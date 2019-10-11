 Количество украинцев, уверенных в правильном направлении развития событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
По данным исследования, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57% опрошенных), 29% заявили, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).
34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
А с Приватом и Коломойским разберуться. Скорее всего Коломойский получит какую-то символическую компенсацию и права на некоторую деятельность. Ведь суды он выиграл.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10717041-poyavilsya-svezhiy-reyting-ukrainskih-politikov-zelenskiy-na-pervom-meste-bolshe-vsego-nedoveriya-u-lucenko.html
А після відведення військ Вовік ризикує взагалі все втратити. Це нікому не зрозуміло. Свої засудять, а пуйло візме порожні позиції і навіть не подякує. А проукраїнських донбасів повбиває, та і все.
Ти знизу
Це лише свідчить про прониклівість украинців, оскільки президент Зеленський поки ще в омані відносно договороздатності росийського агрессора. Коли ж він протре очи?
А от редактору має бути соромно за "уверенны" у заголовку матеріалу, бо првильно буде "уверены" - з одним н.