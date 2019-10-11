 Россия обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские дипломаты утверждают, что "глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств в двух пилотных участках на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта на Донбассе в районе н.п. Золотое и Петровское".

Они напоминают, что договоренность о разведении сил и средств была достигнута 1 октября на заседании Контактной группы в Минске, тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.

"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала. Таким образом, остается невыполненным решение "нормандского" саммита в Берлине 2016 года", - заявили в МИД РФ.

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Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти. ... "Здесь нужно проявление политической воли", - заявил Путин.