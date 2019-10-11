 Россия обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Российские дипломаты утверждают, что "глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств в двух пилотных участках на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта на Донбассе в районе н.п. Золотое и Петровское".
Они напоминают, что договоренность о разведении сил и средств была достигнута 1 октября на заседании Контактной группы в Минске, тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.
"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала. Таким образом, остается невыполненным решение "нормандского" саммита в Берлине 2016 года", - заявили в МИД РФ.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО
Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти. ... "Здесь нужно проявление политической воли", - заявил Путин.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
Человек, про которого я твердо могу сказать слово былина.
СОВЕТСКАЯ, КОСМИЧЕСКАЯ БЫЛИНА.
Он в космосе бывал, космос рисовал, космически мыслил.
Скоро никого оттуда больше не останется. А мы останемся и то временно.
Штати - .імпічмент та вибори на носі !
..А Європа зі *старою клячею * Меркель та Макрон дують у *шкіряну флейту ***** * !..
Оказывается это были не обстрелы со стороны ополченцев, а условные сигналы к разводу войск)))
ты уверен что ты не попадешь под контроль рашистской федерастии если идти по этому пути?
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
(C)
@Pet_lura
😄
Пока мы не станем сильными ничто эту войну не остановит, кроме капитуляции и нового убогого бесправного совка.