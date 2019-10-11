 Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандской формате.

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Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины.Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

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