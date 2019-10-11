 В здание Минздрава ворвались неизвестные, угрожают и требуют документы, - сотрудница министерства Литовченко

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Министерстве здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют у сотрудников документы, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают. Только в моем присутствии один человек сначала лично, а затем по телефону угрожал директору департамента управления персоналом. Обещал, что ей будет хуже. Охрана говорит, что это человек Инны Солодкой, которую вчера хотели назначить врио государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имени этого человека не записывают. Составляем об этом соответствующий акт. Сотрудники напуганы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ Литовченко рассказала, что представители новых команд в различных министерствах заставляют руководителей директоратов писать заявления об увольнении по собственному желанию.

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