 Москва не получала от Киева предложения о миротворцах, - Песков

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он журналистам.

10 октября Зеленский в ходе многочасового пресс-марафона в Киеве рассказал о своем видении обеспечения правопорядка на Донбассе.

Президент Украины заявил, что после вывода из ОРДЛО вооруженных формирований функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ контролировать украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

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Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители. – Ред.) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Президент Украины заявил, что вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс будет рассматриваться на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

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