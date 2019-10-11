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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:миротворцы (839) Песков (968) Россия (74031) Донбасс (19623)

 Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков

В Кремле не получали официальной информации об идее Зеленского разместить на границе Украины с Россией миротворцев.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он журналистам.

10 октября Зеленский в ходе многочасового пресс-марафона в Киеве рассказал о своем видении обеспечения правопорядка на Донбассе.

Президент Украины заявил, что после вывода из ОРДЛО вооруженных формирований функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ контролировать украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "То, что все называют "формулой Штайнмайера", я называю торпедой", - Безсмертный. ВИДЕО

Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители. – Ред.) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Президент Украины заявил, что вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс будет рассматриваться на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Также на Цензор.НЕТ: Военные все прекрасно понимают. Они готовятся, они отводят, - Зеленский об отношении защитников Украины к разведению войск на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3153555
 
 
 Топ комментарии
 
Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Ху@ло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 3110
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Вот не дают кацарылые монике нормально сзвиздеть-как началось с того что заложили зебобу, что оно пуйлу названивает, так и продолжается...
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Кто этому полоумному клоуну вбил мысль,что "нормандский формат"-панацея от всех бед? Из зели даже "туалетный ершик"дурака делает. А путлер и не собирается никуда ехать,пока паяц так не прогнется,что завяжется в морской узел.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Ху@ло: "Зеленский хороший мальчик, но националисты мешают ему сливать Украину"Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 3110
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Зато ***** удается развести запад и Трампа
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"Националистьі" пьітаются мешать , для создания почвьі под такие заявления из Кремля. "Батя , я стараюсь!" - назьівается данное бл.дство.
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Москва получала предложение от Волкера уже давно и сделала вид что ничего не получала, т.е. - морозилась...
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да что вы врете, может Зе и не уведомлял, но до него Украина уже говорила и просила эту помощь.Даже немцы эту тему обсуждали
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Капитуляция, зрада, рояль, трусковец,аааааааааааа
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Ну пусть миротворцами будут на границе половина НАТО и половина кацапов. Одного появления Запада там уже будет достаточно.
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Вот не дают кацарылые монике нормально сзвиздеть-как началось с того что заложили зебобу, что оно пуйлу названивает, так и продолжается...
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Не обращайте внимания. Разве по писанине не видно, что это больное на голову писало?
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Согласен. Эти откровенные идиоты спят и видят, как еще больше утопить страну в крови, чем то за пять лет войны уже есть.
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Мало того истерят по всякой мелочи...
Да ,зе молод неопытен,делает ошибки,но он старается изменить страну и поднять рейтинг
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Блин, а вот это класс. Переведешь на нормальный?
Ржунимагу😀😀😀
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Я бы зауважала зе, если бы он вместо того, чтоб идти на поводу у этих чмошников,отдал приказ ловить россиянских политиков,живыми или как выйдет.Пускай троллинг, но реакция мацквабада бы того стоила
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Получила причем давно! Все миротворцы наши братья - россияне! Кто-то против? В расход прЭдателя!
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БРЕХНЯ!
Я смотрю рашка даже не напрягает уже извилины и как жирик несет всякую пургу расчитаную на долб-ов!
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Так масква же не является стороной конфликта. С какого перепуга тогда ей должны делать такие предложения? Зеленая моника должна остатком мозга пошевелить Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков - Цензор.НЕТ 8375
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Тобто миротворці повинні бути на 100% сформовані з росіян?
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Песков-мразь..
Сам курва-ура патриот.
А жена и дочь-граждане США.
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Пєсков така мамп мразь, як і зебілоросіяни.
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Кто этому полоумному клоуну вбил мысль,что "нормандский формат"-панацея от всех бед? Из зели даже "туалетный ершик"дурака делает. А путлер и не собирается никуда ехать,пока паяц так не прогнется,что завяжется в морской узел.
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А главным миротворцем можно назначить Путина и российскую армию. Ну как в Грузии или Молдове.
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Пора всем давно понять, что никакие "миротворцы" никуда не придут. Разве что Кабаев в одностороннем порядке загонит орков-ихтамнетов, выкрашенных в голубой и белый цвет да нарвется на очередную глубокую озабоченность и санкции.
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Помнится петручио сказочник вещал,что голубые Скаски ООН прибудут в зону конфликта...
Они что через марс летят или как
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Хватит дурку пускать. Вначале полное затишье минимум не неделю, а все остальные разговолры - потом.
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ну с чЮркиным в оон и заявлением януковоща о приглашении федерастов ведь прокатило, а почему это не должно прокатить?
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Песков опять зондирует почву перед переговорами. И козе понятно , что Украина озвучит свои конкретньіе предложения на саммите в Париже , в присутствии Меркель и Макрона. Очкует дедушка Пу , имхо
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Ну вы поняли. Тоесть Украина уже не сможет полностью контролировать границу. Уже украинских пограничников хотят заменить просто миротворцами. А миротворцы сами догадайтесь откуда будут. А кацапские миротворцы особо плевали на правила и договора. Они стунут там где захотят а не где им покажут. Вспомните сербию-албанию. За один день Рашка уже 2 раза переиграла все договоренности.
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Поясни це зебілам, які такі дії вважають лише помилками🐸
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