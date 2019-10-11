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Все про:опрос (1751) социология (417) украинцы (3023) Центр Разумкова (87)

 Количество украинцев, уверенных в правильном направлении развития событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, которые считают правильным направление развития событий в Украине, в течении месяца резко сократилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По данным исследования, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57% опрошенных), 29% заявили, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова

Количество украинцев, уверенных в правильном направлении развития событий в стране, резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153535
 
   
 Топ комментарии
 
А рейтинг Зе при этом растет?
Ох уж эти социологи...
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Не всім, упороті зашурупають через шлунок.
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никто из них не знает правильного направления.
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Если так,то Вовын рейтинг уменьшился.И это понятно,после такого числа принятых неоднозначных законов,и сказанных "тупых" слов,про проплаченные майданы и все такое.Чего стоит только введение кассовых аппаратов для ФОП, решение судов по "Приватбанку",и продажа земли."Приватбанк" так ваааще "убивает".Хочет Беня назад свой "Приват",пусть вернет в казну 5,5 млрд долл,что государство в банк вгатило.И будь ласка, владей тогда себе на здоровье.Но сначала верни деньги.Утром деньги-вечером стулья.Вечером деньги-утром стулья.В общем как Беня пожелает,но деньги вперед.
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До Зеленского украинцы в среднем платили 38% налогов с произведённой добавочной стоимости. Сегодня узнал, что удерживают 41,5%. А чтобы выполнить все обещания Зеленского необходимо 57-58% налогов. Вот и вся экономика. Столько налого работающие заплатить не могут, приходиться что-то продавать и единственный актив, который не потерял стоимость это земля.
А с Приватом и Коломойским разберуться. Скорее всего Коломойский получит какую-то символическую компенсацию и права на некоторую деятельность. Ведь суды он выиграл.
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На рахунок лімонардів в Англію до гонтарєвої.Ферштейн,шваль кацапська?
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А это потому что власть не украинская
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Согласно результатам исследования, Зеленский имеет наивысший уровень доверия (70,5%) среди других 17-ти политиков.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10717041-poyavilsya-svezhiy-reyting-ukrainskih-politikov-zelenskiy-na-pervom-meste-bolshe-vsego-nedoveriya-u-lucenko.html
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ты заголовок прочти статьи на цензоре и ты поймешь какой ты идиот
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Униан коломойського, ну тоді там точно не брешуть. Це як москали кажуть про іхтамнетів.
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Це все це нікому не зрозуміле відведення військ. Звісно Вовік хоче мати собі козир на перемовини у Мінську, але це слабке виправдовування цьому ідіотізму. Навіщо перед пуйлом прогибатись? Не хоче пуйло припиняти обстріли - нехай годує сам лугандонів пенсіями. Можна Вовіку і показати характер.
А після відведення військ Вовік ризикує взагалі все втратити. Це нікому не зрозуміло. Свої засудять, а пуйло візме порожні позиції і навіть не подякує. А проукраїнських донбасів повбиває, та і все.
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Страну выносят вместе с респондентами, но при этом 45% считают, что их выносят в правильном направлении. Факт интересный.
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Ахтунг, ЗЕбилы !!! Смотрите внимательно на картинку, вам от ЗЕ коМАНДЫ достенется только говно. Чесно говоря, на большее вы не заслужили. ваЗЕлин вытер вашими мордами свою жопу, а вы, дебилы, молча сглатываете и радуетесь. Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380 Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 380
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Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось.

Це лише свідчить про прониклівість украинців, оскільки президент Зеленський поки ще в омані відносно договороздатності росийського агрессора. Коли ж він протре очи?
А от редактору має бути соромно за "уверенны" у заголовку матеріалу, бо првильно буде "уверены" - з одним н.
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"Будут бить. И возможно ногами" востаннє подумав "слуга урода"😃
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Всё ж некоторым ссанина приелась? Это хорошо.
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як ти бідненький 5 років без шоколяду проживеш Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні, різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 5332
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Я переживаю, что с вами будет, когда у моники фонтан иссякнет? Чи думаешь не иссякнет и ты сможешь и дальше в этих брызгах золотистого оттенка зелени балдеть?
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Думала ли эта потерянная стриптизерша, которую до 8 класса водили в школу, что бы не опустили по дороге первоклассники, что вся сРана будет над ним смеяться, и пол мира хохотать.
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правильный украинец . это не сектант , для которого личность это БоХ. Выбрали .не то что то творит . то идут они наХ. Нет ума , прокатили нормальных осталось два дол **** .то кто кому доктор .Только не надо глядеть на старые портки и все будет нормально .
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