EN|RU|UK
Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины
  144  4
Все про:адвокат (1189) вуз (727) Зеленский (3278)

 НААУ призвала Зеленского исключить Онищука из состава рабочей группы по развитию законодательства в сфере организации судебной власти

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) призвала президента Владимира Зеленского исключить Николая Онищука из состава рабочей группы по вопросам развития законодательства сфере организации судебной власти и осуществления правосудия после его заявления о реформе адвокатуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НААУ.

Соответствующее обращение НААУ направила в Офис главы государства.

В документе говорится, что 9 октября в эфире телеканала "Право-ТВ" Николай Онищук анонсировал планы возглавляемой им рабочей группы разработать новую редакцию закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и представить президентом Украины соответствующий законопроект в Верховную Раду. При этом, Онищуком было сделано дискредитирующие заявления о деятельности адвокатуры в Украине и даны предвзятые оценки позиции НААУ.

"Считаем, что своими публичными комментариями господин Онищук показал неуважение к самоуправляющемуся институту адвокатуры Украины, непонимание ключевых принципов его деятельности и игнорирование международных стандартов, предусматривающих привлечение адвокатуры в процесс разработки изменений в профильное законодательство. Своими предвзятыми оценками председатель Рабочей группы уже нанес репутационный ущерб институту адвокатуры и дискредитировал консультативно-совещательный орган, в состав которого включен", - подчеркивается в обращении.

Читайте также: Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства

Адвокатское сообщество отметило, что Онищук фактически прямо показал свое намерение лоббировать законопроект №9055, который был подан пятым президентом Украины Петром Порошенко и в результате активного сопротивления адвокатского сообщества не был принят в Верховной Раде.

"Такая публичная позиция господина Онищука свидетельствует о его непрофессиональных предвзятых подходах и лоббистских намерениях. Очевидно, что такая ​​позиция сформирована на основании опыта работы господина Онищука в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины и участия в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, которая под координацией заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова полутайком разработала и приняла скандальный законопроект №9055. Все это делает его дальнейшее участие в разработке реформы адвокатуры, которая должна соответсвовать принципам приоритетности прав и свобод человека и гражданина и учитывать международные обязательства Украины и демократические стандарты организации самоуправляющегося института адвокатуры", - говорится в обращении.

Источник: https://censor.net.ua/n3153537
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НААУ не имеет к адвокатам никакого отношения, кроме как обложило их поборами...НААУ это ставленница Медведчука, Изовитова, 72 лет отроду, которая ранее возглавляла такой коррумпированный орган как Высшую раду юстиции...вцепилась в должность как клещ в собачий хвост
 показать весь комментарий
 
Не понимаю почему Зеленский еще не разогнал это кубло ))
 показать весь комментарий
 
А, что, в законопроекте запрещено адвокатам не являться на заседания и процессы длятся годами из-за их неявки? Именно это было в законопроекте при Порошенко?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх