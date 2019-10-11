 Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.
Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандской формате.
Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.
Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины.Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.
Ну то ми маємо мовчати, ти треба зібрати послів і пояснити їм, що розведення зірване обстрілами рашистів і вони винні и требя продовжити санкції, а ще й нові ввести?
а кажуть що це зробили разом...
ᅠᅠᅠХотя всё его содержание
ᅠᅠ«Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!».
ᅠИ уместилось бы оно в 14 секунд.
(C)
@Anakoyher
🤔
Весь мир - сепары!
Кроме порохоботов.
Где этот Зеля? Отоспался уже?
шерифазе-богдана не волнуют"(с)
"... Незважаючи на нерозповсюдження електронного декларування на керівництво Адміністрації, починаючи з 2015 звітного року всі керівники, крім одного заступника, заповнюють декларації, однак юристи пояснюють, що НАЗК не має права перевіряти такі декларації, а відповідальність за недостовірні дані в таких деклараціях застосовуватися не може...."
А нынешние вообще никто не заполняет от слова СОВСЕМ.
Что я написал: "чтобы декларацию Ложкина не проверяли"
Из вашей цитаты: "НАЗК не має права перевіряти такі декларації"
Как у вас с пониманием смысла написанного вообще? Совсем плохо?