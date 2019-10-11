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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан провел встречу с послами стран "Большой семерки", аккредитованными в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Богдан обсудил с послами стран Большой семерки разведение сил в Золотом и Петровском 01

Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за значительную помощь нашей стране, отметив, что украинская сторона считает поддержку иностранных партнеров, прежде всего стран "Большой семерки" и Европейского Союза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе, в том числе меры, осуществляемые для подготовки к разведению сил в Золотом и Петровском. Богдан сообщил дипломатам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандской формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Эстонии, Франции, Австрии, Нидерландов и Великобритании. ФОТОрепортаж

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, которые призваны способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Послы заверили в безоговорочной дальнейшей поддержке Украины.Стороны договорились о продолжении регулярного диалога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153545
 
 
 Топ комментарии
 
яке розведення, чмо ти бурятське? Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення...Досить ОПу рвати, гидота! Досить "розводити" людей та працювати на мордор, навіть не приховуючи цього! Дав Бог, та ще й гепнув!!! таких вилуаків на голови українців!
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Це не війська розводять, а українців! Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 4722
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Завхоз съездил на сессию ООН,где упешно пообщался с засРашкинскими СМИ,а теперь завхоз вешает лапшу послам Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 9049
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яке розведення, чмо ти бурятське? Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення...Досить ОПу рвати, гидота! Досить "розводити" людей та працювати на мордор, навіть не приховуючи цього! Дав Бог, та ще й гепнув!!! таких вилуаків на голови українців!
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Це не війська розводять, а українців! Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 4722
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Под монотонное бубнение зомбоящика

Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петровському - Цензор.НЕТ 5925
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Плюющего на журналистику клерка реабилитировал дружок Зеля на своем прессмарафоне до уровня спеца международника -капец!
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Вот это стеб! на сборище журналистов его же и реабилитировали !
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я не думаю, что он имел право общаться с послами на такую тему. Его значимость преувеличена.
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Если кухарка может управлять страной, то почему завхоз не может встречаться с послами.
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оно спешит,отчитался,подстелился)) у европы сейчас проблемка с турцией=беженцами,они рады скинуть вопрос украины с повестки дня))
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"Парашка вже звинуватила Україну в "зірванні" розведення"

Ну то ми маємо мовчати, ти треба зібрати послів і пояснити їм, що розведення зірване обстрілами рашистів і вони винні и требя продовжити санкції, а ще й нові ввести?
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Чего нам мечтать? Санкции с вас никто снимать пока не собирается - собственно вы ничего не исправили из своих преступлений, за которые вам санкции прописали.
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Завхоз съездил на сессию ООН,где упешно пообщался с засРашкинскими СМИ,а теперь завхоз вешает лапшу послам
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И послы не обиделись, что не пойми кто с ними встречается?
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ббогдан развел послов стран G7. Потом посмеялись вместе с зелебобом
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Багатоверстатник богдан "працює" за всю ЗЕбанду...
а кажуть що це зробили разом... Богдан обсудил с послами стран "Большой семерки" разведение сил в Золотом и Петровском - Цензор.НЕТ 8392
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Что хорошего может нарешать враг Украины №1 (***** сейчас не учитываем).
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Зеленский отвечал на вопросы 14 часов.
ᅠᅠᅠХотя всё его содержание
ᅠᅠ«Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!».
ᅠИ уместилось бы оно в 14 секунд.
(C)
@Anakoyher
🤔
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Послы "большой семерки" - сепары!
Весь мир - сепары!
Кроме порохоботов.
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Ну да... Так, осторожненько, на всякий случай...
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Вот кто рулит, а зюзе дали развеяться...
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Кто у нас преЗедент???
Где этот Зеля? Отоспался уже?
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ДА КТО ОН ТАКОЙ - ПРИ ПЕТИ МЫ И НЕ ЗНАЛИ КТО У НЕГО КЕРУЕТ АДМИНИСТРАЦИЕЙ - Я ОЧЕНЬ ВОЗМУЩЕН - МЫ ЕГО НЕ ВЫБИРАЛИ
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Зараз цікавий час - хто перший дістав булаву, той і презедент.
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"Проблемы индейцев шерифа зе-богдана не волнуют"(с)
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Да ладно. Вы не знали Ложкина? Это ж ради того, чтобы декларацию Ложкина не проверяли, АП и была выведена из органов госуправления.
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Голимый фэйк. Заява НАЗК -

"... Незважаючи на нерозповсюдження електронного декларування на керівництво Адміністрації, починаючи з 2015 звітного року всі керівники, крім одного заступника, заповнюють декларації, однак юристи пояснюють, що НАЗК не має права перевіряти такі декларації, а відповідальність за недостовірні дані в таких деклараціях застосовуватися не може...."

А нынешние вообще никто не заполняет от слова СОВСЕМ.
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Где фейк, если ваша цитата ПОЛНОСТЬЮ подтверждает написанное мной?

Что я написал: "чтобы декларацию Ложкина не проверяли"
Из вашей цитаты: "НАЗК не має права перевіряти такі декларації"

Как у вас с пониманием смысла написанного вообще? Совсем плохо?
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Богдан, проваливай, тебя даже зелохи не хотят.
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Ща! Вы уверены шо на картинке места не перепутаны?
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Как можно этого мокшанина на люди выпускать!!??
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Пора уже Богдана назначить вице-президентом Украины, которым он фактически является ...
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А Богдан у нас кто. Вице президент или старший по офису. Что то с полномочиями трудно разобраться.
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А з якого якась секретутка щось обговорює з послами?
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паршивий виродок, якого х*я воно ще десь представляє Україну ???
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Кто такой Богдан что Абсуждать такие вопросы? *********************... Богдан обговорив з послами країн "Великої сімки" розведення сил у Золотому і Петрівському - Цензор.НЕТ 9429
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какого хрена он занимается не своим делом. Богдан должен обеспечить работу президенской администрации, а не встречаться с послами. Опять лезет не в свое дело.
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