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 Политика Украины, Происшествия
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 В здание Минздрава ворвались неизвестные, угрожают и требуют документы, - сотрудница министерства Литовченко

В Министерстве здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют у сотрудников документы и грожают.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Украины Ирина Литовченко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Министерстве здравоохранения полно неизвестных людей. Они бегают по кабинетам, требуют у сотрудников документы, личные дела, приказы, поговорить наедине с директором департамента, отказываются представляться и просто убегают. Только в моем присутствии один человек сначала лично, а затем по телефону угрожал директору департамента управления персоналом. Обещал, что ей будет хуже. Охрана говорит, что это человек Инны Солодкой, которую вчера хотели назначить врио государственного секретаря. По ее просьбе на входе в министерство имени этого человека не записывают. Составляем об этом соответствующий акт. Сотрудники напуганы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в интервью Цензор.НЕТ Литовченко рассказала, что представители новых команд в различных министерствах заставляют руководителей директоратов писать заявления об увольнении по собственному желанию.

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В здание Минздрава ворвались неизвестные, угрожают и требуют документы, - сотрудница министерства Литовченко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153543
 
 
 Топ комментарии
 
привіт від коломойші...нове життя по-зєлєбєнівськи...Мрак...Часи Льоньки Пантєлєєва повертаються?
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А у этих неизвестных кожные покровы случаем не зеленые?
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привіт від коломойші...нове життя по-зєлєбєнівськи...Мрак...Часи Льоньки Пантєлєєва повертаються?
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А у этих неизвестных кожные покровы случаем не зеленые?
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"грожают"
Цензор. займитесь корректурой...
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Заберіть краще в неї її сині "таблеточки" . А то з дуру їй ще і чорти будуть повсюди маритися 😁
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Это так качают свои права пациенты, у которых айболиты содрали три шкуры за мизерное лечение.
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Это наверное те ,кто избивал протестующих возле турецкого посольства. Теперь они пришли к вам.
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Эти люди-спорщики. Одни от Наполеона, а другие от Плиния Сташего .Они поспорили, а теперь ищут документального подтверждения кто прав: "Медицина
- это скопление нелогичных предписаний, приносящих скорее вред, чем пользу" - Наполеон.
"Нет искусства полезнее медицины." Плиний Старший.
Лично я считаю, что лучше ошибаться с Наполеоном нежели с Плинием Старшим. А ВЫ?
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Опять порохоботы в коментах заскулили.
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А на Майданах всю вашу шваль гоняют... Прикинь?
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Завтра Шокина ОАСК восстановит и всё будет пучком!.А не за горами и Порошенко восстановит Президентом.
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