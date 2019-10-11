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 Политика Украины
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Все про:суд (22613) судья (2178) ВККСУ (403) Вениславский (10)

 Не зафиксировано ни одного случая, где бы кандидаты в судьи не решали тесты, но получили положительный балл, - ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей возразила, что Верховный суд имеет в своем составе отдельных судей, которые не решали тестов во время конкурсного отбора, но в итоге у них появились высокие баллы.

Об этом ранее в интервью "Цензор.НЕТ" заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский.

ВККС сообщила Цензор.НЕТ, что "не зафиксировано ни одного случая получения не только "высшего", но и любого другого положительного балла участником, который не решал тестов".

"9 октября 2019 в интервью изданию Цензор.НЕТ представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский в ответ на вопрос о конкурсе в Верховный Суд озвучил якобы достоверную информацию о том, что" отдельные судьи не решали те тесты, которые им нужно было пройти, но в итоге за свои работы получили высший балл. И это позволило им стать судьями". Высшая квалификационная комиссия судей Украины дважды провела конкурсы в Верховный Суд, конкурсы в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, отбор кандидатов на должность судей местного суда и конкурсы на должности судей местных общих судов, хозяйственных и административных судов (общее количество около 7000 кандидатов). Проведение экзамена, в том числе анонимного письменного тестирования, в рамках указанных процедур осуществлялось Комиссией с применением комплексной системы защиты информации под бдительным оком общественности, международных доноров и журналистов, а также транслировалось в режиме реального времени в сети Интернет. За это время не было зафиксировано ни одного случая получения не только "высшего", но и любого другого положительного балла участником, который не решал тестов", - заявила комиссия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Высшая квалификационная комиссия отменила конкурс на 220 должностей судей в местных судах

Источник: https://censor.net.ua/n3153546
 
 
 Топ комментарии
 
Мои вы лапочки)))
А кто продаёт судьям ответы на тесты, не вы?
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А судьи с милионными наследствами от бабушек вам встречались?!
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Судьям верить - себя не уважать.
И взяток они не берут.
И решения выносят честно.
Нимба только не хватает
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Мои вы лапочки)))
А кто продаёт судьям ответы на тесты, не вы?
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А судьи с милионными наследствами от бабушек вам встречались?!
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Ха бабушки......
Там некоторые на клубнике лямы в польше за сезон получают!
Хотя если это порно-клубника и она работала "ударными" темпами тогда может быть.....
Но тогда бы она ходить не смогла!
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подумаешь..не все сдавали тесты. Не великой нарушение. Может это особо ценные и нужные судьи. Вон в хозяйственном суде Киева есть такой судья Паско (работает по теме банкротства). Он завалил тесты и не набрал балов , но ВРП отказался его увольнять)) Так это очень нужный судья))
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так они уже рехформировались. И начали с "законного" роспуска ВР. Не по закону а по понятиям.
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А в административном Киева председатель вообще решил не сдавать эти дурацкие тесты и квалификации, а просто поменять членов ВККС.. У него там целый набор судей готовых зачудить и отчудить что угодно))
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Все судьи- святее Папы Римского.Сегодяшнее решение ОАСК по главе Конституционногоьсуда -тому пример.
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как сказал в сердцах "пластмассовым полицейским", которые мешали им праздновать 23 февраля и прицепились что машина видишь ли не так стоит (типа автозак не может проехать..на хрен он сдался) один близкий одной судьи Соломенской "нищеброды за 10 тысяч"))) и он безусловно прав))
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нехай кожен доводять свою правоту. Та хоча би в суді. Та хоча би в наскрізь корумпованому ********* українському суді. І нехай виходять на міжнародний суд - там стане видно, хто, і де як насрав.
Шкода, що рішення українського корумпованого конституційного суду (про достроковий розпуск ВР) не можна було оскаржити в міжнародному...
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