Праге 6 октября прошли акции "Нет капитуляции".
Не дамо довести Україну до Громадянської війни.
А то одно чучело выше визжит, что в Ярош ВР пропустил почти все заседания, ты ноешь, что просидел в ВР. Синхронизируйтесь, мокши. Или старшой вам спецом разные методички выдаёт, чтоб с вас поржать?
Я сначала думал, что Ярош Бенино порождение...
А нам своє робити.
Вообще Яроша только по таким случаям достают
Так Ярош молчит в тряпочку
😁😁😁
И В 2014 БЕНЯ КОЛОМОЙСКИЙ ЕЁ РЕШИЛ. НО ВЫ БЕНЮ ОБОСРАЛИ. ЧТО Ж....
ТЕПЕРЬ НА СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ПИ..РА ПАРАШЕНКИ ОРГАНИЗУЙТЕ НОВЫЕ ДОБРОБАТЫ, И ВПЕРЁД, НЕ БАЗИКАТЬ, А ОСВОБОЖДАТЬ УКРАИНСКИЕ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ.
НАПОМИНАЮ, В 2014 ГОДУ БЕНЯ СМОГ, И НА ЕГО ДЕНЬГИ, БЛАГОДАРЯ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ ГОРОДА И ПОСЁЛКИ УКРАИНЫ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ О ,,ЗРАДЕ", И О ВЫШИВАТНОМ ,,ПАТРИОТИЗМЕ".
СМОЖЕТ ЛИ ТЕПЕРЬ ОБОКРАВШИЙ, И ОБОСРАВШИЙ КОЛОМОЙСКОГО ПИ...Р ПАРАШЕНКО ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО СМОГ СДЕЛАТЬ КОЛОМОЙСКИЙ В 2014 ГОДУ????????? ИЛИ ЖАБА ЗАДУШИТ ПИ...РА??????