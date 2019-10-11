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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:МИД РФ (1262) Россия (74031) Золотое (44)

 Россия обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом

МИД РФ утверждает, что члены незаконных вооруженных формирований "подавали условные сигналы", на которые не реагировала украинская сторона, и потому процесс разведения был сорван.

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Российские дипломаты утверждают, что "глубоко разочарованы срывом Украиной повторного разведения сил и средств в двух пилотных участках на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта на Донбассе в районе н.п. Золотое и Петровское".

Они напоминают, что договоренность о разведении сил и средств была достигнута 1 октября на заседании Контактной группы в Минске, тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября.

"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы, на которые украинская сторона не реагировала. Таким образом, остается невыполненным решение "нормандского" саммита в Берлине 2016 года", - заявили в МИД РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Логика действий Зеленского доведет его до личной и политической трагедии, - Безсмертный о "формуле Штайнмайера". ВИДЕО

Напомним, ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не может обеспечить разведение войск на Донбассе из-за националистов. "Националисты пришли туда и не дают армии уйти. ... "Здесь нужно проявление политической воли", - заявил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3153541
 
 
 Топ комментарии
 
дипломат із зеленського ніякий.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
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"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы з 82 мм мінометів, на которые украинская сторона не реагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3153541
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Принуждение к миру - рюсскаму миру. Россия обвинила Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом - Цензор.НЕТ 820 Сунь Цзи "Искуство войны" погано що кацапи досконало використовують цей трактат в своїй імперській політиці, а наші військові та політики не то що не читали, а навіть і не знають про таку книгу.
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и тут вова зю что-то начал подозревать.. что его поимели: то было не пианино!))
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К сожалению, вместе с известным пианистом отжарили всю Украину
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"Нам бы день продержаться, да ночь простоять". Вигнати бійців всередині жовтня у голий степ.
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дипломат із зеленського ніякий.
дурник сам навішав на себе зобов'язань, з нього тепер і питають.
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За 5 років Х**йло не змінився ні-на-грам
Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 9640
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О как, вот это поворот, шож нам теперь делать, куда бежать, за Днепр?
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чего и следовало ожидать, раисе нафиг не нужно перемирие им нужен треш для раша тв. и дистабилизация Украины. Другого варианта как зачистка и выход на границу с РФ с привлечением миротворцев нет
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Скорее бы закончились эти кровопролития. Зима близится.
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Согласен. Уж лучше у вас. Тем более вы уже выбрали этот путь. Как таёжный союз? Креветки уродились? Бананы косятся? Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 597
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у знакомого переселенца там остались родиче в Донецке. с их слов народ там не то чтобы за Украину но почти все хотят возврата под контроль в Украину, местная власть со своим беспределом, полным завалом всего, коменданским часом уже всех достала. Если будет наступление не кто уже не будет кидатся под танки, а горстка кремлевских марионеток разбежится во все стороны. Там реально не кому воевать, "идейные" закончились, упоротые или передохли или у кормушки
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***** та Мордору вигидні такі *заморочки * в Лугандоні ...Он Песькоффф вже заявляв ..*ми впливу на сепарів не маємо * !
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"Начиная с этого дня на протяжении всей текущей недели ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ежедневно подавали условные сигналы з 82 мм мінометів, на которые украинская сторона не реагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3153541
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Зеля показал свою "слабину", поэтому рашка каждый день будет обвинять Украину во всем.
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а яке собаче діло рашки де наші військові частини знаходяться на нашій території
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Они что тупые, какие они там сигналы подавали если ясно было сказано что разведение возможно только после 7 дней тишины, а там обстрелы продолжаются.
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они как раз умные, достаточно - чтобы понимать: моника тупая и легко ведётся на лесть, жаждя славы "миротворца".
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Это мы тупые, раз ведемся на их подставы.
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Молодой-неопытный. Толи дело парашенко - ничего не делал. Зато отмазки лепил хорошо.
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Порошенко - редкая тварь, но это не отменяет промахов зели
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И продолжает лепить из себя ПЕТРиота
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Убитые террористами-рашистами украинские воины тоже условные сигналы ....
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а в когось були хоч краплина сумніву в тому, що мордор не виконає жодної домовленості??? Хіба що криворізька зєлєЧМОнііка сподівалася на щирість кремлівського х*йла...і то під впливом якогоь "чудодійного" укола, який йому робили вчора в перерві між спілкуванням з журналістами..."від горла"...
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И правильно сделала а потом еще и мандюлей отвесит как обычно!
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Шо, братуха, заколебали тебя "клятые биндеравцы"?
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Советский космолетчик Алексей Леонов умер.
Человек, про которого я твердо могу сказать слово былина.
СОВЕТСКАЯ, КОСМИЧЕСКАЯ БЫЛИНА.
Он в космосе бывал, космос рисовал, космически мыслил.
Скоро никого оттуда больше не останется. А мы останемся и то временно.
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Реакция сил ООС на сигнал белой ракетой будет, если на участке разведения не будет стрельбы в течении 7 астрономических суток.
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Кацапы требуют отвода ВСУ - а сами подводят кацапоармию все ближе и ближе к границе Украины !!! А если введут формулу ШтайнШухера то Мы эту оркоармию можем увидеть в Киеве! Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 1679
