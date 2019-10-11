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Темы дня: Пресс-марафон Зеленского Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
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Все про:опрос (1751) социология (417) украинцы (3023) Центр Разумкова (87)

 Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Количество украинцев, которые считают правильным направление развития событий в Украине, в течении месяца резко сократилось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

По данным исследования, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57% опрошенных), 29% заявили, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%).

34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре - 41%), 43,5% - что способна преодолеть в более отдаленной перспективе (в сентябре - 40%), и 10% - что не способна преодолеть (в сентябре - 6%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 70% украинцев доверяют Зеленскому, Разумкову - 54%, а Гончаруку - 36%, - опрос Центра Разумкова

Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153535
 
   
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- недоверие чаще высказывается Юрию Луценко (ему не доверяют 88% опрошенных), Андрею Парубию (83%), Петру Порошенко (80%), Нестору Шуфричу (78%), Вадиму Рабиновичу (76%), Виктору Медведчуку (76%), Юлии Тимошенко (74%), Арсену Авакову (72%), Владимиру Гройсману (70,5%) и Юрию Бойко (68%).Источник: https://censor.net.ua/n3153485
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А до чого тут Порошенко? Все таки у дитинстві у Вас з ним щось було.... Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 7993
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Теперь на самокатах будут кататься не только в Кабмине
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А рейтинг Зе при этом растет?
Ох уж эти социологи...
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У бубочки росте. Рейтинг разумкова, по данним "Центра разумкова", теж росте, а ви кажете
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Ответ тут простой: те, кто всё ещё доверяют Зеле, но уже считают, что события развиваются в неправильном направлении, на самом деле уверены в том, что Зеля слишком медленно сдаёт Украину Ху*лу и требуют "включить турборежим". Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 6041
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Це Порошенко не дає йти правильним курсом Для блаЗЄнскіх таке пояснення цілком переконливе.
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Придут платёжки за отопление и станет картоха гривен по сорок и останется НОЛЬ процентов ! Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 8181
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- і Пукінг , ще влітку , повинен був напасти ..))
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и тебе буду напоминать - вы это сделали вместе - обидно ,да?))))))))
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Неудивительно. 1 ) Непонятные подковерные игры с решением по ордло. 2) Отказ от деолигархизации и тем самым и от декриминализации крупных постсовковых аферистов.
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терпи теперь)) ты ба критиковать он будет))
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По мнению Центра Разумкова - рейтинг Разумкова растет. Хотелось бы послушать мнение Центра Зеленского о рейтинге Зеленского.
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с каждым месяцем их количество будет расти а сторонников зе убывать
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не набридло дурню постійно писати? таке враження, що готові розвалити державу, лиш би соєвим насрати..... ідіотизм повний
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https://m.youtube.com/watch?v=MSRrxp5pk38

Маленький Путин. Рекордный пресс-марафон Зеленского

....
Укранци, КОГО ВЬ! ВЬ!БРАЛИ????
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А если соцопрос проведет не контора Разумкова а любая другая и независимая контора то будет не резко а - ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ РЕЗКО !!!
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Зеля ведёт страну не туда, но по данным соцопросов его рейтинг растёт!?
Прям парадокс какой-то с этим нарідом....... Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 7544
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Не это другое слово, тоже на п начинается
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Вовочка из засРашки переживает и поддерживает Вовочку с Украины Количество украинцев, которые уверенны в правильном направлении развития событий в стране резко сократилось, - опрос Цетра Разумкова - Цензор.НЕТ 317
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Нічого дивного, ще таких як сабаков залишить при владі і незабаром буде пихва зеленому..
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Дякуємо тобі Разумков! Як це ти тут не збрехав. а то нижче за твоїми рейтингами у вови зе ще й досі 70% підтримки серед населення. ти якось оприділись з своїми рейтингами!
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Ну кто бы мог подумать?
Даже они постыдились написать высокий процент доверяющих. Трамп гадит, падла такая)
Хотя, Дубинский говорит что Ложкин и другие - трутся с демократами и Соросом, а Трамп же не совсем лох чтобы терпеть такой плевок, вот и послал на Путина. И так странно что так поздно послал, после того как наши обосрались с поддержкой хилари.
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Новости. Зеленский прибыл в Одесскую филармонию...
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прячьте пианино! Оно после него будет считаться "опущенным" и ни один уважающий себя исполнитель за этот инструмент не сядет!
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А эксперты говорят что Пресс-марафон поднял рейтинг)
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І як це корелює з попередньою статтею про рейтинги влади?
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Что ж, наступает тяжёлое похмелье. Оказывается и войну нельзя быстро прекратить, не капитулируя (кстати, кого теперь назначат барыгой?), и посадки отменились, а уже зима скоро, (привет юридической подкованности новой команды), Свинарчуки в шоколаде, эпоха бедности чего-то задержалась и так практически во всём. Цыплят по осени считают.
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Это не резко, резко - это обвал гривны в 2014))))
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НИКТО не спрашивал НИКОГО! Центр разумкова - просто манипулятор сознания и выдает фейковые опросы!
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14 ОКТЯБРЯ - на Покрова - украинцы скажут что думают о гастролях 95 квартала
Кількість українців, які впевнені у правильному напрямку розвитку подій у країні різко зменшилася, - опитування Цетру Разумкова - Цензор.НЕТ 5175
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