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Раз звинуватила,значит пока все правильно делаем.
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Это уже не важно, Зеленский достиг чего хотел - выполнения формулы Штайнмайера отодвинулось в туманную перспективу, плюс к тому МИД РФ поставил себя в дурацкое положение, это ж надо " подавали условные сигналы", уписаться можно Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356 Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 2356
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А какое интересно они имеют отношение к Петровскому и Золотому,это что на территории РФ находится? Какое их вонючее собачье дело,они же заявляют,что это внутренний конфликт
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Зеля, Ху*ло не оценило твою вчерашнюю прессуху. Жги исчо.
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Моника испугалась майдана и тихонько слилась, ***** ему этого не простит.
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все по штайнмаеру - чтобы там ни подписали обвинять будут Украину. во всех грехах подряд. врать, конечно, будут безбожно, но очень громко. и к ним прислушаются. глупый зе-мышонок попал в мышеловку.
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Какое нах разведение. Пусть выводят свои войска с территории Украины!!!
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Не для этого параша заводила свои войска,чтобы выводить
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Нас звинувачують "іхтамнети", які не гарантують відвід "сепарських" військ. Щоб, хоч щось зрозуміти ... Зелені, як на вашу думку кого "розводять"? Українські війська з ким? У нас "громадянський конфлікт", чи війна з загарбником? Якщо "громадянський", то з кацапів знімають санкції і ми, за НАШ рахунок відновлюємо зруйноване, виплачуємо пенсії, і т.д. Якщо напали москалі, то куди ми повинні відступати? Окупант повинен вивести свої війська за поребрик, відшкодувати руйнування і т.д.
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Для цього потрібно офіційно заявити що в нас ..ВІЙНА !
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"Подавали условные сигналы". Это как??!! Переворачивали кепку козырьком назад? Или подмигивали?
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Кто бы сомневался...... разве что только зебилы.....
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почему на нашу страну давят гаранты нашей целостности и безопасности? может пора уже выступить с заявлениями и напомнить нашим западным партнерам про "будапештский меморандум"? ткнуть их носом в то, что они принуждают нас идти на капитуляцию перед агрессором, и напомнить им, что такое уже было в истории и чем это закончилось.
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Британії не до нас - Брексіт !
Штати - .імпічмент та вибори на носі !
..А Європа зі *старою клячею * Меркель та Макрон дують у *шкіряну флейту ***** * !..
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по крайней мере, пускай весь мир видит чего стоят эти гарантии, нечего молчать и идти у них на поводу.
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Вот мы идиоты)))
Оказывается это были не обстрелы со стороны ополченцев, а условные сигналы к разводу войск)))
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Правильно сказал. Кто не согласен - в партизаны в лугандон и Крым.
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а ты где живешь?
ты уверен что ты не попадешь под контроль рашистской федерастии если идти по этому пути?
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Московиты постоянно палятся на гугл-переводчике, когда пытаются писать на украинском. Сколько можно? Запомните:
1. Краватка -- меленькая кровать.
2. Перукарня -- пекарня.
3. В мене є рація --я радист.
4. Панчохи -- чесаться.
5. Гвалтувати -- громко орать.
6. Образа -- два раза.
(C)
@Pet_lura
😄
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Все попытки договориться с кремлядями, это как в байке про волка и ягненка "ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Это ясно всем кроме дебилов и предателей.
Пока мы не станем сильными ничто эту войну не остановит, кроме капитуляции и нового убогого бесправного совка.
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А до того как станем сильными, будет терять воинов на линии разграничения. При пети убитые бойцы были не интересны.
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Мордва залезла на нашу територию, еще и права качает, вообще оху@ла. Росія звинуватила Україну у зриві розведення сил у Петрівському і Золотому - Цензор.НЕТ 70
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Так же начиналась Советско-Финская война.Почти как Гляйвиц.
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И где ответ МЗС или снова на тормозе, не спеша согласовывают ..
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А что ********* свои войска нацистов разве отвела?
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Когда россия будет выводить свои войска с Новоазовска, ведь все знают что параша туда зашла открыто?
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Моніку в черговий раз згвалтували в особливо збоченій формі за взаємною з нею згодою 😕
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Разведение начинается после истечения семи суток полного прекращения какого либо огня на отводимых участках. Так как обстрелы с территории ОРДЛО не прекращаются, а РФ утверждает что повлиять на это не может, Украина не может осуществлять даже подготовку к отводу. Так что ждем семи дней полной тишины, ну и потом в процессе отвода и после него.
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що з дуба впав?? яке розведення?? на кордоні з рогатими буде розведення!!!!
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Почему тогда Рашка и ее прихвостни постоянно заявляют что украинцы устали от войны? Что то ни разу не слышал чтобы кацапы хоть раз заявили что они устали от войны.
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С кем поведешься от того и забеременнеешь. Рашка в очередной раз обстрелами сорвала договоренности и обвинила в етом Украину. А знаете что будет дальше? Записывайте: Наш недонаполеон Зештанмаер чтобы показать кацапам что Украина готова на все, все равно отведет ВСУ как бы украинцы не были против. И даже подпишит позорные капитулятивные документы. А потом Рашка своего добившись обстреляет в очередной раз наши города и обвинит Украину что мы сорвали очередные договоры. В итоге мы в говне а ***** на коне, и будет настаивать на новых условиях, *ради мира*, конечно же.
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А вы тут причем...... Вас там нет..... На "трактористов и шахтеров" вы не влияете.......
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тю, у рогатого забули спитати, що нам робити)))) та пішов ти др біса, бісове створіння путін-*****!!!!
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Подавали условный сигнал,сделайте себе сепуку,так будет понятней.
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Ну Зеля ти і лошара... Зато ти витягнув гроші з нашої кішені, з кишені свого злиденного народу, щоб будувати міст для іхтамнєтов і сепарні на донбасі......
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